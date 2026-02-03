2026. február 3. kedd Balázs
Kvíz: Hiteltfelvételt tervezel, lakást vennél? Teszteld, mennyit tudsz a magyar lakáshitelekről!

2026. február 3. 18:03

A folyamatosan emelkedő magyarországi ingatlanárak mellett egyre többen vásárolnak lakást valamelyik kedvezményes, állami kamattámogatással ellátott lakáshitel igénybevételével. A kínálat és az elérhető hitelek feltételrendszerei évről évre változnak, éppen ezért nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, mi minden jellemzi a különböző konstrukciókat és hol tartanak a banki kamatok, illetve a jegybanki alapkamat. Ha új otthon vásárlásán töröd a fejed, netalántán épp most vettél fel egy tetemes összegű lakáshitelt, a Pénzcentrum mai pénzügyi kvízét neked találták ki. Lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

Kvíz: Lakásvásárlás előtt állsz? Tedd magad próbára, lássuk, mit tudsz a magyar lakáshitelekről!

1/10 kérdés
Hány százalékos fix kamatozást biztosít a hitelt felvevőknek az Otthon Start Hitelprogram?
2%
4%
5%
3%
2/10 kérdés
Lakáshitel igénylés esetén a babaváró hitel hány százaléka használható fel önerőnek a felvételét követő 90 napon belül?
50%
30%
75%
0%
3/10 kérdés
Hány százalék volt 2025 második felében a hazai bankok által biztosított lakáshitelek átlagos kamata, kamattámogatás nélkül?
5,9%
10,3%
3,5%
7,1%
4/10 kérdés
Melyik évben vezették be a CSOK Plusz nevű államilag támogatott hitelkonstrukciót?
2015
2011
2024
2020
5/10 kérdés
Mióta 6,5% a jegybanki alapkamat Magyarországon?
2025. november 20.
2025. január 23.
2023. december 31.
2024. szeptember 25.
6/10 kérdés
Mekkora összeget biztosít a Közszolgálati Otthontámogatási Program a jogosultaknak lakáshitel törlesztésére?
500 000 Ft
1 000 000 Ft
5 000 000 Ft
10 000 000 Ft
7/10 kérdés
Melyik állítás igaz a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelekre?
a hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától számított maximum 3 hónap
a folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak rugalmasak
minden esetben egyenlőek a kamatperióduson belüli havi törlesztőrészletek, ettől eltérni nem lehet
a kamatperiódus hossza 5, 10, 15 év lehet, vagy a futamidő végéig tartó kamatrögzítés alkalmazása elvárt
8/10 kérdés
Hány év lehet a CSOK Plusz maximális futamideje?
25 év
20 év
15 év
10 év
9/10 kérdés
Hány fő alatti preferált kistelepüléseken igényelhető a Falusi CSOK?
7 000
5 000
3 000
2 000
10/10 kérdés
Mikor lehetett igénybe venni a Zöld Otthon Program kedvezményes konstrukciót?
2024-2025
2021-2022
2019-2020
2015-2017
