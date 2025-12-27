Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lelkes hobbitörténész vagy, szeretsz elmélyedni a letűnt korok izgalmas, vagy éppen brutális eseményeiben? Kevesen tudják, hogy a Szovjetunió hosszas fennállása 34 évvel ezelőtt, éppen karácsonykor ért véget. Ha otthonosan mozogsz a 20. század történelmében, jól ismered a szocializmus feszült évtizedeit és úgy érzed, eleget tudsz a világ egykori legnagyobb államáról, a Szovjetunióról, töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára ismereteidet!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról? 1/10 kérdés Összesen hány évig állt fenn a Szovjetunió? 49 69 34 101 Következő kérdés 2/10 kérdés Minek a rövidítése a Szovjetunió? Demokratikus Nemzetek Szocialista Egyesülése Szocialista Szovjet Köztársaságok Államszövetsége Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Államszocialista Nemzetek Szövetsége Következő kérdés 3/10 kérdés Felbomlásáig a Szovjetunió volt a világ legnagyobb állama. Mekkora volt a területe? több mint 22 millió km2 kb. 9 millió km2 kb. 16 millió km2 kb. 5 millió km2 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik város volt a Szovjetunió fővárosa? Moszkva Szentpétervár Jekatyerinburg Novoszibirszk Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az 1918-ban megalakult Szovjetunió Kommunista Pártjának első vezetője? Joszif Visszarionovics Sztálin Leonyid Iljics Brezsnyev Jurij Vlagyimirovics Andropov Vlagyimir Iljics Lenin Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik jelmondat szerepelt a Szovjetunió címerén? Világ proletárjai, egyesüljetek! A párt a népért, a nép a pártért! Egy nép, egy birodalom, egy vezér! A Vezérnek mindig igaza van! Következő kérdés 7/10 kérdés Mi volt a Szovjetunió hivatalos államvallása? buddhista nem volt, ateista ideológiát folytattak elsődlegesen római katolikus, kisebb részben református anglikán Következő kérdés 8/10 kérdés Ki volt a Szovjetunió utolsó államfője? Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko Mihail Szergejevics Gorbacsov Nyikita Szergejevics Hruscsov Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin Következő kérdés 9/10 kérdés Keletitől nyugati határáig hány időzónát fedett le a Szovjetunió? 3 7 11 15 Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ország nem tartozott a Szovjetunió hivatalos tagállamai közé? Grúzia Litvánia Üzbegisztán Magyarország Eredmények

Címlapkép: Getty Images

