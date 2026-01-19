2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-8 °C Budapest
Kangaamiut, Gammel Sukkertoppen, Qeqqata önkormányzat, Grönland.
Kvíz

Kvíz: Te mennyit udsz Grönlandról? Lássuk, képben vagy-e, mitől olyan különleges hely!

Pénzcentrum
2026. január 19. 18:03

A világ legnagyobb szigete Grönland, melynek felszínét nagyrészt jég borítja. Grönland mostanában gyakran kerül a hírekbe, mégis viszonylag keveset tud arról egy átlagember, amit a szigetről tudni lehet. Mitől különleges Grönland és vált most hirtelen érdekessé? A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz erről a témáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Melyik kontinenshez tartozik földrajzilag Grönland?
Antarktisz
Ázsia
Észak-Amerika
Európa
2/10 kérdés
Melyik ország autonóm tartománya jelenleg Grönland?
Izland
Dánia
Kanada
Norvégia
3/10 kérdés
Mi Grönland fővárosa és egyben legnagyobb városa?
Qaqortoq
Ilulissat
Nuuk
Sisimiut
4/10 kérdés
Melyik népcsoport alkotja Grönland őslakos lakosságának többségét?
manysik és hantik
vikingek
jukagirok
inuitok (eszkimók)
5/10 kérdés
Ki fedezte fel a szigetet 982-ben és nevezte el "zöld földnek", vagyis Grönlandnak?
Vasco da Gama portugál tengerész, felfedező
Benyovszky Móric magyar utazó
Roald Amundsen sarkkutató, norvég felfedező
Vörös Erik viking hajós
6/10 kérdés
Az alábbi állatok közül melyik nem őshonos Grönlandon?
sarki róka
pingvin
sirály
jegesmedve
7/10 kérdés
Mekkora nagyjából Grönland népessége?
224 ezer fő
448 ezer fő
112 ezer fő
56 ezer fő
8/10 kérdés
Mit jelent a Grönlandon is tapasztalható "fehér éjszaka" jelensége?
amikor a Grönlandi-tengert jéghártya vonja be, ami visszaveri a holdfényt a partoknál, mintha világítana
amikor felhőtlen az ég telihold idején és a hótakaró visszaveri a fényét, szinte nappali látótávolságot eredményez
amikor a nap még éjjel sem süllyed teljesen a látóhatár alá
amikor olyan sűrűn hull a hó, beleolvadva az állandó jégtakaróba, hogy éjjel a hold fényénél nem válik el a föld az égtől, csak egybeolvadó fehérség látszik
9/10 kérdés
Miben gazdag igazán Grönland?
vasútvonalak, infrastruktúra
gejzírek és vulkánok
élővilág, flóra és fauna
ásványkincsek és fosszilis energiaforrások
10/10 kérdés
A térképeken sokszor úgy tűnhet, hogy Grönland mérete egyes kontinensek méretével vetekszik. Melyik ország területének nagyságához áll valójában a legközelebb az alábbiak közül Grönland területe?
Oroszország
Szaúd-Arábia
Argentína
India
Címlapkép: Getty Images
#országok #világ #usa #környezet #dánia #természet #kvíz #grönland #földrajz kvíz

