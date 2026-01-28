Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
Sok utca, tér, intézmény viseli olyan személyek nevét, akiknek a munkássága már feledésbe merült. Az egyes közterületek mégis őrzik a nevüket, így emlékeztetnek tetteikre is, mellyel kiérdemelték nevük fennmaradását. A mai kvíz során olyan ismert személyek történelmi, irodalmi, tudományos, kulturális munkásságát elevenítjük fel, akiknek nevét híres utcák, terek őrzik. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered az utcanévtáblák mögötti történeteket!
Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar települések? Lássuk, hogy boldogulsz az ismert utcanevekkel!
Ha te is rendszeresen utazol repülőgéppel, vagy ha életed első repülése előtt állsz, töltsd ki a Pénzcentrum műveltségi kvízét és tedd próbára a repülés világával...
Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével, lássuk, mennyit tudsz a holokausztról.
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
Ezúttal olyan teszttel érkezünk, ami a legjobbaknak is nagy fejtörést okoz. Ha nem félsz a kihívástól, töltsd ki mai kvízünket és tedd próbára tudásod, vagy...
Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!
A Pénzcentrum mai kvízében legendás történetek, világhírű regények helyszínei kelnek életre. Teszteld, mennyire vagy otthon a mítoszok, könyvek világában, és derítsd ki, hány kérdésre tudsz...
Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!
A mai kvíz során józan paraszti ésszel akkor is sok kérdésre megfejhetjük a választ, ha sosem tanultunk latinul és nem volt az erősségünk a biológia.
A Pénzcentrum mai pénzügyi kvízében arra vagyunk kíváncsiak, tudod-e, milyen támogatásokra vagy jogosult, mennyi családi támogatás jár neked és családodnak!
A mai kvíz a magyar kultúra napjához kapcsolódó történelmi, irodalmi és kulturális ismereteket járja körül.
Kvíz: Érdekel a mitológia, a hősi történetek? Lássuk, mit tudsz a római istenekről, mitikus lényekről!
Teszteld a tudásod a Pénzcentrum mai kvízében, és derítsd ki, igazi mitológia-rajongó vagy-e!
Mitől különleges Grönland és vált most hirtelen érdekessé?
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Mutasd meg, mit tudsz a világ leghíresebb festőiről és alkotásaikról!
Lássuk, valóban jól ismered-e a világ leghíresebb festőit és azok legfontosabb munkáit – teszteld tudásod vagy tanulj mai is valami újat!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és derítsd ki, mennyire vagy otthon a vallások világában!
Ha a szlovén tájak nagy rajongója vagy, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod: lássuk, mennyit tudsz Szlovéniáról és az ország híres természeti kincseiről, látnivalóról!
Ha jól ismered a több száz, ezer vagy millió évvel ez előtt kihalt lényeket, töltsd ki a Pénzcentrum állatos kvízét és tedd próbára ismereteidet! Hány...
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
A mai kvíz során kifejezetten olyan történelmi tényekre kérdezünk rá, mely januári dátumhoz köthetők.
Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire ismered az ismert közmondásokat.
A Pénzcentrum mai kvízében alapvető, mégis gyakran félreértett fogalmakra kérdezünk rá. Derítsd ki, mennyire vagy otthon a pénzügyek világában!
A világ leghíresebb filmtörténeti alkotásai közé soroljuk Fossest Gump szívmelengető, szórakoztató, és mégis végtelenül szomorú történetét. Teszteld, mit tudsz róla!
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyik Dosztojevszkij máig nagyhatású regénye, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja?
