Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Legyen Ön is milliomos című televíziós kvízműsor első része 25 éve, 2000. február 29-én került adásba. Azóta már a negyedik, átdolgozott változat van műsoron, jelenleg is fut az új verzió harmadik évada 2025. július 13-a óta. Azóta már sok játékosnak sikerült akár 10 millió forinttal is gazdagabban távoznia a műsorból. A Pénzcentrum mai kvízén a jelenleg futó Legyen Ön is milliomos széria 3. évadából válogattunk össze kérdéseket. Az általános műveltségi kvíz során sokféle téma előfordul és a kérdések egyre nehezednek. Próbáld ki, te eljutnál-e a 10 millióig, tudod-e az összes helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most! 1/10 kérdés Nézzük egy 10 ezer forintos kérdést! Mi a lekváros derelye másik neve? pajtásorra cimboraszeme barátfüle haverszája Következő kérdés 2/10 kérdés Lássunk egy 20 ezer forintos kérdést! Melyik tárgyból létezik zseb-, nap- és homok- is? telefon óra elem szemüveg Következő kérdés 3/10 kérdés Itt egy 50 ezer forintos kérdés: Ki halt meg Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának híres dala szerint? csirkefogó lókötő cselszövő pernahajder Következő kérdés 4/10 kérdés Lássunk egy 100 ezer forintos kérdést! Mije van a gízai Nagy Szphinxnek? kígyónyelv csikótest oroszlánfarok sakálfej Következő kérdés 5/10 kérdés Lássuk, tudnád-e a választ a kérdésre, ahol a biztos 250 ezer forint volt a tét! Melyik filmjéért kapott Oscar-díjat Leonardo DiCaprio? A Wall Street farkasa A visszatérő A nagy Gatsby Volt egyszer egy... Hollywood Következő kérdés 6/10 kérdés Itt egy 500 ezer forintos kérdés: Melyik tavaszi zöldségnövényt nevezik nyúlárnyéknak vagy csirágnak? retek kínai kel spárga snidling Következő kérdés 7/10 kérdés Nézzünk egy 750 ezer forintot érő kérdést! Melyik országban ered az Elba? Lengyelország Ausztria Csehország Németország Következő kérdés 8/10 kérdés Itt az egymillió forintos kérdés! Melyik sztárpár női tagja magasabb a férfinál? Zendaya és Tom Holland Victoria és David Beckham Taylor Swift és Travis Kelce Katy Perry és Orlando Bloom Következő kérdés 9/10 kérdés Lássunk egy másfél millió forintot érő kérdést! Melyik országban működik egykamarás parlament? Franciaország Egyesült Államok Törökország Lengyelország Következő kérdés 10/10 kérdés Lássuk a biztos 2 millió forintot érő, 10. kérdést! Mi található Abraham Maslow motivációs piramisának a tetején? önmegvalósítás biztonság fiziológiai szükségletek szeretet Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK