A magyar utazók legfelkapottabb úti céljai közé tartozik a gyönyörű tavakban, magas hegyekben és lélegzetállító barlangokban gazdag Szlovénia. Ha jártál már itt, vagy ha rendszeresen látogatod nyugati szomszédunkat, eljött az ideje, hogy próbára tedd eddig megszerzett tudásodat: lássuk, mennyit tudsz Szlovéniáról és az ország híres természeti kincseiről, látnivalóról! Készen állsz a próbára?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Szlovéniában? Mit tudsz nyugati szomszédunkról, híres látnivalóiról? 1/10 kérdés Mely két vármegyénk érintkezik a magyar-szlovén határral? Veszprém és Vas Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom Vas és Zala Somogy és Baranya Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik magyar kistájunk található részben Szlovénia területén? Göcsej Hortobágy Nyírség Őrség Következő kérdés 3/10 kérdés Hogy hívják Szlovénia fővárosát? Ljubljana Fiume Trieszt Maribor Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres szlovéniai tó közepén található apró szigeten építették meg a Szűz Mária búcsújáró templomot? Bledi-tó Cerknica-tó Krn-tó Bohinj-tó Következő kérdés 5/10 kérdés Hány kilométer hosszú a szlovén tengerpart? kb. 256 km kb. 47 km kb. 28 km kb. 123 km Következő kérdés 6/10 kérdés Ki Szlovénia miniszterelnöke 2025-ben? Ilie Bolojan Robert Golob Andrej Plenković Robert Fico Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy hívják Szlovénia legmagasabb hegyét? Triglav Jalovec Razor Prisojnik Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik szlovén barlangrendszert, egyben a világ legszélesebb földalatti kanyonját hozta létre a Reka folyó? Pokol barlangja Skocjan-barlang Krizna-barlang Postojnai cseppkőbarlang Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik üdülőtelepülés nem a szlovén tengerparton található? Piran Rovinj Koper Izola Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy hívják Szlovénia, egyben a világ legnagyobb barlangkastélyát? Predjama várkastély Olimje-kastély Snežnik-kastély Bogenšperk-kastély Eredmények

