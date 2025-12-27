2025. december 27. szombat János
Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?
Kvíz

Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?

Pénzcentrum
2025. december 27. 18:04

Lelkes hobbitörténész vagy, szeretsz elmélyedni a letűnt korok izgalmas, vagy éppen brutális eseményeiben? Kevesen tudják, hogy a Szovjetunió hosszas fennállása 34 évvel ezelőtt, éppen karácsonykor ért véget. Ha otthonosan mozogsz a 20. század történelmében, jól ismered a szocializmus feszült évtizedeit és úgy érzed, eleget tudsz a világ egykori legnagyobb államáról, a Szovjetunióról, töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára ismereteidet!

Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?

1/10 kérdés
Összesen hány évig állt fenn a Szovjetunió?
49
69
34
101
2/10 kérdés
Minek a rövidítése a Szovjetunió?
Demokratikus Nemzetek Szocialista Egyesülése
Szocialista Szovjet Köztársaságok Államszövetsége
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Államszocialista Nemzetek Szövetsége
3/10 kérdés
Felbomlásáig a Szovjetunió volt a világ legnagyobb állama. Mekkora volt a területe?
több mint 22 millió km2
kb. 9 millió km2
kb. 16 millió km2
kb. 5 millió km2
4/10 kérdés
Melyik város volt a Szovjetunió fővárosa?
Moszkva
Szentpétervár
Jekatyerinburg
Novoszibirszk
5/10 kérdés
Ki volt az 1918-ban megalakult Szovjetunió Kommunista Pártjának első vezetője?
Joszif Visszarionovics Sztálin
Leonyid Iljics Brezsnyev
Jurij Vlagyimirovics Andropov
Vlagyimir Iljics Lenin
6/10 kérdés
Melyik jelmondat szerepelt a Szovjetunió címerén?
Világ proletárjai, egyesüljetek!
A párt a népért, a nép a pártért!
Egy nép, egy birodalom, egy vezér!
A Vezérnek mindig igaza van!
7/10 kérdés
Mi volt a Szovjetunió hivatalos államvallása?
buddhista
nem volt, ateista ideológiát folytattak
elsődlegesen római katolikus, kisebb részben református
anglikán
8/10 kérdés
Ki volt a Szovjetunió utolsó államfője?
Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko
Mihail Szergejevics Gorbacsov
Nyikita Szergejevics Hruscsov
Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin
9/10 kérdés
Keletitől nyugati határáig hány időzónát fedett le a Szovjetunió?
3
7
11
15
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ország nem tartozott a Szovjetunió hivatalos tagállamai közé?
Grúzia
Litvánia
Üzbegisztán
Magyarország
Címlapkép: Getty Images
