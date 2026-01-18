Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!
Gyakran jársz múzeumba, szívesen időzöl a legnagyobb festők világhírű műalkotásai előtt? Ha képes vagy messzire elutazni azért, hogy személyesen is megcsodálhasd a történelemkönyvek lapjairól is ismert korszakalkotó festményeket, ne habozz kitölteni a Pénzcentrum legújabb művészeti kvízét! Lássuk, valóban jól ismered-e a világ leghíresebb festőit és azok legfontosabb munkáit – teszteld tudásod vagy tanulj mai is valami újat!
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és derítsd ki, mennyire vagy otthon a vallások világában!
Ha a szlovén tájak nagy rajongója vagy, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod: lássuk, mennyit tudsz Szlovéniáról és az ország híres természeti kincseiről, látnivalóról!
Ha jól ismered a több száz, ezer vagy millió évvel ez előtt kihalt lényeket, töltsd ki a Pénzcentrum állatos kvízét és tedd próbára ismereteidet! Hány...
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
A mai kvíz során kifejezetten olyan történelmi tényekre kérdezünk rá, mely januári dátumhoz köthetők.
Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire ismered az ismert közmondásokat.
A Pénzcentrum mai kvízében alapvető, mégis gyakran félreértett fogalmakra kérdezünk rá. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában!
A világ leghíresebb filmtörténeti alkotásai közé soroljuk Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú történetét. Teszteld, mit tudsz róla!
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyik Dosztojevszkij máig nagyhatású regénye, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja?
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
A mai kvíz során olyan zászlókat mutatunk, amelyekben a magyarhoz hasonlóan domináns a piros, a fehér és a zöld szín.
Kvíz: Tűkön ülve várod a 2026-ban érkező sorozatokat, új évadokat? Lássuk, mit tudsz az idei felhozatalról!
Teszteld magad a kvízünkben, és derítsd ki, igazi sorozatguru vagy-e, vagy még rád fér még néhány sorozatmaraton, hogy pótold a lemaradást.
A Pénzcentrum mai állatos kvízében arra vagyunk kíváncsiak, vajon mennyire ismered a leghíresebb kutyafajtákat: lássuk, hányat ismersz fel képek alapján!
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!
Ha azok közé tartozol, akik valóban elolvasták a regényt, nem csak átfutották a rövidített verziót, most végre letesztelheted, mi mindenre emlékszel Nyilas Misi történetéből!
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
A Pénzcentrum mai kvízében most letesztelheted, mennyit tudsz a népi időjóslásról. Lássuk tudod-e, melyik nap, milyen időjárást ígér.
Megismerkedtél már az idei munkaidő naptárral? Ha szeretsz előre tervezni és a lehető leggazdaságosabban osztanád be szabadidődet, töltsd ki mai kvízünket!
Kvíz: Jöhet egy vicces kvíz, csupa furfangos kérdéssel? Ember legyen a talpán, aki 10 pontot szerez!
A mai kvíz során elsőre talán egyszerűnek tűnő, ám valójában trükkös kérdések várnak.
Neked is meghozták a kedved az ünnepek a filmezéshez?
Kvíz: Felkészültél 2026-ra? Tedd próbára mennyit tudsz az idei év legfontosabb eseményeiről, közelgő évfordulóiról!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben az idei év legfontosabb közelgő világeseményei kapcsán.
TOP 10 decemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, irodalmi és közlekedési kvízeink!
A TOP10 decemberi listán 2025-ből többek között a legjobb Szovjetúnió, BKK, Harry Potter és bécsi kvíz kapott helyett.