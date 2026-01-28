2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Kossuth Lajos Utca street sign in Budapest.
Kvíz

Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?

Pénzcentrum
2026. január 28. 18:03

Sok utca, tér, intézmény viseli olyan személyek nevét, akiknek a munkássága már feledésbe merült. Az egyes közterületek mégis őrzik a nevüket, így emlékeztetnek tetteikre is, mellyel kiérdemelték nevük fennmaradását. A mai kvíz során olyan ismert személyek történelmi, irodalmi, tudományos, kulturális munkásságát elevenítjük fel, akiknek nevét híres utcák, terek őrzik. Teszteld a tudásod, és derítsd ki, mennyire ismered az utcanévtáblák mögötti történeteket!

Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar települések? Lássuk, hogy boldogulsz az ismert utcanevekkel!

1/10 kérdés
Ki volt Kabay János, akiről több településen is utcát neveztek el?
19. századi költő és lapszerkesztő
magyar festőművész és művészeti író
honvédtiszt az 1848–49-es szabadságharc idején
a magyarországi morfingyártás atyja
2/10 kérdés
Ki volt Slachta Margit, akiről a budapesti II. kerületi rakpart kapta a nevét?
a reformkor ismert írónője
neves opera-énekesnő és zenepedagógus
keresztény feminista politikus, az első magyar női országgyűlési képviselő
jótékonykodó főnemes és mecénás
3/10 kérdés
Mi volt a foglalkozása Blaha Lujzának, akiről a VIII. kerület ismert tere kapta a nevét?
újságíró és nőjogi aktivista
magyar színésznő, „a nemzet csalogánya”
szobrászművész és tanár
az első női klasszikus zeneszerző
4/10 kérdés
Ki volt Péterfy Sándor, akiről nem csak kórházat, de utcát is elneveztek?
állami tanítónőképző-intézeti tanár, tanügyi író
politikus és országgyűlési képviselő
sebészprofesszor és kórházigazgató
természettudós és akadémikus
5/10 kérdés
Ki volt az 1838-as pesti árvíz „árvízi hajósa”, akiről országszerte neveztek el utcákat?
Kossuth Lajos
Széchenyi István
Deák Ferenc
Wesselényi Miklós
6/10 kérdés
Ki volt az a magyar gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár, aki korának egyik legnagyobb gépészmérnöke volt, valamint a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora is. Iskolát és utcákat is neveztek el róla.
Bánki Donát
Jedlik Ányos
Zipernowsky Károly
Ganz Ábrahám
7/10 kérdés
Világjáró nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, a tibeti–angol szótár megalkotója. Ki volt ő, akiről iskolákat és utcákat is elneveztek?
Kőrösi Csoma Sándor
Budenz József
Herman Ottó
Hunfalvy Pál
8/10 kérdés
Belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a magyarországi orvostudomány egyik korai meghatározó alakja. Ki volt ő, akiről utcákat is kapták nevüket.
Markusovszky Lajos
Semmelweis Ignác
Balassa János
Korányi Frigyes
9/10 kérdés
Ki volt az a magyar nemzeti radikális politikus, újságíró, nyilasok által kivégzett nemzeti ellenálló, akiről több utcát is elneveztek?
Rákosi Mátyás
Bethlen István
Teleki Pál
Bajcsy-Zsilinszky Endre
10/10 kérdés
Ki volt az a magyar énekszerző, lantos, a 16. századi magyar epikus költészet jelentős képviselője, akiről országszerte neveztek el utcákat?
Csokonai Vitéz Mihály
Bornemisza Péter
Balassi Bálint
Tinódi Lantos Sebestyén
Címlapkép: Getty Images
#utca #penzcentrum #magyar #kultúra #történelem #személyiség #települések #kvíz #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz

