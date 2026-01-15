2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-3 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tyrannosaurus from the Cretaceous era 3D illustration
Kvíz

Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!

Pénzcentrum
2026. január 15. 18:02

Bolygónk története jóval régebben kezdődött az emberi faj születésénél: előttünk évmilliókkal hatalmas és veszélyes dinoszauruszok uralták a Földet, később pedig olyan fenséges emlősök jártak rajta, mint a mamut vagy a kardfogú tigris. Az ősi állatok egy része természetes körülmények között pusztult ki, egy részük azonban az emberi vadászat áldozataként szűnt meg létezni. Ha jól ismered a több száz, ezer vagy millió évvel ez előtt kihalt lényeket, töltsd ki a Pénzcentrum állatos kvízét és tedd próbára ismereteidet! Vajon hány kérdésre tudod a helyes választ?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!

1/10 kérdés
Mikor élt a Tyrannosaurus rex nevű dinoszaurusz?
49–43 millió évvel ezelőtt
12–10 millió évvel ezelőtt
90-85 millió évvel ezelőtt
68–66 millió évvel ezelőtt
2/10 kérdés
Mikor haltak ki a dodók?
i.e. 10-12. évezred
i.e. 3-2. évezred
i.u. 5. század
17. század
3/10 kérdés
Mekkorára becsülték a megalodon nevű őscápa testhosszát?
14,2-24,3 méter
19,5-27,9 méter
4,6-6,1 méter
8,9-10,1 méter
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik állat kipusztulásáért nem az ember általi vadászat a felelős?
moa
dodó
erszényes farkas
kardfogú tigris
5/10 kérdés
Hány évvel ez előtt haltak ki az utolsó mamutok?
kb. 12 000 évvel ez előtt
kb. 2 000 évvel ez előtt
kb. 4 000 évvel ez előtt
kb. 23 000 évvel ez előtt
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik dinoszaurusz élt a legkésőbb?
Triceratops
Stegosaurus
Brachiosaurus
Velociraptor
7/10 kérdés
Hány cm hosszúra nőhetett meg a kardfogú tigris szemfoga?
kb. 25 cm
kb. 10 cm
kb. 32 cm
kb. 18 cm
8/10 kérdés
Melyik évben halt meg az erszényes farkasok utolsó példánya?
1887
1765
1936
1645
9/10 kérdés
Hány méter volt az óriáslajhár testhossza?
kb. 4 méter
kb. 8 méter
kb. 13 méter
kb. 6 méter
10/10 kérdés
Mekkora volt a gyapjas orrszarvú testsúlya?
kb. 900 kilogramm
kb. 600 kilogramm
kb. 1,4 tonna
kb. 2,9 tonna
Címlapkép: Getty Images
#állat #történelem #tudomány #természettudomány #természet #kvíz #állatok #állatos kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
18:02
17:29
17:23
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
2026. január 15.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
5 napja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
3 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
2 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 16:03
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 13:03
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
Agrárszektor  |  2026. január 15. 17:32
Jön az újabb kemény fagy: erre jobb lesz időben felkészülni