Kvíz: Emlékszel ezekre az ikonikus fogásokra az irodalmi művekből? Lássuk, hány étel rémlik a 10-ből!
A kedvenc könyveink tele vannak felejthetetlen ételekkel és különleges édességekkel, amelyek gyakran a történetek kulcsfontosságú pillanatait kísérik. Vajon emlékszel, mit kóstolt Micimackó, Samu vagy Charlie a csokoládégyárban? Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a könyvek ínyencségeiben!
A Pénzcentrum nagy 2025-ös sportkvízével most letesztelheted, mennyire részletesen emlékszel az idei sporteredményekre, győztesekre.
Kvíz: Kívülről fújod a karácsonyi filmeket? Ha ezen a kvízen nem érsz el 10 pontot, még nem láttad mindet elégszer!
A mai kvíz az untig ismert karácsonyi filmek kapcsán méri fel a vállalkozó szelleműek tudását.
Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!
Ha te is a legnagyobb Alkonyat-rajongók közé tartozol, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: ha vérbeli rajongó vagy, biztosan tudni fogod a választ mind...
Ha jól ismered a magyar és az egyetemes védőszenteket, itt az idő, hogy próbára tedd tudásodat a Pénzcentrum legfrissebb műveltségi kvízével. Lássuk, tudod-e a jó...
Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum mai kvízével, és derítsd ki, felismered-e a híres bécsi épületeket, különlegességeket és ikonikus élményeket!
Te tudod, hogy honnan származó népeket hívtak tótoknak, rácoknak, ruténeknek? Melyek jelenleg hazánk elismert nemzetiségei? Tedd próbára tudásod
Kvíz: Télen is magabiztos sofőr vagy? Ha jól ismered a KRESZ szabályait, nem bukhatsz el ezen a teszten!
Ha jól ismered a KRESZ-szabályokat és a téli autózásra vonatkozó ajánlásokat, ha tudod, mire való a hólánc vagy a téli gumi, ne maradj le a...
Az Így Jártam Anyátokkal 2005-től 2014-ig volt műsoron, és sugárzása alatt világszerte több száz millió rajongót szerzett magának
Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!
Rendszeresen teázol, szívesen fogyasztod akár kávé helyett is? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról!
Jól ismered Sopron híres látnivalóit, történelmi múltját? Ha jártál már itt, vagy ha netalántán te is itt élsz, töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét és...
Ha a te fantáziádat is megmozgatják ezek a nem létező, beszédes nevű települések, a Pénzcentrum mai vicces kvízét semmi esetre se hagyd ki! Lássuk, hány...
Te emlékszel még irodalomóráról, melyik költőnek hogy hívták a múzsáját? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat.
Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyit tudsz a fővárosi közösségi közlekedésről, járatokról, tarifákról.
Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy képben az idei Nobel‑díjasokkal!
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
A mai kvíz során azt mérjük fel, mennyire ismerik olvasóink az ikonikus ünnepi számokat, meg tudják-e mondani, ki és milyen zenével lett híres.
Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres brandekről, termékekről!
A mai kvíz során a márkanevek eredetében merülünk el: tedd próbára magad, hány márkanévről tudnád megmondani, honnan származik!
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Te mennyire ismered a japán istenségeket, hőstörténeteket, a mitologikus lényeket?
Tudod, mikor tisztítják ki a csizmákat Magyarországon, mivel kínálják a Mikulást Amerikában, vagy hogy milyen állatok húzzák az ausztrál „szánt”? Teszteld a tudásod!
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.