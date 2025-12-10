A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
Aki járt már Budapesten, valószínűleg már metrózott, villamosozott vagy buszozott valahová a városon belül. A közösségi közlekedésért a fővárosban ma a BKK felel, a köznyelvben pedig még mindig a "békávézás" a tömegközlekedés szinonimája. Te is gyakran jársz busszal, villamossal, metróval? Ismered a legforgalmasabb vonalakat? Fejből tudod, melyik jármű milyen útvonalon jár? A mai kvíz során próbára teheted, mennyit tudsz a fővárosi közösségi közlekedésről, ikonikus járatokról, aktuális tarifákról. Ha pedig nem is a 4-es 6-os villamos vagy a hármas metró a második otthonod, ma akkor is tanulhatsz valami hasznosat.
Kvíz: Ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy képben az idei Nobel‑díjasokkal!
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
A mai kvíz során azt mérjük fel, mennyire ismerik olvasóink az ikonikus ünnepi számokat, meg tudják-e mondani, ki és milyen zenével lett híres.
Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres brandekről, termékekről!
A mai kvíz során a márkanevek eredetében merülünk el: tedd próbára magad, hány márkanévről tudnád megmondani, honnan származik!
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Te mennyire ismered a japán istenségeket, hőstörténeteket, a mitologikus lényeket?
Tudod, mikor tisztítják ki a csizmákat Magyarországon, mivel kínálják a Mikulást Amerikában, vagy hogy milyen állatok húzzák az ausztrál „szánt”? Teszteld a tudásod!
Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből!
Ebben a szórakoztató kvízben kiderül, felismered-e a világ legnépszerűbb énekeseit, színészeit és zenészeit az igazi nevük alapján. Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered az európai nagyvárosokat. Vajon képes vagy felismerni, mely híres karácsonyi vásárok láthatók a fényképeken? Teszteld tudásod!
Ha otthonosan mozogsz a történelmi témákban, ne hagyd ki a Pénzcentrum legújabb történelem kvízét a náci Németország felemelkedéséről és bukásáról. Készen állsz?
TOP 10 novemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb tévéműsoros, történelmi és irodalmi kvízeink!
A TOP10 novemberi listán 2025-ből többek között a legjobb gasztro, irodalmi, történelmi kvízek, Budapest és tévéműsoros kvíz kapott helyett.
Százszor is láttad, kívülről dúdolod a főcímdalát? A Pénzcentrum mai filmes kvízében megmutathatod, valóban jól ismered-e a Jégvarázs misztikus történetét. Készen állsz?
Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a történelemben, irodalomban és emlékhelyek kultúrájában!
A Pénzcentrum karácsonyi kvízében ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a vásárok közkedvelt fogásairól – tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy képben!
Idén november 28-án tartjuk a Black Friday, azaz a fekete péntek nevű rendezvényt. Ha téged is megrészegítenek a kihagyhatatlan ajánlatok, töltsd ki mai kvízünket!
Lássuk, mennyire vagy jó a művészetekben! Meg tudod mondani, melyik híres szobor mikor született, ki készítette őket és milyen különleges tulajdonságokkal bírnak?
A Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mi mindent tudsz a véradásról és a vérplazma adásról, meg tudod-e mondani, melyik érték mit jelent a vérképedben.
Te mire emlékszel a Stranger Things történetéből? A mai kvíz során alkalmad lesz letesztelni.
A Pénzcentrum mai kvízén a jelenleg futó Legyen Ön is milliomos széria 3. évadából válogattunk össze kérdéseket.
Teszteld, mennyire vagy képben a TikTok-generáció kedvenc kifejezéseivel, és derítsd ki, hogy adod-e ezt a kvízt… vagy inkább cringe leszel!
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.