Az ikonikus sárga villamos a budapesti Duna sétányon. A Duna, a dombok és a történelmi építészet festői háttere. A budapesti tömegközlekedés szimbóluma. Budapest Magyarországon - Kelet-Európa
Kvíz

Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!

Pénzcentrum
2025. december 10. 17:58

Aki járt már Budapesten, valószínűleg már metrózott, villamosozott vagy buszozott valahová a városon belül. A közösségi közlekedésért a fővárosban ma a BKK felel, a köznyelvben pedig még mindig a "békávézás" a tömegközlekedés szinonimája. Te is gyakran jársz busszal, villamossal, metróval? Ismered a legforgalmasabb vonalakat? Fejből tudod, melyik jármű milyen útvonalon jár? A mai kvíz során próbára teheted, mennyit tudsz a fővárosi közösségi közlekedésről, ikonikus járatokról, aktuális tarifákról. Ha pedig nem is a 4-es 6-os villamos vagy a hármas metró a második otthonod, ma akkor is tanulhatsz valami hasznosat.

Kvíz: Ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!

1/10 kérdés
A BKK 2011-ben jött létre, a BKV pedig még 1968-ban alakult meg. Azonban a közösségi közlekedés már jóval korábban elindult a fővárosban. Melyik évben indították el az első omnibusz járatot a Duna-part és a Városliget között?
1866
1832
1889
1896
2/10 kérdés
Melyik Budapest leghosszabb metróvonala?
M4-es
M2-es
M3-as
M1-es
3/10 kérdés
Mit takar a MOL Bubi közösségi közlekedési szolgáltatás, amit a BKK üzemeltet?
kölcsönözhető e-roller
elektromos autómegosztó szolgáltatás
reptéri transzferjárat
közbringa-szolgáltatás
4/10 kérdés
Melyik szolgáltatás üzemeltetését nem a BKK látja el az alábbiak közül?
HÉV
sikló
libegő
D14-es kompjárat (korábban Soroksári rév)
5/10 kérdés
Melyik villamos útvonalán közlekedik rendszeres nosztalgiajárat az alábbiak közül?
48-as
2-es
28-as
56-os
6/10 kérdés
Melyik éjszakai buszjárat útvonala a leghosszabb?
923-as
956-os
914-es
901-es
7/10 kérdés
Milyen változás lépett életbe a reptéri 100E buszok esetében 2025. októbertől?
a buszokon már nemcsak magyar és angol, hanem kínai nyelvű utastájékoztatás is hallható
a nemzeti ünnepeken ingyenes a használata
már a Népligetnél is megáll
Budapest-bérletesek kedvezményesen használhatják, a nem bérlettel utazók számára 2500 forintra nőtt a jegyár
8/10 kérdés
Milyen jelű közösségi buszjárat nem közlekedik az alábbiak közül Budapesten?
973A
8E
16A
30Y
9/10 kérdés
Mit takar a telebusz szolgáltatás?
A telekocsi rendszerhez hasonlóan, saját busszal, magánszemélyek által vezetett buszjáratok
Igényszerint közlekedő járatok, melyek indításához jelezni kell az utazási szándékot
A BudapestGO appban bekapcsolható szolgáltatás, amely előre jelzi, mennyire van tele a busz, más felhasználók adatai alapján
Olyan buszok, amik annyira tele vannak, hogy egyes megállókban, ha nincs leszálló, meg sem állnak
10/10 kérdés
Hány olyan metrómegálló van, ahol két vagy több vonal keresztezi egymást és át lehet szállni?
2
1
3
4
Címlapkép: Getty Images
#bkk #villamos #bkv #metró #Budapest #busz #tömegközlekedés #közösségi közlekedés #budapesti tömegközlekedés #kvíz #általános műveltségi kvíz #budapest kvíz

