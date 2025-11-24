2025. november 24. hétfő Emma
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!

Pénzcentrum
2025. november 24. 17:57

A Legyen Ön is milliomos című televíziós kvízműsor első része 25 éve, 2000. február 29-én került adásba. Azóta már a negyedik, átdolgozott változat van műsoron, jelenleg is fut az új verzió harmadik évada 2025. július 13-a óta. Azóta már sok játékosnak sikerült akár 10 millió forinttal is gazdagabban távoznia a műsorból. A Pénzcentrum mai kvízén a jelenleg futó Legyen Ön is milliomos széria 3. évadából válogattunk össze kérdéseket. Az általános műveltségi kvíz során sokféle téma előfordul és a kérdések egyre nehezednek. Próbáld ki, te eljutnál-e a 10 millióig, tudod-e az összes helyes választ!

Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!

1/10 kérdés
Nézzük egy 10 ezer forintos kérdést! Mi a lekváros derelye másik neve?
pajtásorra
cimboraszeme
barátfüle
haverszája
2/10 kérdés
Lássunk egy 20 ezer forintos kérdést! Melyik tárgyból létezik zseb-, nap- és homok- is?
telefon
óra
elem
szemüveg
3/10 kérdés
Itt egy 50 ezer forintos kérdés: Ki halt meg Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának híres dala szerint?
csirkefogó
lókötő
cselszövő
pernahajder
4/10 kérdés
Lássunk egy 100 ezer forintos kérdést! Mije van a gízai Nagy Szphinxnek?
kígyónyelv
csikótest
oroszlánfarok
sakálfej
5/10 kérdés
Lássuk, tudnád-e a választ a kérdésre, ahol a biztos 250 ezer forint volt a tét! Melyik filmjéért kapott Oscar-díjat Leonardo DiCaprio?
A Wall Street farkasa
A visszatérő
A nagy Gatsby
Volt egyszer egy... Hollywood
6/10 kérdés
Itt egy 500 ezer forintos kérdés: Melyik tavaszi zöldségnövényt nevezik nyúlárnyéknak vagy csirágnak?
retek
kínai kel
spárga
snidling
7/10 kérdés
Nézzünk egy 750 ezer forintot érő kérdést! Melyik országban ered az Elba?
Lengyelország
Ausztria
Csehország
Németország
8/10 kérdés
Itt az egymillió forintos kérdés! Melyik sztárpár női tagja magasabb a férfinál?
Zendaya és Tom Holland
Victoria és David Beckham
Taylor Swift és Travis Kelce
Katy Perry és Orlando Bloom
9/10 kérdés
Lássunk egy másfél millió forintot érő kérdést! Melyik országban működik egykamarás parlament?
Franciaország
Egyesült Államok
Törökország
Lengyelország
10/10 kérdés
Lássuk a biztos 2 millió forintot érő, 10. kérdést! Mi található Abraham Maslow motivációs piramisának a tetején?
önmegvalósítás
biztonság
fiziológiai szükségletek
szeretet
Címlapkép: Getty Images
