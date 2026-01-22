Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kisgyermekeket nevelő, illetve a gyermekvállalás előtt álló családok számára kiemelt fontosságú téma, hogy hogyan alakulnak a családtámogatások összegei 2026-ban. Idén is számos szociális és tb-alapú juttatás vehető igénybe, nem beszélve a kedvezményes hitelkonstrukciókról, lakásfelújítási programokról. A Pénzcentrum mai pénzügyi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, tudod-e, milyen támogatásokra vagy jogosult, mennyi családi támogatás jár neked és családodnak!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Milyen családtámogatásokra vagy jogosult? Teszteld tudásod, mennyi pénz jár neked 2026-ban! 1/10 kérdés Melyik két családtámogatás lett szja-mentes 2025. július 1-től? GYES és CSED GYED és GYES CSED és GYED TGYÁS és GYOD Következő kérdés 2/10 kérdés Legfeljebb hány forint lehet a gyermekgondozási díj (GYED) havi összege 2026-ban (bruttó)? 667 850 Ft 451 920 Ft 570 900 Ft 378 200 Ft Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik családtámogatási juttatás jár 2026-ban az anyának a szülési szabadság időtartama alatt? csecsemőgondozási díj gyermekek otthongondozási díja ápolási díj terhességi gyermekágyi segély Következő kérdés 4/10 kérdés Mennyi a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) összege 2026-ban havonta (bruttó)? 13 700 Ft 28 500 Ft 12 200 Ft 48 000 Ft Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül ki nem lehet 2026-ban jogosult a GYED igénybevételére? nevelőszülő nagyszülő örökbefogadó szülő dédszülő Következő kérdés 6/10 kérdés Mennyi a családi adókedvezmény összege 2026-ban egy kétgyermekes család esetében? 20 000 Ft 40 000 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik kedvezményes konstrukció nem a gyermeket nevelő családok támogatására irányul 2026-ban? Otthon Start Program Vidéki Otthonfelújítási Program CSOK Plusz Babaváró Támogatás Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen terhet kell 2026-ban is megfizetni a gyermekgondozási díj (GYED) összege után? 7% egészségbiztosítási járulék 10% nyugdíjjárulék 18,5% társadalombiztosítási járulék 1,5% munkaerőpiaci járulék Következő kérdés 9/10 kérdés Legfeljebb hány forint lehet a csecsemőgondozási díj (CSED) havi összege 2026-ban (bruttó)? 999 000 Ft 28 500 Ft 451 920 Ft nincs felső határa Következő kérdés 10/10 kérdés Hány forint a családi pótlék havi összege gyermekenként, ha a család három vagy több gyermeket nevel? 16 000 Ft 17 000 Ft 14 800 Ft 13 300 Ft Eredmények

Címlapkép: Getty Images

