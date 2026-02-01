2026. február 1. vasárnap Ignác
Tisza folyó Martely és Szeged közelében ősszel az elhagyott kikötőnél
Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. február 1. 17:59

A Tisza folyó Magyarország egyik legmeghatározóbb természeti eleme, amely nemcsak földrajzi, hanem történeti és kulturális szempontból is kiemelt jelentőségű. A mai kvíz során Tisza élővilágának emléknapja kapcsán a Tiszához kapcsolódó legfontosabb ismereteket járjuk körül. Ez a földrajz kvíz lehetőséget ad arra, hogy elmélyítsd tudásodat Magyarország vízrajza kapcsán, miközben átfogó képet kapsz a Tisza szerepéről és jellegzetességeiről.

Kvíz: Mit tudsz a Tiszáról, az egyik legnagyobb magyar folyóról? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

1/10 kérdés
Hogy hívják a két ágat, amelynek összefolyásából keletkezik a Tisza Kárpátalja területén?
Fekete-Tisza és Fehér-Tisza
Alsó-Tisza és Felső-Tisza
Kis-Tisza és Nagy-Tisza
Bal-Tisza és Jobb-Tisza
2/10 kérdés
Hány országban folyik a Tisza?
5
4
6
3
3/10 kérdés
Ki szervezte meg a Tisza szabályozását, mely 1846. augusztus 27-én vette kezdetét?
gróf Széchenyi István
Beszédes József
Krieger Sámuel
gróf Zichy Ferenc
4/10 kérdés
Melyik folyóba torkollik a Tisza?
Száva
Olt
Duna
Dráva
5/10 kérdés
A Tiszának több jelentős holtága is van, ezek közül az egyik a Nagy-Morotva nevet viseli. Mely települések közelében található?
Szeged, Röszke
Szolnok, Szajol
Tokaj, Rakamaz
Cibakháza, Nagyrév
6/10 kérdés
Melyik folyó nem a Tisza mellékfolyója az alábbiak közül?
Ipoly
Túr
Bodrog
Zagyva
7/10 kérdés
1562-ben Güzeldzse Rüsztem budai pasa utasítására felépült mintegy 110 m hosszú híd, mely az első állandó folyami híd volt a Tiszán. Mely városnál épült a török kori híd?
Tokaj
Csongrád
Tiszafüred
Szolnok
8/10 kérdés
Hogy nevezik azt a Szegeden található, egykor a városon kívül eső hosszú, erdős földsávot, mely a Tisza éles kanyarulatában található?
Tüskevár
Boszorkánysziget
Nagyrév
Vaskapu
9/10 kérdés
Hány Tisza- kezdetű elnevezésű település található Magyarországon?
17
38
21
58
10/10 kérdés
Melyik költő verséből származik az idézet? "Szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója."
József Attila
Illyés Gyula
Petőfi Sándor
Arany János
Címlapkép: Getty Images
#víz #magyarország #kultúra #tudás #természettudomány #folyó #természet #tisza #kvíz #általános műveltségi kvíz #földrajz kvíz

