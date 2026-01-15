Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bolygónk története jóval régebben kezdődött az emberi faj születésénél: előttünk évmilliókkal hatalmas és veszélyes dinoszauruszok uralták a Földet, később pedig olyan fenséges emlősök jártak rajta, mint a mamut vagy a kardfogú tigris. Az ősi állatok egy része természetes körülmények között pusztult ki, egy részük azonban az emberi vadászat áldozataként szűnt meg létezni. Ha jól ismered a több száz, ezer vagy millió évvel ez előtt kihalt lényeket, töltsd ki a Pénzcentrum állatos kvízét és tedd próbára ismereteidet! Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről! 1/10 kérdés Mikor élt a Tyrannosaurus rex nevű dinoszaurusz? 49–43 millió évvel ezelőtt 12–10 millió évvel ezelőtt 90-85 millió évvel ezelőtt 68–66 millió évvel ezelőtt Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor haltak ki a dodók? i.e. 10-12. évezred i.e. 3-2. évezred i.u. 5. század 17. század Következő kérdés 3/10 kérdés Mekkorára becsülték a megalodon nevű őscápa testhosszát? 14,2-24,3 méter 19,5-27,9 méter 4,6-6,1 méter 8,9-10,1 méter Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik állat kipusztulásáért nem az ember általi vadászat a felelős? moa dodó erszényes farkas kardfogú tigris Következő kérdés 5/10 kérdés Hány évvel ez előtt haltak ki az utolsó mamutok? kb. 12 000 évvel ez előtt kb. 2 000 évvel ez előtt kb. 4 000 évvel ez előtt kb. 23 000 évvel ez előtt Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik dinoszaurusz élt a legkésőbb? Triceratops Stegosaurus Brachiosaurus Velociraptor Következő kérdés 7/10 kérdés Hány cm hosszúra nőhetett meg a kardfogú tigris szemfoga? kb. 25 cm kb. 10 cm kb. 32 cm kb. 18 cm Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben halt meg az erszényes farkasok utolsó példánya? 1887 1765 1936 1645 Következő kérdés 9/10 kérdés Hány méter volt az óriáslajhár testhossza? kb. 4 méter kb. 8 méter kb. 13 méter kb. 6 méter Következő kérdés 10/10 kérdés Mekkora volt a gyapjas orrszarvú testsúlya? kb. 900 kilogramm kb. 600 kilogramm kb. 1,4 tonna kb. 2,9 tonna Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK