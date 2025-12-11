2025. december 11. csütörtök Árpád
Woman with cup of hot drink sitting on the comfortable sofa and reading book at living room. Cozy autumn at home, a woman with tea and a book resting. A cozy way of life.
Kvíz

Kvíz: Jól tudod, melyik költőnek ki volt a múzsája? Ezen a kvízen még irodalmárok is elhasalnak!

Pénzcentrum
2025. december 11. 18:06

Sok nagy költőt inspiráltak legszebb versei megírásában múzsák. A múzsák leggyakrabban a költők szerelmei voltak, akiket gyakran álnéven említenek a verseikben. Te emlékszel még irodalomóráról, melyik költőnek hogy hívták a múzsáját? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat. 

Kvíz: Jól tudod, melyik költőnek ki volt a múzsája? Ezen a kvízen még irodalmárok is elhasalnak!

1/10 kérdés
Ki szentelt egy egész kötetnyi verset első szerelme, a fiatalon elhunyt Etelka emlékének?
Ady Endre
Arany János
Petőfi Sándor
Csokonai Vitéz Mihály
2/10 kérdés
Ki írt verseket Lédához, a magyar irodalom egyik legismertebb múzsájához?
Tóth Árpád
Ady Endre
Kosztolányi Dezső
Babits Mihály
3/10 kérdés
József Attila melyik szerelméhez szól a Nagyon fáj! című verse?
Gyömrői Edit
Szántó Judit
Vágó Márta
Kozmutza Flóra
4/10 kérdés
Hogy hívták Csokonai Vitéz Mihály múzsáját?
Laura
Lili
Lolli
Lilla
5/10 kérdés
Milyen néven hívják Ady Endre kései korszakában legfontosabb múzsáját?
Csucsa
Kriszta
Csacska
Csinszka
6/10 kérdés
Kinek írta Németh László a következő sorokat? "Most hámlott le rólam ifjuságom két tévedése. Az egyik az volt, hogy egy Démusz-lányból Németh Lászlónét; a másik, hogy a magyarságból európai nemzetet akartam csinálni. "
Démusz Éva
Démusz Ella
Démusz Erna
Démusz Emma
7/10 kérdés
Milyen néven említi verseiben Balassi Bálint Losonczy Anna nevű szerelmét, aki házas asszony volt?
Júlia
Magdolna
Ilona
Dorottya
8/10 kérdés
Kihez írta Juhász Gyula az Anna-verseket?
Széppataki Róza
Sárvári Anna
Szegedy Róza
Laborfalvi Róza
9/10 kérdés
Melyik két költő írt verseket azonos nevű múzsákhoz?
Ady Endre és Villon
Vörösmarty Mihály és Petrarca
József Attila és Dante
Füst Milán és Goethe
10/10 kérdés
Melyik költő házastársa és múzsája nem élte túl férjét?
Szendrey Júlia
Boncza Berta (Csinszka)
Szegedy Róza
Gyarmati Fanni
Címlapkép: Getty Images
#magyar #nők #kultúra #szerelem #művészet #kvíz #irodalom #irodalmi kvíz

