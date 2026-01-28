Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sok utca, tér, intézmény viseli olyan személyek nevét, akiknek a munkássága már feledésbe merült. Az egyes közterületek mégis őrzik a nevüket, így emlékeztetnek tetteikre is, mellyel kiérdemelték nevük fennmaradását. A mai kvíz során olyan ismert személyek történelmi, irodalmi, tudományos, kulturális munkásságát elevenítjük fel, akiknek nevét híres utcák, terek őrzik. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered az utcanévtáblák mögötti történeteket!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar települések? Lássuk, hogy boldogulsz az ismert utcanevekkel! 1/10 kérdés Ki volt Kabay János, akiről több településen is utcát neveztek el? 19. századi költő és lapszerkesztő magyar festőművész és művészeti író honvédtiszt az 1848–49-es szabadságharc idején a magyarországi morfingyártás atyja Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt Slachta Margit, akiről a budapesti II. kerületi rakpart kapta a nevét? a reformkor ismert írónője neves opera-énekesnő és zenepedagógus keresztény feminista politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő jótékonykodó főnemes és mecénás Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt a foglalkozása Blaha Lujzának, akiről a VIII. kerület ismert tere kapta a nevét? újságíró és nőjogi aktivista magyar színésznő, „a nemzet csalogánya” szobrászművész és tanár az első női klasszikus zeneszerző Következő kérdés 4/10 kérdés Ki volt Péterfy Sándor, akiről nem csak kórházat, de utcát is elneveztek? állami tanítónőképző-intézeti tanár, tanügyi író politikus és országgyűlési képviselő sebészprofesszor és kórházigazgató természettudós és akadémikus Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt az 1838-as pesti árvíz „árvízi hajósa”, akiről országszerte neveztek el utcákat? Kossuth Lajos Széchenyi István Deák Ferenc Wesselényi Miklós Következő kérdés 6/10 kérdés Ki volt az a magyar gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár, aki korának egyik legnagyobb gépészmérnöke volt, valamint a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora is. Iskolát és utcákat is neveztek el róla. Bánki Donát Jedlik Ányos Zipernowsky Károly Ganz Ábrahám Következő kérdés 7/10 kérdés Világjáró nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a tibeti–angol szótár megalkotója. Ki volt ő, akiről iskolákat és utcákat is elneveztek? Kőrösi Csoma Sándor Budenz József Herman Ottó Hunfalvy Pál Következő kérdés 8/10 kérdés Belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyarországi orvostudomány egyik korai meghatározó alakja. Ki volt ő, akiről utcákat is kapták nevüket. Markusovszky Lajos Semmelweis Ignác Balassa János Korányi Frigyes Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt az a magyar nemzeti radikális politikus, újságíró, nyilasok által kivégzett nemzeti ellenálló, akiről több utcát is elneveztek? Rákosi Mátyás Bethlen István Teleki Pál Bajcsy-Zsilinszky Endre Következő kérdés 10/10 kérdés Ki volt az a magyar énekszerző, lantos, a 16. századi magyar epikus költészet jelentős képviselője, akiről országszerte neveztek el utcákat? Csokonai Vitéz Mihály Bornemisza Péter Balassi Bálint Tinódi Lantos Sebestyén Eredmények

Címlapkép: Getty Images

