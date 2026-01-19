Kvíz: Te mennyit udsz Grönlandról? Lássuk, képben vagy-e, mitől olyan különleges hely!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A világ legnagyobb szigete Grönland, melynek felszínét nagyrészt jég borítja. Grönland mostanában gyakran kerül a hírekbe, mégis viszonylag keveset tud arról egy átlagember, amit a szigetről tudni lehet. Mitől különleges Grönland és vált most hirtelen érdekessé? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz erről a témáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te mennyit tudsz Grönlandról? Lássuk, képben vagy-e, mitől olyan különleges hely! 1/10 kérdés Melyik kontinenshez tartozik földrajzilag Grönland? Antarktisz Ázsia Észak-Amerika Európa Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik ország autonóm tartománya jelenleg Grönland? Izland Dánia Kanada Norvégia Következő kérdés 3/10 kérdés Mi Grönland fővárosa és egyben legnagyobb városa? Qaqortoq Ilulissat Nuuk Sisimiut Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik népcsoport alkotja Grönland őslakos lakosságának többségét? manysik és hantik vikingek jukagirok inuitok (eszkimók) Következő kérdés 5/10 kérdés Ki fedezte fel a szigetet 982-ben és nevezte el "zöld földnek", vagyis Grönlandnak? Vasco da Gama portugál tengerész, felfedező Benyovszky Móric magyar utazó Roald Amundsen sarkkutató, norvég felfedező Vörös Erik viking hajós Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbi állatok közül melyik nem őshonos Grönlandon? sarki róka pingvin sirály jegesmedve Következő kérdés 7/10 kérdés Mekkora nagyjából Grönland népessége? 224 ezer fő 448 ezer fő 112 ezer fő 56 ezer fő Következő kérdés 8/10 kérdés Mit jelent a Grönlandon is tapasztalható "fehér éjszaka" jelensége? amikor a Grönlandi-tengert jéghártya vonja be, ami visszaveri a holdfényt a partoknál, mintha világítana amikor felhőtlen az ég telihold idején és a hótakaró visszaveri a fényét, szinte nappali látótávolságot eredményez amikor a nap még éjjel sem süllyed teljesen a látóhatár alá amikor olyan sűrűn hull a hó, beleolvadva az állandó jégtakaróba, hogy éjjel a hold fényénél nem válik el a föld az égtől, csak egybeolvadó fehérség látszik Következő kérdés 9/10 kérdés Miben gazdag igazán Grönland? vasútvonalak, infrastruktúra gejzírek és vulkánok élővilág, flóra és fauna ásványkincsek és fosszilis energiaforrások Következő kérdés 10/10 kérdés A térképeken sokszor úgy tűnhet, hogy Grönland mérete egyes kontinensek méretével vetekszik. Melyik ország területének nagyságához áll valójában a legközelebb az alábbiak közül Grönland területe? Oroszország Szaúd-Arábia Argentína India Eredmények

Címlapkép: Getty Images

