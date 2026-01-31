2026. január 31. szombat Marcella
Kvíz

Pénzcentrum
2026. január 31. 17:58

Az emberiség ősidők óta fogyaszt különböző afrodiziákumokat. Ezek készülhetnek egészen hétköznapi alapanyagokból, mint a bármelyik konyhaszekrényben fellelhető fűszerek, illetve olyan ritkaságokból is, amelyek akár egy egész állatfaj fennmaradását is veszélyeztethetik. Te tudod, mire jók az afrodiziákumok, miért fogyasztották őket régen és miért népszerűek ma is? Gondoltad volna, hogy a történelem híres figurái is hittek bennük és rendszeresen ették vagy kínálták őket? Ha szívesen megismerkednél közelebbről is az afrodiziákumok misztikus világával, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszold meg kérdéseinket!

Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről?

1/10 kérdés
Mi az afrodiziákum jelentése?
olyan vágyfokozó anyag, amely élénkíti a nemi vágyat és aktivitást
olyan vitamin, ami javítja a fizikai erőt és az állóképességet
olyan csodaszer, amitől bölcsebbek leszünk
olyan élénkítőszer, amelytől gyorsabban gondolkozunk
2/10 kérdés
Melyik mitológia istennője volt Aphrodité, akiről az afrodiziákumokat elnevezték?
görög
egyiptomi
római
viking
3/10 kérdés
Melyik bogarat fogyasztották régen porrá őrölve afrodiziákumként?
szarvasbogár
kőrisbogár
szentjánosbogár
hangya
4/10 kérdés
Melyik népcsoport vágyfokozó itala volt eredetileg a csokoládé?
mezopotámiaiak
aztékok
hinduk
kínaiak
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ételt nem sorolják az afrodiziákumok közé?
lazac
kaviár
sáfrány
fürjtojás
6/10 kérdés
Melyik híres uralkodónő tálalt rendszerint afrodiziákumokból készített ételeket a férfiak meghódítása céljából?
Nagy Katalin orosz cárnő
Kleopátra ókori egyiptomi királynő
Viktória brit királynő
Sissi magyar királyné
7/10 kérdés
Hogyan étkezett Bonaparte Napóleon, hogy táplálkozásával fokozza nemi teljesítőképességét?
erősen fűszeresen
húsmentesen
zsírban gazdagon
kizárólag tengeri élőlényeket fogyasztott
8/10 kérdés
Milyen afrodiziákumot fogyasztott nagy mennyiségben Giacomo Casanova velencei kalandor?
tökmag
cékla
szarvasgomba
osztriga
9/10 kérdés
Hol fogyasztottak betiltásáig tigriscsontot vélt afrodiziákum hatása miatt?
Oroszország
Kína
India
Bolívia
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik afrodiziákumról bizonyosodott be, hogy valóban fokozza a nemi vágyat?
orrszarvúszarv őrlemény
fokhagyma
mandragóra
egyikről sem
Címlapkép: Getty Images
1
2 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
3 hete
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
2 hónapja
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
5
2 hete
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
