Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gyermekként is a földrajz volt a kedvenc tantárgyad az iskolában? Jól ismered Magyarország térképét, a rajta látható 19 vármegyét és azok híres városait? Ha te is a térképek szerelmesei közé tartozol, a Pénzcentrum legújabb földrajz kvízét semmi esetre se hagyd ki: ezúttal olyan teszttel érkezünk, ami még a legjobbaknak is nagy fejtörést okoz. Ha nem félsz a kihívástól, töltsd ki mai kvízünket és tedd próbára tudásod, vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik magyar vármegyének a legnagyobb a területe? Borsod-Abaúj-Zemplén Pest Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik vármegye nem Nyugat-Magyarországon található? Komárom-Esztergom Tolna Csongrád-Csanád Baranya Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik város a vármegyeszékhelye Magyarország legnagyobb területű vármegyéjének? Győr Debrecen Kecskemét Miskolc Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik vármegye vármegyeszékhelye Szekszárd? Somogy Tolna Vas Fejér Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik vármegye területével nem érintkezik a Tisza? Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Heves Békés Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik vármegyében található a Velencei-tó? Bács-Kiskun Veszprém Nógrád Fejér Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik vármegye nem szomszédos Nógráddal? Heves Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve Heves vármegye vármegyeszékhelyének? Eger Hatvan Salgótarján Gyöngyös Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik vármegyénk található Veszprémtől délre? Somogy Vas Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik magyar vármegye területe a legkisebb? Zala Bács-Kiskun Komárom-Esztergom Vas Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK