Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!
Kvíz

Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!

Pénzcentrum
2026. január 18. 17:57

Gyakran jársz múzeumba, szívesen időzöl a legnagyobb festők világhírű műalkotásai előtt? Ha képes vagy messzire elutazni azért, hogy személyesen is megcsodálhasd a történelemkönyvek lapjairól is ismert korszakalkotó festményeket, ne habozz kitölteni a Pénzcentrum legújabb művészeti kvízét! Lássuk, valóban jól ismered-e a világ leghíresebb festőit és azok legfontosabb munkáit – teszteld tudásod vagy tanulj mai is valami újat!

Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!

1/10 kérdés
Mikor festette meg Leonardo da Vinci a Mona Lisát?
1703 és 1709 között
1503 és 1519 között
1657 és 1661 között
1401 és 1411 között
2/10 kérdés
Ki festette a Leány gyöngy fülbevalóval c. műalkotást?
Diego Velázquez
Frida Kahlo
Johannes Vermeer
Pablo Picasso
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik híres festményt nem Vincent Van Gogh festette?
Pipacsvirágzás
Napraforgók
A vihar előtti síkság
Csillagos éj
4/10 kérdés
Ki festette a Vénusz születését?
Sandro Botticelli
Rembrandt
Paul Cézanne
Pierre-Auguste Renoir
5/10 kérdés
Milyen stílusban festette meg Monet a Tavirózsákat?
naturalizmus
impresszionizmus
szecesszió
kubizmus
6/10 kérdés
Ki festette A csók c. festményt?
Gustav Klimt
James McNeill Whistler
Jean-François Millet
Claude Lorrain
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik művet festette Salvador Dalí?
A megsebzett szarvas
Csak néhány szúrás
A halálra gondolva
Az emlékezet állandósága
8/10 kérdés
Hol található a Feszty-körkép?
Eger
Zalaegerszeg
Ópusztaszer
Kecskemét
9/10 kérdés
Mikor festette Rembrandt Az éjjeli őrjárat c. művét?
1642
1812
1579
1769
10/10 kérdés
Ki festette az Egri nők c. festményt?
Gulácsy Lajos
Székely Bertalan
Csontváry Kosztka Tivadar
Mányoki Ádám
Címlapkép: Getty Images
#múzeum #kultúra #szórakozás #festmény #történelem #művészet #művész #képzőművészet #kvíz

