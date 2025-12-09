Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ugyan a Novel-díjasok névsorát korábban bejelentik minden évben, a díjak átadására általában december 10-én kerül sor Stockholmban, Svédországban, Alfred Nobel halálának évfordulóján. A Nobel-díjakhoz és díjazottakhoz számos érdekesség kapcsolódik. Te mennyire ismered a Nobel-díj történetét, a magyar és híres külföldi díjazottakat? A mai kvíz során tesztelheted tudásodat téma kapcsán.

Kvíz: Hamarosan átadják a Nobel-díjakat! Te mennyit tudsz a Nobel-díjas tudósokról? 1/10 kérdés Melyik évben adták át először a Nobel-díjakat? 1920 1895 1901 1910 Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt a 2025-ös átadásig bezárólag legfiatalabb díjazott, aki 17 évesen vehette át kitüntetését? John B. Goodenough Malála Júszafzai William Lawrence Bragg Doris Lessing Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik kategóriában nem osztanak Nobel-díjat? Kémia Informatika Irodalom Fizika Következő kérdés 4/10 kérdés Ki kapott az alábbiak közül két különböző területen is Nobel-díjat? Linus Pauling Elie Wiesel Al Gore Kim Dedzsung Következő kérdés 5/10 kérdés A Nobel-történetében nem egy díjazott családtagja is megkapta az elismerést. Melyik két-két díjazott nem volt rokona egymásnak az alábbiak közül? Paul Hermann Müller és Herta Müller Gunnar Myrdal és Alva Myrdal Marie Curie és Irène Joliot-Curie Gerty Cori és Carl Ferdinand Cori Következő kérdés 6/10 kérdés Mi volt Alfred Nobel foglalkozása? Orvos Feltaláló és vegyész Író Politikus Következő kérdés 7/10 kérdés Ki volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott? Marie Curie Rosalind Franklin Dorothy Hodgkin Jane Addams Következő kérdés 8/10 kérdés Ki kapott posztumusz a Nobel-díjat? Alice Munro Richard Feynman Erik Axel Karlfeldt Jimmy Carter Következő kérdés 9/10 kérdés Ki volt az egyetlen magyar, magyarországi kötődésű Nobel-díjas 2025-ig bezárólag, aki Magyarországon is halt meg? Bárány Róbert Milton Friedman Kertész Imre Gábor Dénes Következő kérdés 10/10 kérdés Ki nyerte el második magyarként az irodalmi Nobel-díjat 2025-ben? Kertész Imre Esterházy Péter Krasznahorkai László Nádas Péter

