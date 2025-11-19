2025. november 19. szerda Erzsébet
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
Kvíz

Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből

Pénzcentrum
2025. november 19. 18:10

A magyar költészet tele van csodálatos versekkel melyben a szerelemről, szenvedélyről, vágyakról olvashatunk időtlen sorokat.  Legyenek bármilyen rég íródott versek, generációkon átívelve, mai napig megdobogtatják a szíveket. Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét, és teszteld, mennyire ismered Ady, Radnóti, József Attila, Petőfi és más klasszikusok legendás szerelmes verseit! Vajon eltalálod a hiányzó sorokat? Kezdődhet a játék!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből

1/10 kérdés
Hogyan egészítenéd ki Nemes Nagy Ágnes versét? “Hogy mondjam el? A szó nem leli számat: kimondhatatlan … gyötör utánad.”
vágy
szomj
keserűség
boldogtalanság
2/10 kérdés
Miként folytatódik Radnóti Miklós, Tétova óda című verse? “Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett…”
csillagrendszerét
érzéseit
álomvilágát
titkait
3/10 kérdés
Hogy végződik, Fodor Ákos népszerű verssora? “Ahogy a szél meglebbenti a függönyt nem a függöny, nem a szél. A …”
a napsütés
a huzat
az ablak
a lebbenés
4/10 kérdés
Fejezd be Juhász Gyula versét: “Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, fájása édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés, legyen. Ha …, bocsásd ezt meg nekem!”
reszketés
gyűlölet
szerelem
félelem
5/10 kérdés
Mik ültek a verebekhez József Attila versében? “Mikor az uccán átment a kedves, … ültek a verebekhez.”
cinegék
galambok
mókusok
rigók
6/10 kérdés
Mire gondol Kosztolányi Dezső versében? “Már néha gondolok a … Milyen lehet – én Istenem – milyen?”
szerelemre
éhségre
boldogságra
gazdagságra
7/10 kérdés
Kit kell szeretnie Vörösmarty Mihálynak versében? “Mi lelt engem, én nem tudom, hej nagyon sok az én bajom. Szeretni kell a …, tőle csókoltatni számat.”
rózsámat
babámat
mátkámat
violámat
8/10 kérdés
Milyen madárhoz hasonlítja magát és szerelmét Ady Endre versében? “Útra kelünk. Megyünk az Őszbe, vijjogva, sírva, kergetőzve, két lankadt szárnyú … madár.”
keselyű
héja
varjú
rigó
9/10 kérdés
Mivé válna Petőfi Sándor ismert szerelmes versében? “Fa leszek, ha fának vagy …”
virága
levele
gyökere
ága
10/10 kérdés
Mit őriz Ady Endre versében a szerelméről? “Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a …”
a hajadat
a leveledet
a szemedet
az arcodat
Címlapkép: Getty Images
#szerelem #vers #petőfi #kvíz #irodalom #irodalmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:18
18:10
18:09
17:46
17:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 19.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
2025. november 19.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
2025. november 19.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási most a rizikó, sok dolog játszik össze ellenünk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
2
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
3
2 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
4
3 hete
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
3 hónapja
Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 16:03
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 14:28
A zsidók és a pénz: őszintén vallott a felhalmozott vagyon eredetéről Köves Slomó
Agrárszektor  |  2025. november 19. 17:27
Egyre kevesebben isznak bort: miért mondanak le róla az emberek?