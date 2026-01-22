2026. január 22. csütörtök Vince, Artúr
-3 °C Budapest
Happy family having fun in park.
Kvíz

Kvíz: Milyen családtámogatásokra vagy jogosult? Teszteld tudásod, mennyi pénz jár neked 2026-ban!

Pénzcentrum
2026. január 22. 17:54

A kisgyermekeket nevelő, illetve a gyermekvállalás előtt álló családok számára kiemelt fontosságú téma, hogy hogyan alakulnak a családtámogatások összegei 2026-ban. Idén is számos szociális és tb-alapú juttatás vehető igénybe, nem beszélve a kedvezményes hitelkonstrukciókról, lakásfelújítási programokról. A Pénzcentrum mai pénzügyi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, tudod-e, milyen támogatásokra vagy jogosult, mennyi családi támogatás jár neked és családodnak!

Kvíz: Milyen családtámogatásokra vagy jogosult? Teszteld tudásod, mennyi pénz jár neked 2026-ban!

1/10 kérdés
Melyik két családtámogatás lett szja-mentes 2025. július 1-től?
GYES és CSED
GYED és GYES
CSED és GYED
TGYÁS és GYOD
2/10 kérdés
Legfeljebb hány forint lehet a gyermekgondozási díj (GYED) havi összege 2026-ban (bruttó)?
667 850 Ft
451 920 Ft
570 900 Ft
378 200 Ft
3/10 kérdés
Melyik családtámogatási juttatás jár 2026-ban az anyának a szülési szabadság időtartama alatt?
csecsemőgondozási díj
gyermekek otthongondozási díja
ápolási díj
terhességi gyermekágyi segély
4/10 kérdés
Mennyi a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összege 2026-ban havonta (bruttó)?
13 700 Ft
28 500 Ft
12 200 Ft
48 000 Ft
5/10 kérdés
Az alábbiak közül ki nem lehet 2026-ban jogosult a GYED igénybevételére?
nevelőszülő
nagyszülő
örökbefogadó szülő
dédszülő
6/10 kérdés
Mennyi a családi adókedvezmény összege 2026-ban egy kétgyermekes család esetében?
20 000 Ft
40 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik kedvezményes konstrukció nem a gyermeket nevelő családok támogatására irányul 2026-ban?
Otthon Start Program
Vidéki Otthonfelújítási Program
CSOK Plusz
Babaváró Támogatás
8/10 kérdés
Milyen terhet kell 2026-ban is megfizetni a gyermekgondozási díj (GYED) összege után?
7% egészségbiztosítási járulék
10% nyugdíjjárulék
18,5% társadalombiztosítási járulék
1,5% munkaerőpiaci járulék
9/10 kérdés
Legfeljebb hány forint lehet a csecsemőgondozási díj (CSED) havi összege 2026-ban (bruttó)?
999 000 Ft
28 500 Ft
451 920 Ft
nincs felső határa
10/10 kérdés
Hány forint a családi pótlék havi összege gyermekenként, ha a család három vagy több gyermeket nevel?
16 000 Ft
17 000 Ft
14 800 Ft
13 300 Ft
Címlapkép: Getty Images
