A Tisza folyó Magyarország egyik legmeghatározóbb természeti eleme, amely nemcsak földrajzi, hanem történeti és kulturális szempontból is kiemelt jelentőségű. A mai kvíz során Tisza élővilágának emléknapja kapcsán a Tiszához kapcsolódó legfontosabb ismereteket járjuk körül. Ez a földrajz kvíz lehetőséget ad arra, hogy elmélyítsd tudásodat Magyarország vízrajza kapcsán, miközben átfogó képet kapsz a Tisza szerepéről és jellegzetességeiről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből! 1/10 kérdés Hogy hívják a két ágat, amelynek összefolyásából keletkezik a Tisza Kárpátalja területén? Fekete-Tisza és Fehér-Tisza Alsó-Tisza és Felső-Tisza Kis-Tisza és Nagy-Tisza Bal-Tisza és Jobb-Tisza Következő kérdés 2/10 kérdés Hány országban folyik a Tisza? 5 4 6 3 Következő kérdés 3/10 kérdés Ki szervezte meg a Tisza szabályozását, mely 1846. augusztus 27-én vette kezdetét? gróf Széchenyi István Beszédes József Krieger Sámuel gróf Zichy Ferenc Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik folyóba torkollik a Tisza? Száva Olt Duna Dráva Következő kérdés 5/10 kérdés A Tiszának több jelentős holtága is van, ezek közül az egyik a Nagy-Morotva nevet viseli. Mely települések közelében található? Szeged, Röszke Szolnok, Szajol Tokaj, Rakamaz Cibakháza, Nagyrév Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik folyó nem a Tisza mellékfolyója az alábbiak közül? Ipoly Túr Bodrog Zagyva Következő kérdés 7/10 kérdés 1562-ben Güzeldzse Rüsztem budai pasa utasítására felépült mintegy 110 m hosszú híd, mely az első állandó folyami híd volt a Tiszán. Mely városnál épült a török kori híd? Tokaj Csongrád Tiszafüred Szolnok Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy nevezik azt a Szegeden található, egykor a városon kívül eső hosszú, erdős földsávot, mely a Tisza éles kanyarulatában található? Tüskevár Boszorkánysziget Nagyrév Vaskapu Következő kérdés 9/10 kérdés Hány Tisza- kezdetű elnevezésű település található Magyarországon? 17 38 21 58 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik költő verséből származik az idézet? "Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója." József Attila Illyés Gyula Petőfi Sándor Arany János Eredmények

Címlapkép: Getty Images

