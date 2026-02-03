Kvíz: Hiteltfelvételt tervezel, lakást vennél? Teszteld, mennyit tudsz a magyar lakáshitelekről!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A folyamatosan emelkedő magyarországi ingatlanárak mellett egyre többen vásárolnak lakást valamelyik kedvezményes, állami kamattámogatással ellátott lakáshitel igénybevételével. A kínálat és az elérhető hitelek feltételrendszerei évről évre változnak, éppen ezért nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, mi minden jellemzi a különböző konstrukciókat és hol tartanak a banki kamatok, illetve a jegybanki alapkamat. Ha új otthon vásárlásán töröd a fejed, netalántán épp most vettél fel egy tetemes összegű lakáshitelt, a Pénzcentrum mai pénzügyi kvízét neked találták ki. Lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Lakásvásárlás előtt állsz? Tedd magad próbára, lássuk, mit tudsz a magyar lakáshitelekről! 1/10 kérdés Hány százalékos fix kamatozást biztosít a hitelt felvevőknek az Otthon Start Hitelprogram? 2% 4% 5% 3% Következő kérdés 2/10 kérdés Lakáshitel igénylés esetén a babaváró hitel hány százaléka használható fel önerőnek a felvételét követő 90 napon belül? 50% 30% 75% 0% Következő kérdés 3/10 kérdés Hány százalék volt 2025 második felében a hazai bankok által biztosított lakáshitelek átlagos kamata, kamattámogatás nélkül? 5,9% 10,3% 3,5% 7,1% Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik évben vezették be a CSOK Plusz nevű államilag támogatott hitelkonstrukciót? 2015 2011 2024 2020 Következő kérdés 5/10 kérdés Mióta 6,5% a jegybanki alapkamat Magyarországon? 2025. november 20. 2025. január 23. 2023. december 31. 2024. szeptember 25. Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora összeget biztosít a Közszolgálati Otthontámogatási Program a jogosultaknak lakáshitel törlesztésére? 500 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik állítás igaz a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekre? a hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számított maximum 3 hónap a folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak rugalmasak minden esetben egyenlőek a kamatperióduson belüli havi törlesztőrészletek, ettől eltérni nem lehet a kamatperiódus hossza 5, 10, 15 év lehet, vagy a futamidő végéig tartó kamatrögzítés alkalmazása elvárt Következő kérdés 8/10 kérdés Hány év lehet a CSOK Plusz maximális futamideje? 25 év 20 év 15 év 10 év Következő kérdés 9/10 kérdés Hány fő alatti preferált kistelepüléseken igényelhető a Falusi CSOK? 7 000 5 000 3 000 2 000 Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor lehetett igénybe venni a Zöld Otthon Program kedvezményes konstrukciót? 2024-2025 2021-2022 2019-2020 2015-2017 Eredmények

