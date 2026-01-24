2026. január 24. szombat Timót
Traditional wooden steps in front of a vast bookshelf in a vintage library.
Kvíz

Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!

Pénzcentrum
2026. január 24.

Az irodalmi műveket gyakran nagyban meghatározza azoknak kitalált, vagy nagyon is valós helyszíne. Nem ritkán azért is olvasunk el egy történetet, mert szeretnénk elmerülni annak világában, újra ellátogatni egy-egy helyszínre, vagy korba képzeletben. A Pénzcentrum mai kvíze során ismert művek helyszínei kapcsán teheted próbára a tudásod. Lássuk, mennyire emlékszel, hol játszódik egy-egy regény, színmű! Kalandozz velünk a könyvek világába.

Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!

1/10 kérdés
Hogy nevezik az istenek otthonát a skandináv mitológiában, mely irodalmi művek, képregények helyszíne is?
Valhalla
Midgard
Asgard
Helheim
2/10 kérdés
Melyik az a bibliai helyszín, ahol az emberek égigérő tornyot kezdtek építeni, hogy elérjék a mennyet? Isten ezt azzal büntette, hogy az egyes emberek közös nyelvét külön nyelvekké változtatta, így nem értették meg egymást.
Jerikó
Gomorra
Sion
Bábel
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem Madách Imre Az ember tragédiája című művének helyszíne?
Prága
London
Párizs
Bécs
4/10 kérdés
Melyik az alábbiak közül Artúr király városa az Artúr-mondakör későbbi változataiban?
Londinium
Agartha
Gotham
Camelot
5/10 kérdés
Hol játszódik legnagyobb részben Shakespeare Hamlet című drámája?
Izland
Norvégia
Anglia
Dánia
6/10 kérdés
Melyik országba látogatott el Jonathan Swift Gulliver utazásai című művének főszereplője?
Árkádia
Nakonxipán
Gileád
Liliput
7/10 kérdés
Szerb Antal ismert regényében, az Utas és holdvilágban a főszereplő Mihály feleségével, Erzsivel éppen nászútján van. Hová utaztak?
Andalúziába
Franciaországba
Olaszországba
Walesbe
8/10 kérdés
Melyik C. S. Lewis híres könyvsorozatának egyik helyszíne, ahová Pevensie testvérek - Peter, Susan, Edmund és Lucy - egy szekrényen keresztül jutnak át?
Endor
Narnia
Mordor
Avalon
9/10 kérdés
Hogy nevezik a fiktív államalakulatot George Orwell 1984 című művében?
Kimméria
Pangea
Óceánia
Avalónia
10/10 kérdés
Hogy nevezik a egy képzeletbeli falu Kolumbiában, ahol az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Gabriel García Márquez Száz év magány című regénye játszódik?
Macondo
Endor
Eldorado
Lagado
Címlapkép: Getty Images
