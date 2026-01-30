A mai kvíz során olyan magyar személyek munkásságát ismerheted meg, akiknek nevét utcák, terek, intézmények őrzik országszerte.
Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Nézzük, ideje-e már újraolvasni a könyveket!
Gerald Durrell önéletrajzi ihletésű művei különleges helyet foglalnak el az irodalomban: sok ifjú olvasóban ébresztettek terméeszttudományos érdeklődést, vagy szeretették meg velük az olvasást. A könyvek hangulata, humora pedig felnőttek számára is kellemes olvasmánnyá teszik regényeit. A mai kvíz során felidézzük a legismertebb Durrell-könyveket, az író visszatérő témáit, az olvasók számára kedves szereplőket. Teszteld, te mire emlékszel!
Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Lássuk, mire emlékszel, ideje-e már újraolvasni a könyveket!
Ha rendszeresen fogyasztasz sört és szívesen kóstolsz különleges fajtákat is, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: válaszold meg kérdéseinket!
Ha te is rendszeresen utazol repülőgéppel, vagy ha életed első repülése előtt állsz, töltsd ki a Pénzcentrum műveltségi kvízét és tedd próbára a repülés világával...
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
Ezúttal olyan teszttel érkezünk, ami a legjobbaknak is nagy fejtörést okoz. Ha nem félsz a kihívástól, töltsd ki mai kvízünket és tedd próbára tudásod, vagy...
Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!
A mai kvíz során józan paraszti ésszel akkor is sok kérdésre megfejhetjük a választ, ha sosem tanultunk latinul és nem volt az erősségünk a biológia.
A Pénzcentrum mai pénzügyi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, tudod-e, milyen támogatásokra vagy jogosult, mennyi családi támogatás jár neked és családodnak!
A mai kvíz a magyar kultúra napjához kapcsolódó történelmi, irodalmi és kulturális ismereteket járja körül.
Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Lássuk, mit tudsz a római istenekről, mitikus lényekről!
Teszteld a tudásod a Pénzcentrum mai kvízében, és derítsd ki, igazi mitológia-rajongó vagy-e!
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!
Lássuk, valóban jól ismered-e a világ leghíresebb festőit és azok legfontosabb munkáit – teszteld tudásod vagy tanulj mai is valami újat!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és derítsd ki, mennyire vagy otthon a vallások világában!
Ha a szlovén tájak nagy rajongója vagy, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod: lássuk, mennyit tudsz Szlovéniáról és az ország híres természeti kincseiről, látnivalóról!
Ha jól ismered a több száz, ezer vagy millió évvel ez előtt kihalt lényeket, töltsd ki a Pénzcentrum állatos kvízét és tedd próbára ismereteidet! Hány...
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
A mai kvíz során kifejezetten olyan történelmi tényekre kérdezünk rá, mely januári dátumhoz köthetők.
Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire ismered az ismert közmondásokat.
A Pénzcentrum mai kvízében alapvető, mégis gyakran félreértett fogalmakra kérdezünk rá. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában!
A világ leghíresebb filmtörténeti alkotásai közé soroljuk Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú történetét. Teszteld, mit tudsz róla!
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyik Dosztojevszkij máig nagyhatású regénye, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja?
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
A mai kvíz során olyan zászlókat mutatunk, amelyekben a magyarhoz hasonlóan domináns a piros, a fehér és a zöld szín.
Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!
Teszteld magad a kvízünkben, és derítsd ki, igazi sorozatguru vagy-e, vagy még rád fér még néhány sorozatmaraton, hogy pótold a lemaradást.
