Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!

Pénzcentrum
2026. január 25. 18:06

Gyermekként is a földrajz volt a kedvenc tantárgyad az iskolában? Jól ismered Magyarország térképét, a rajta látható 19 vármegyét és azok híres városait? Ha te is a térképek szerelmesei közé tartozol, a Pénzcentrum legújabb földrajz kvízét semmi esetre se hagyd ki: ezúttal olyan teszttel érkezünk, ami még a legjobbaknak is nagy fejtörést okoz. Ha nem félsz a kihívástól, töltsd ki mai kvízünket és tedd próbára tudásod, vagy tanulj ma is valami újat!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik magyar vármegyének a legnagyobb a területe?
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Jász-Nagykun-Szolnok
Hajdú-Bihar
2/10 kérdés
Melyik vármegye nem Nyugat-Magyarországon található?
Komárom-Esztergom
Tolna
Csongrád-Csanád
Baranya
3/10 kérdés
Melyik város a vármegyeszékhelye Magyarország legnagyobb területű vármegyéjének?
Győr
Debrecen
Kecskemét
Miskolc
4/10 kérdés
Melyik vármegye vármegyeszékhelye Szekszárd?
Somogy
Tolna
Vas
Fejér
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik vármegye területével nem érintkezik a Tisza?
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Heves
Békés
6/10 kérdés
Melyik vármegyében található a Velencei-tó?
Bács-Kiskun
Veszprém
Nógrád
Fejér
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik vármegye nem szomszédos Nógráddal?
Heves
Pest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
8/10 kérdés
Mi a neve Heves vármegye vármegyeszékhelyének?
Eger
Hatvan
Salgótarján
Gyöngyös
9/10 kérdés
Melyik vármegyénk található Veszprémtől délre?
Somogy
Vas
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik magyar vármegye területe a legkisebb?
Zala
Bács-Kiskun
Komárom-Esztergom
Vas
Címlapkép: Getty Images
