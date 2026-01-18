Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gyakran jársz múzeumba, szívesen időzöl a legnagyobb festők világhírű műalkotásai előtt? Ha képes vagy messzire elutazni azért, hogy személyesen is megcsodálhasd a történelemkönyvek lapjairól is ismert korszakalkotó festményeket, ne habozz kitölteni a Pénzcentrum legújabb művészeti kvízét! Lássuk, valóban jól ismered-e a világ leghíresebb festőit és azok legfontosabb munkáit – teszteld tudásod vagy tanulj mai is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról! 1/10 kérdés Mikor festette meg Leonardo da Vinci a Mona Lisát? 1703 és 1709 között 1503 és 1519 között 1657 és 1661 között 1401 és 1411 között Következő kérdés 2/10 kérdés Ki festette a Leány gyöngy fülbevalóval c. műalkotást? Diego Velázquez Frida Kahlo Johannes Vermeer Pablo Picasso Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik híres festményt nem Vincent Van Gogh festette? Pipacsvirágzás Napraforgók A vihar előtti síkság Csillagos éj Következő kérdés 4/10 kérdés Ki festette a Vénusz születését? Sandro Botticelli Rembrandt Paul Cézanne Pierre-Auguste Renoir Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen stílusban festette meg Monet a Tavirózsákat? naturalizmus impresszionizmus szecesszió kubizmus Következő kérdés 6/10 kérdés Ki festette A csók c. festményt? Gustav Klimt James McNeill Whistler Jean-François Millet Claude Lorrain Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik művet festette Salvador Dalí? A megsebzett szarvas Csak néhány szúrás A halálra gondolva Az emlékezet állandósága Következő kérdés 8/10 kérdés Hol található a Feszty-körkép? Eger Zalaegerszeg Ópusztaszer Kecskemét Következő kérdés 9/10 kérdés Mikor festette Rembrandt Az éjjeli őrjárat c. művét? 1642 1812 1579 1769 Következő kérdés 10/10 kérdés Ki festette az Egri nők c. festményt? Gulácsy Lajos Székely Bertalan Csontváry Kosztka Tivadar Mányoki Ádám Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK