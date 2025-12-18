2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Jártál már Bécsben? Lássuk, mit tudsz az osztrák főváros történelméről, látnivalóiról!
Kvíz

Kvíz: Jártál már Bécsben? Lássuk, mit tudsz az osztrák főváros történelméről, látnivalóiról!

Pénzcentrum
2025. december 18. 18:05

Bécs a történelem, a kultúra és a gasztronómia fellegvára az elegáns palotákkal, világhírű zeneszerzők emlékeivel és hangulatos karácsonyi vásárokkal. De vajon mennyire vagy otthon a város legismertebb nevezetességeiben? Tedd próbára a tudásod a Pénzcentrum mai kvízével, és derítsd ki, felismered-e a híres bécsi épületeket, különlegességeket?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jártál már Bécsben? Lássuk, mit tudsz az osztrák főváros történelméről, látnivalóiról!

1/10 kérdés
Melyik folyó szeli át Bécset?
Elba
Inn
Rajna
Duna
2/10 kérdés
Melyik híres palota volt a Habsburgok nyári rezidenciája?
Schönbrunn
Belvedere
Mária Terézia-palota
Hofburg
3/10 kérdés
Hol található Bécsben a híres Lipicai ménes és a klasszikus udvari lovasbemutatók központja?
Piberi Ménes
Haupt- und Landgestüt Marbach Ménes
Landgestüt Celle Ménes
Spanyol Lovasiskola
4/10 kérdés
Melyik ikonikus sütemény Bécs egyik jelképe?
Linzer szelet
Sacher-torta
Esterházy-torta
Dobostorta
5/10 kérdés
Melyik bécsi épület ad otthont a híres Újévi Koncertnek?
Musikverein
Hofburg
Wiener Staatsoper
Konzerthaus
6/10 kérdés
Mi a neve Bécs legismertebb óriáskerekének a Práterben?
Großrad Wien
Wiener Riesenrad
Prater Giant Wheel
Vienna Wheel
7/10 kérdés
Melyik világhírű zeneszerző élt hosszú időn át Bécsben?
Johann Sebastian Bach
Claude Debussy
Frédéric Chopin
Ludwig van Beethoven
8/10 kérdés
Melyik híres bécsi múzeum őrzi Klimt “A csók” című festményét?
Albertina
Leopold Museum
Belvedere
MUMOK
9/10 kérdés
Mi a neve a bécsi karácsonyi vásár legnagyobb és legismertebb helyszínének?
Stephansplatz
Rathausplatz
Maria-Theresien-Platz
Karlsplatz
10/10 kérdés
Melyik épület Bécs szimbóluma és legmagasabb temploma?
Karlskirche
Peterskirche
Stephansdom
Votivkirche
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #ausztria #karácsonyi vásár #bécs #gasztronómia #látványosság #kultúra #történelem #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:13
19:04
18:42
18:31
18:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 18.
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
2025. december 18.
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
2025. december 18.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
3 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
2 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
1 hónapja
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 19:04
Ezt rengeteg magyar elrontja idén karácsonykor: hiába költenek vagyonokat, hoppon maradnak
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 16:03
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
Agrárszektor  |  2025. december 18. 18:34
Úgy száradnak itt a földek, hogy elkezdték a szivattyús vízpótlást