A Fehér strand Kalamiban, Lawrence és Gerald Durrell brit írók és családjuk egykori rezidenciája.
Kvíz

Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Nézzük, ideje-e már újraolvasni a könyveket!

Pénzcentrum
2026. január 30. 18:03

Gerald Durrell önéletrajzi ihletésű művei különleges helyet foglalnak el az irodalomban: sok ifjú olvasóban ébresztettek terméeszttudományos érdeklődést, vagy szeretették meg velük az olvasást. A könyvek hangulata, humora pedig felnőttek számára is kellemes olvasmánnyá teszik regényeit. A mai kvíz során felidézzük a legismertebb Durrell-könyveket, az író visszatérő témáit, az olvasók számára kedves szereplőket. Teszteld, te mire emlékszel! 

Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Lássuk, mire emlékszel, ideje-e már újraolvasni a könyveket!

1/10 kérdés
Hány testvére volt Gerald Durellnek, akik a regényeinek is visszatérő szereplői?
5
3
2
4
2/10 kérdés
Melyik Durell-regény nem része a Korfu-trilógiának?
Családom és egyéb állatfajták
Vadászat felvevőgéppel
Istenek kertje
Madarak, vadak, rokonok
3/10 kérdés
Hogy hívják a Durell-család korfui barátját a regényekben?
Nestor
Piedone
Milu
Spiro
4/10 kérdés
Melyik nem egy Durell-könyv az alábbiak közül?
Állatkert a poggyászomban
Egy medvekutató feljegyzései
A halak jelleme
Aranydenevérek, rózsaszín galambok
5/10 kérdés
Ki a regényekben is megjelenő természettudós, aki nagy hatással volt a kis Geraldra fiatal korában?
Konrad Zacharias Lorenz
Carl von Linné
Birutė Galdikas
Theodore Stephanides
6/10 kérdés
Milyen állat Tóbiás, Gerald Durell egy könyvének címszereplője?
tarajos sül
tobzoska
tapír
teknős
7/10 kérdés
Durell nem csak regényeket írt: második feleségével közösen írt ismeretterjesztő művének alcíme Útmutató az élő természet tanulmányozásához. Mi a könyv címe?
Az élő bolygó
A természet ABC-je
Természetbarátok kézikönyve
Az ​amatőr természetbúvár
8/10 kérdés
Miben gyűjtötte a a regényekben a kis Gerald az ízeltlábúakat, amiből több bonyodalom is származott?
dán vajas kekszes doboz
gyufásskatulya
arckrémes tégely
dohányos szelence
9/10 kérdés
Mi volt Gerald Durell első munkahelye, amiről regényeiben is megemlékezik?
egy könyvesbolt
egy kutyamenhely
egy kis helyi rádió
egy kisállatkereskedés
10/10 kérdés
Melyik szigeten nyitotta meg állatkertjét?
Korfu
Jersey
Mauritius
Madagaszkár
Címlapkép: Getty Images
#könyv #olvasás #természettudomány #író #kvíz #könyvek #irodalom #irodalmi kvíz #könyves kvízek

