Neked is a végvári csatározások volt a kedvenc időszakod a magyar történelemben? Mutasd meg nekünk, mit tudsz a középkori magyar várakról, csatákról, híres végvári vitézeinkről!
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
A magyar költészet tele van csodálatos versekkel melyben a szerelemről, szenvedélyről, vágyakról olvashatunk időtlen sorokat. Legyenek bármilyen rég íródott versek, generációkon átívelve, mai napig megdobogtatják a szíveket. Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, és teszteld, mennyire ismered Ady, Radnóti, József Attila, Petőfi és más klasszikusok legendás szerelmes verseit! Vajon eltalálod a hiányzó sorokat? Kezdődhet a játék!
Vajon mennyire emlékszel a regény részleteire? Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és bizonyítsd: a grund valóban a tiéd!
Olyan filmszakértőnek tartod magad, akinek egyetlen ikonikus műsor sem maradhat le a palettájáról? Válaszold meg filmes kérdéseinket, lássuk, hány pontot sikerül szerezned!
A Pénzcentrum mai kvízében megmutathatod, mit tudsz a magyar nyelvről, a nyelvtanról, a nyelvújításról vagy éppen az ABC-ről. Tedd próbára tudásod vagy tanulj ma is...
Teszteld a Pénzcentrum mai kvízével, mennyire ismered a Gilmore lányok világát, és derítsd ki, igazi rajongónak számítasz-e!
Nem csak karácsony közeledtével népszerű úticél a magyarok számára Ausztria. Természeti csodái, látványos települései rengeteg turistát vonzanak.
Mennyit tudsz a szexről, a nemi vágyról, az orgazmusról vagy éppen a szeretkezés biológiai hátteréről? Tedd próbára tudásod, lássuk, valóban a téma szakértőjének számítasz-e!
Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?
Ha neked is a II. világháború volt a kedvenc fejezeted a történelemkönyvben, ne maradj le legújabb történelmi kvízünkről! Lássuk, valóban egy történész veszett-e el benned!
Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?
Vajon mennyire ismered azokat a kapcsolatokat, amelyek a kultúra nagy alakjainak életét és művészetét is formálták?
Kvíz: Mire emlékszel a Keresztapa-filmekből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a legújabb filmes kvízünket!
A Keresztapa a filmtörténet egyik legnagyobb hatású alkotása, mind a történet, mind a helyenként páratlan színészi játék miatt. Te mire emlékszel belőle?
Kvíz: Tudtad, hogy itt is lehet tornádó, árvíz, földrengés? Mit tudsz a legdurvább magyar katasztrófákról?
Mit tudsz a Magyarországot ért valaha volt legsúlyosabb, vagy éppen legritkább, legkülönösebb természeti katasztrófákról? Tedd próbára tudásod, tanulj ma is valami újat!
A Pénzcentrum mai irodalmi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz Stephen King életéről, korszakalkotó műveiről és az azok alapján készült híres filmekről.
Kvíz: Otthon vagy a konyhában, tudod mi a blansírozás vagy konfitálás? Csapjuk fel a gasztroszótárt!
Teszteld a gasztronómiai fogalmakban való jártasságodat, és derítsd ki, mennyire ismered a profi konyha nyelvét!
November 3-án ünnepeljük a magyar tudomány napját: a mai Pénzcentrum kvízben arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a leghíresebb magyar tudósok korszakalkotó felfedezéseiről.
Mindenszentek alkalmából a mai kvíz során a magyar szentekre fókuszálunk, akiket vagy a történelemkönyvek lapjairól vagy az irodalomból ismerni lehet.
TOP10 októberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb irodalmi, turisztikai, gasztronómiai kvízeink!
Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek októberben. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből! Lássuk, hogy szerepelsz a...
Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!
Te vajon tudod, kik voltak 2025 híres elhunytjai? Tedd próbára tudásod és mutasd meg nekünk, mit tudsz ezekről a világhírű színészekről, zenészekről és más hírességekről!
A mai filmes kvíz során alkalmad lesz kideríteni, mennyire ismered a műfaj klasszikusait és képben vagy-e a legújabb horrorfilmekkel is.
Eljött az ideje, hogy megcsillogtasd földrajztudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről, vármegyeszékhelyekről. Vigyázat, ezek a kérdések bizony becsapósak!
