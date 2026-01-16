2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Church on a small island in Lake Bled, Slovenia.
Kvíz

Kvíz: Jártál már Szlovéniában? Mit tudsz nyugati szomszédunkról, híres látnivalóiról?

Pénzcentrum
2026. január 16. 17:58

A magyar utazók legfelkapottabb úti céljai közé tartozik a gyönyörű tavakban, magas hegyekben és lélegzetállító barlangokban gazdag Szlovénia. Ha jártál már itt, vagy ha rendszeresen látogatod nyugati szomszédunkat, eljött az ideje, hogy próbára tedd eddig megszerzett tudásodat: lássuk, mennyit tudsz Szlovéniáról és az ország híres természeti kincseiről, látnivalóról! Készen állsz a próbára?

1/10 kérdés
Mely két vármegyénk érintkezik a magyar-szlovén határral?
Veszprém és Vas
Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom
Vas és Zala
Somogy és Baranya
2/10 kérdés
Melyik magyar kistájunk található részben Szlovénia területén?
Göcsej
Hortobágy
Nyírség
Őrség
3/10 kérdés
Hogy hívják Szlovénia fővárosát?
Ljubljana
Fiume
Trieszt
Maribor
4/10 kérdés
Melyik híres szlovéniai tó közepén található apró szigeten építették meg a Szűz Mária búcsújáró templomot?
Bledi-tó
Cerknica-tó
Krn-tó
Bohinj-tó
5/10 kérdés
Hány kilométer hosszú a szlovén tengerpart?
kb. 256 km
kb. 47 km
kb. 28 km
kb. 123 km
6/10 kérdés
Ki Szlovénia miniszterelnöke 2025-ben?
Ilie Bolojan
Robert Golob
Andrej Plenković
Robert Fico
7/10 kérdés
Hogy hívják Szlovénia legmagasabb hegyét?
Triglav
Jalovec
Razor
Prisojnik
8/10 kérdés
Melyik szlovén barlangrendszert, egyben a világ legszélesebb földalatti kanyonját hozta létre a Reka folyó?
Pokol barlangja
Skocjan-barlang
Krizna-barlang
Postojnai cseppkőbarlang
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik üdülőtelepülés nem a szlovén tengerparton található?
Piran
Rovinj
Koper
Izola
10/10 kérdés
Hogy hívják Szlovénia, egyben a világ legnagyobb barlangkastélyát?
Predjama várkastély
Olimje-kastély
Snežnik-kastély
Bogenšperk-kastély
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #turizmus #tengerpart #világ #tó #szlovénia #természet #látnivaló #kvíz

