Az emberiség ősidők óta fogyaszt különböző afrodiziákumokat. Ezek készülhetnek egészen hétköznapi alapanyagokból, mint a bármelyik konyhaszekrényben fellelhető fűszerek, illetve olyan ritkaságokból is, amelyek akár egy egész állatfaj fennmaradását is veszélyeztethetik. Te tudod, mire jók az afrodiziákumok, miért fogyasztották őket régen és miért népszerűek ma is? Gondoltad volna, hogy a történelem híres figurái is hittek bennük és rendszeresen ették vagy kínálták őket? Ha szívesen megismerkednél közelebbről is az afrodiziákumok misztikus világával, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszold meg kérdéseinket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről? 1/10 kérdés Mi az afrodiziákum jelentése? olyan vágyfokozó anyag, amely élénkíti a nemi vágyat és aktivitást olyan vitamin, ami javítja a fizikai erőt és az állóképességet olyan csodaszer, amitől bölcsebbek leszünk olyan élénkítőszer, amelytől gyorsabban gondolkozunk Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik mitológia istennője volt Aphrodité, akiről az afrodiziákumokat elnevezték? görög egyiptomi római viking Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik bogarat fogyasztották régen porrá őrölve afrodiziákumként? szarvasbogár kőrisbogár szentjánosbogár hangya Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik népcsoport vágyfokozó itala volt eredetileg a csokoládé? mezopotámiaiak aztékok hinduk kínaiak Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ételt nem sorolják az afrodiziákumok közé? lazac kaviár sáfrány fürjtojás Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres uralkodónő tálalt rendszerint afrodiziákumokból készített ételeket a férfiak meghódítása céljából? Nagy Katalin orosz cárnő Kleopátra ókori egyiptomi királynő Viktória brit királynő Sissi magyar királyné Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan étkezett Bonaparte Napóleon, hogy táplálkozásával fokozza nemi teljesítőképességét? erősen fűszeresen húsmentesen zsírban gazdagon kizárólag tengeri élőlényeket fogyasztott Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen afrodiziákumot fogyasztott nagy mennyiségben Giacomo Casanova velencei kalandor? tökmag cékla szarvasgomba osztriga Következő kérdés 9/10 kérdés Hol fogyasztottak betiltásáig tigriscsontot vélt afrodiziákum hatása miatt? Oroszország Kína India Bolívia Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik afrodiziákumról bizonyosodott be, hogy valóban fokozza a nemi vágyat? orrszarvúszarv őrlemény fokhagyma mandragóra egyikről sem Eredmények

