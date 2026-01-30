Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Nézzük, ideje-e már újraolvasni a könyveket!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gerald Durrell önéletrajzi ihletésű művei különleges helyet foglalnak el az irodalomban: sok ifjú olvasóban ébresztettek terméeszttudományos érdeklődést, vagy szeretették meg velük az olvasást. A könyvek hangulata, humora pedig felnőttek számára is kellemes olvasmánnyá teszik regényeit. A mai kvíz során felidézzük a legismertebb Durrell-könyveket, az író visszatérő témáit, az olvasók számára kedves szereplőket. Teszteld, te mire emlékszel!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is olvastad Gerald Durell regényeit? Lássuk, mire emlékszel, ideje-e már újraolvasni a könyveket! 1/10 kérdés Hány testvére volt Gerald Durellnek, akik a regényeinek is visszatérő szereplői? 5 3 2 4 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Durell-regény nem része a Korfu-trilógiának? Családom és egyéb állatfajták Vadászat felvevőgéppel Istenek kertje Madarak, vadak, rokonok Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívják a Durell-család korfui barátját a regényekben? Nestor Piedone Milu Spiro Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik nem egy Durell-könyv az alábbiak közül? Állatkert a poggyászomban Egy medvekutató feljegyzései A halak jelleme Aranydenevérek, rózsaszín galambok Következő kérdés 5/10 kérdés Ki a regényekben is megjelenő természettudós, aki nagy hatással volt a kis Geraldra fiatal korában? Konrad Zacharias Lorenz Carl von Linné Birutė Galdikas Theodore Stephanides Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen állat Tóbiás, Gerald Durell egy könyvének címszereplője? tarajos sül tobzoska tapír teknős Következő kérdés 7/10 kérdés Durell nem csak regényeket írt: második feleségével közösen írt ismeretterjesztő művének alcíme Útmutató az élő természet tanulmányozásához. Mi a könyv címe? Az élő bolygó A természet ABC-je Természetbarátok kézikönyve Az ​amatőr természetbúvár Következő kérdés 8/10 kérdés Miben gyűjtötte a a regényekben a kis Gerald az ízeltlábúakat, amiből több bonyodalom is származott? dán vajas kekszes doboz gyufásskatulya arckrémes tégely dohányos szelence Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt Gerald Durell első munkahelye, amiről regényeiben is megemlékezik? egy könyvesbolt egy kutyamenhely egy kis helyi rádió egy kisállatkereskedés Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik szigeten nyitotta meg állatkertjét? Korfu Jersey Mauritius Madagaszkár Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK