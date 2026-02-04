2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esős nap Rossz időjárásRainy Weather
Otthon

Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban

Pénzcentrum
2026. február 4. 14:00

A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral, amely szerdán délután tetőzik, és többfelé saras esőt okozhat.

A Kárpát-medence térségében a következő napokban is kitart a nedves, enyhe levegő beáramlása. Ennek következtében a Szaharából származó porszemcsék is elérik térségünket – közölte szerdán a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a porkoncentráció a szerda délutáni órákban éri el a legmagasabb szintet. Az országos előrejelzés alapján szerdán az ország számos pontján lehet számítani saras csapadékra. A délutáni órák után, az esti időszaktól kezdve várhatóan mérséklődik a csapadéktevékenység intenzitása.

A HungaroMet prognózisa szerint csütörtökön már csak helyenként fordulhat elő kisebb mennyiségű csapadék. Az ország egyes részein gyenge esőre, illetve záporokra lehet számítani, de ezek előfordulása jóval ritkább lesz az előző naphoz képest. A mai időjárásról, az ónos eső maitt kiadott riasztásról itt írtunk:

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #riasztás #időjárás #eső #figyelmeztetés #ónos eső #országos meteorológiai szolgálat #időjárás előrejelzés #szélsőséges időjárás #záporok #hungaromet #szahara

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:00
14:53
14:46
14:32
14:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
2
1 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
3
2 napja
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
4
3 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
5
2 hete
Rendkívüli bejelentést tett az MVM, azonnali felfüggesztésről döntöttek: több százezer fogyasztót érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 14:32
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 13:27
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. február 4. 14:31
Változásra készülhetnek a magyar horgászok: erről jó, ha mindenki tud