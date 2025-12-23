2025. december 23. kedd Viktória
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Still life with levitating book of spells, jars and bottles on a dark background with rising mystic smoke
Kvíz

Kvíz: Emlékszel ezekre az ikonikus fogásokra az irodalmi művekből? Lássuk, hány étel rémlik a 10-ből!

Pénzcentrum
2025. december 23. 18:04

A kedvenc könyveink tele vannak felejthetetlen ételekkel és különleges édességekkel, amelyek gyakran a történetek kulcsfontosságú pillanatait kísérik. Vajon emlékszel, mit kóstolt Micimackó, Samu vagy Charlie a csokoládégyárban? Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a könyvek ínyencségeiben! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Emlékszel ezekre az ikonikus fogásokra az irodalmi művekből? Lássuk, hány étel rémlik a 10-ből!

1/10 kérdés
A Gyűrűk Ura történetében Samu gondoskodik arról, hogy legyen mit enniük Frodóval. Milyen ételt készített utazásuk során?
Csülköt káposztával
Mandulás süteményt
Nyúlpörköltet
Fekete levest
2/10 kérdés
Mivel kezdte a napot Poirot, Agatha Christie híres belga detektívje?
karamellás itallal
cukros tejjel
limonádéval
tökéletesen elkészített teával
3/10 kérdés
Milyen hatással van Vianne Rocher csokoládéja a francia falura, ahol letelepszik?
A falu lakói teljesen elutasítják, senki sem veszi meg.
Csak a gyerekek kedvenc édessége lesz, felnőtteket nem érdekel.
Egészségügyi problémákat okoz a falu lakóinak.
Megnyitja az emberek szívét és felszínre hozza elfojtott érzéseiket.
4/10 kérdés
Milyen desszertet kóstol meg Elizabeth Gilbert Rómában az Ízek, imák, szerelmek című könyvben?
Meggyes pitét
Csokoládé szuflét
Áfonyás muffint
Fagyit
5/10 kérdés
Hannibal Lecter egyik monológjában mesél Clarice Starlingnak arról, mit fogyasztott. Mi volt ez az étel A bárányok hallgatnak című regényben?
Sült nyulat fűszernövényekkel
Vadpástétomot
Májat fava babbal és chiantival
Kacsamájat narancsmártással
6/10 kérdés
Mit esznek a hobbitok és a társaság tagjai útravalóként a Gyűrűk Ura világában?
Gombapörköltet
Friss kenyeret vajjal
Mézes süteményt
Lembas kenyeret
7/10 kérdés
Mit rendel Bella Swan, amikor az apjával bemennek egy forkosi vendéglőbe?
Csokoládétortát
Hamburgert sült krumplival
Tésztasalátát
Sushi tálat
8/10 kérdés
Proust híres művében, a Az eltűnt idő nyomában, milyen süteményt márt teába a főszereplő melynek hatására hirtelen visszatérnek gyerekkori emlékei Combréből?
mákos gubát
madeleine süteményt
linzert
hókiflit
9/10 kérdés
Milyen különleges édességet talál Charlie a Willy Wonka csokoládégyárban, amely a történet ikonikus eleme?
Áfonyás muffinokat és egy zsák aranyat
Aranycsokis belépőjegyet rejtő csokoládétáblát
Gumicukorkákat és jegyeket egy utazásra
Mézes puszedlit arany belépőjegyekkel
10/10 kérdés
Milyen furcsasággal találkozik Gulliver Lilliputban a Gulliver utazásai című könyvben?
Csípős fogásokkal
Csak zöldségből készült harapnivalókkal
Méretre igazított ételekkel
Édességek tengerével
Címlapkép: Getty Images
#könyv #gasztronómia #étel #édesség #ételek #édességek #kvíz #könyvek #irodalom #irodalmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:11
18:04
17:30
17:14
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
2025. december 23.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
2025. december 23.
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
4 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
1 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adókedvezmény
amikor az adóalanynak a számított adó meghatározott hányadát kell csak megfizetnie.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:30
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:30
Energiapolitikai fordulópont Szerbiában, a Mol tárgyal az oroszokkal?
Agrárszektor  |  2025. december 23. 17:33
Durva, ami a piacokon zajlik: már ennyibe kerül egy kiló dió itthon