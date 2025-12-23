Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kedvenc könyveink tele vannak felejthetetlen ételekkel és különleges édességekkel, amelyek gyakran a történetek kulcsfontosságú pillanatait kísérik. Vajon emlékszel, mit kóstolt Micimackó, Samu vagy Charlie a csokoládégyárban? Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a könyvek ínyencségeiben!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Emlékszel ezekre az ikonikus fogásokra az irodalmi művekből? Lássuk, hány étel rémlik a 10-ből! 1/10 kérdés A Gyűrűk Ura történetében Samu gondoskodik arról, hogy legyen mit enniük Frodóval. Milyen ételt készített utazásuk során? Csülköt káposztával Mandulás süteményt Nyúlpörköltet Fekete levest Következő kérdés 2/10 kérdés Mivel kezdte a napot Poirot, Agatha Christie híres belga detektívje? karamellás itallal cukros tejjel limonádéval tökéletesen elkészített teával Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen hatással van Vianne Rocher csokoládéja a francia falura, ahol letelepszik? A falu lakói teljesen elutasítják, senki sem veszi meg. Csak a gyerekek kedvenc édessége lesz, felnőtteket nem érdekel. Egészségügyi problémákat okoz a falu lakóinak. Megnyitja az emberek szívét és felszínre hozza elfojtott érzéseiket. Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen desszertet kóstol meg Elizabeth Gilbert Rómában az Ízek, imák, szerelmek című könyvben? Meggyes pitét Csokoládé szuflét Áfonyás muffint Fagyit Következő kérdés 5/10 kérdés Hannibal Lecter egyik monológjában mesél Clarice Starlingnak arról, mit fogyasztott. Mi volt ez az étel A bárányok hallgatnak című regényben? Sült nyulat fűszernövényekkel Vadpástétomot Májat fava babbal és chiantival Kacsamájat narancsmártással Következő kérdés 6/10 kérdés Mit esznek a hobbitok és a társaság tagjai útravalóként a Gyűrűk Ura világában? Gombapörköltet Friss kenyeret vajjal Mézes süteményt Lembas kenyeret Következő kérdés 7/10 kérdés Mit rendel Bella Swan, amikor az apjával bemennek egy forkosi vendéglőbe? Csokoládétortát Hamburgert sült krumplival Tésztasalátát Sushi tálat Következő kérdés 8/10 kérdés Proust híres művében, a Az eltűnt idő nyomában, milyen süteményt márt teába a főszereplő melynek hatására hirtelen visszatérnek gyerekkori emlékei Combréből? mákos gubát madeleine süteményt linzert hókiflit Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen különleges édességet talál Charlie a Willy Wonka csokoládégyárban, amely a történet ikonikus eleme? Áfonyás muffinokat és egy zsák aranyat Aranycsokis belépőjegyet rejtő csokoládétáblát Gumicukorkákat és jegyeket egy utazásra Mézes puszedlit arany belépőjegyekkel Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen furcsasággal találkozik Gulliver Lilliputban a Gulliver utazásai című könyvben? Csípős fogásokkal Csak zöldségből készült harapnivalókkal Méretre igazított ételekkel Édességek tengerével Eredmények

Címlapkép: Getty Images

