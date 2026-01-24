Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az irodalmi műveket gyakran nagyban meghatározza azoknak kitalált, vagy nagyon is valós helyszíne. Nem ritkán azért is olvasunk el egy történetet, mert szeretnénk elmerülni annak világában, újra ellátogatni egy-egy helyszínre, vagy korba képzeletben. A Pénzcentrum mai kvíze során ismert művek helyszínei kapcsán teheted próbára a tudásod. Lássuk, mennyire emlékszel, hol játszódik egy-egy regény, színmű! Kalandozz velünk a könyvek világába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről! 1/10 kérdés Hogy nevezik az istenek otthonát a skandináv mitológiában, mely irodalmi művek, képregények helyszíne is? Valhalla Midgard Asgard Helheim Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik az a bibliai helyszín, ahol az emberek égigérő tornyot kezdtek építeni, hogy elérjék a mennyet? Isten ezt azzal büntette, hogy az egyes emberek közös nyelvét külön nyelvekké változtatta, így nem értették meg egymást. Jerikó Gomorra Sion Bábel Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem Madách Imre Az ember tragédiája című művének helyszíne? Prága London Párizs Bécs Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik az alábbiak közül Artúr király városa az Artúr-mondakör későbbi változataiban? Londinium Agartha Gotham Camelot Következő kérdés 5/10 kérdés Hol játszódik legnagyobb részben Shakespeare Hamlet című drámája? Izland Norvégia Anglia Dánia Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik országba látogatott el Jonathan Swift Gulliver utazásai című művének főszereplője? Árkádia Nakonxipán Gileád Liliput Következő kérdés 7/10 kérdés Szerb Antal ismert regényében, az Utas és holdvilágban a főszereplő Mihály feleségével, Erzsivel éppen nászútján van. Hová utaztak? Andalúziába Franciaországba Olaszországba Walesbe Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik C. S. Lewis híres könyvsorozatának egyik helyszíne, ahová Pevensie testvérek - Peter, Susan, Edmund és Lucy - egy szekrényen keresztül jutnak át? Endor Narnia Mordor Avalon Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy nevezik a fiktív államalakulatot George Orwell 1984 című művében? Kimméria Pangea Óceánia Avalónia Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy nevezik a egy képzeletbeli falu Kolumbiában, ahol az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Gabriel García Márquez Száz év magány című regénye játszódik? Macondo Endor Eldorado Lagado Eredmények

