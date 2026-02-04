Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban

A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral, amely szerdán délután tetőzik, és többfelé saras esőt okozhat.

A Kárpát-medence térségében a következő napokban is kitart a nedves, enyhe levegő beáramlása. Ennek következtében a Szaharából származó porszemcsék is elérik térségünket – közölte szerdán a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a porkoncentráció a szerda délutáni órákban éri el a legmagasabb szintet. Az országos előrejelzés alapján szerdán az ország számos pontján lehet számítani saras csapadékra. A délutáni órák után, az esti időszaktól kezdve várhatóan mérséklődik a csapadéktevékenység intenzitása.

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön már csak helyenként fordulhat elő kisebb mennyiségű csapadék. Az ország egyes részein gyenge esőre, illetve záporokra lehet számítani, de ezek előfordulása jóval ritkább lesz az előző naphoz képest. A mai időjárásról, az ónos eső maitt kiadott riasztásról itt írtunk: