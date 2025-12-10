Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Aki járt már Budapesten, valószínűleg már metrózott, villamosozott vagy buszozott valahová a városon belül. A közösségi közlekedésért a fővárosban ma a BKK felel, a köznyelvben pedig még mindig a "békávézás" a tömegközlekedés szinonimája. Te is gyakran jársz busszal, villamossal, metróval? Ismered a legforgalmasabb vonalakat? Fejből tudod, melyik jármű milyen útvonalon jár? A mai kvíz során próbára teheted, mennyit tudsz a fővárosi közösségi közlekedésről, ikonikus járatokról, aktuális tarifákról. Ha pedig nem is a 4-es 6-os villamos vagy a hármas metró a második otthonod, ma akkor is tanulhatsz valami hasznosat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről! 1/10 kérdés A BKK 2011-ben jött létre, a BKV pedig még 1968-ban alakult meg. Azonban a közösségi közlekedés már jóval korábban elindult a fővárosban. Melyik évben indították el az első omnibusz járatot a Duna-part és a Városliget között? 1866 1832 1889 1896 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Budapest leghosszabb metróvonala? M4-es M2-es M3-as M1-es Következő kérdés 3/10 kérdés Mit takar a MOL Bubi közösségi közlekedési szolgáltatás, amit a BKK üzemeltet? kölcsönözhető e-roller elektromos autómegosztó szolgáltatás reptéri transzferjárat közbringa-szolgáltatás Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szolgáltatás üzemeltetését nem a BKK látja el az alábbiak közül? HÉV sikló libegő D14-es kompjárat (korábban Soroksári rév) Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik villamos útvonalán közlekedik rendszeres nosztalgiajárat az alábbiak közül? 48-as 2-es 28-as 56-os Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik éjszakai buszjárat útvonala a leghosszabb? 923-as 956-os 914-es 901-es Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen változás lépett életbe a reptéri 100E buszok esetében 2025. októbertől? a buszokon már nemcsak magyar és angol, hanem kínai nyelvű utastájékoztatás is hallható a nemzeti ünnepeken ingyenes a használata már a Népligetnél is megáll Budapest-bérletesek kedvezményesen használhatják, a nem bérlettel utazók számára 2500 forintra nőtt a jegyár Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen jelű közösségi buszjárat nem közlekedik az alábbiak közül Budapesten? 973A 8E 16A 30Y Következő kérdés 9/10 kérdés Mit takar a telebusz szolgáltatás? A telekocsi rendszerhez hasonlóan, saját busszal, magánszemélyek által vezetett buszjáratok Igényszerint közlekedő járatok, melyek indításához jelezni kell az utazási szándékot A BudapestGO appban bekapcsolható szolgáltatás, amely előre jelzi, mennyire van tele a busz, más felhasználók adatai alapján Olyan buszok, amik annyira tele vannak, hogy egyes megállókban, ha nincs leszálló, meg sem állnak Következő kérdés 10/10 kérdés Hány olyan metrómegálló van, ahol két vagy több vonal keresztezi egymást és át lehet szállni? 2 1 3 4 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

