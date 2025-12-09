2025. december 9. kedd Natália
Oslo, Norway - April 29, 2015: The Nobel Peace Center, Oslo, Norway.
Kvíz

Kvíz: Hamarosan átadják a Nobel-díjakat! Te mennyit tudsz a Nobel-díjas tudósokról?

Pénzcentrum
2025. december 9. 18:07

Ugyan a Novel-díjasok névsorát korábban bejelentik minden évben, a díjak átadására általában december 10-én kerül sor Stockholmban, Svédországban, Alfred Nobel halálának évfordulóján. A Nobel-díjakhoz és díjazottakhoz számos érdekesség kapcsolódik. Te mennyire ismered a Nobel-díj történetét, a magyar és híres külföldi díjazottakat? A mai kvíz során tesztelheted tudásodat téma kapcsán.

Kvíz: Hamarosan átadják a Nobel-díjakat! Te mennyit tudsz a Nobel-díjas tudósokról?

1/10 kérdés
Melyik évben adták át először a Nobel-díjakat?
1920
1895
1901
1910
2/10 kérdés
Ki volt a 2025-ös átadásig bezárólag legfiatalabb díjazott, aki 17 évesen vehette át kitüntetését?
John B. Goodenough
Malála Júszafzai
William Lawrence Bragg
Doris Lessing
3/10 kérdés
Melyik kategóriában nem osztanak Nobel-díjat?
Kémia
Informatika
Irodalom
Fizika
4/10 kérdés
Ki kapott az alábbiak közül két különböző területen is Nobel-díjat?
Linus Pauling
Elie Wiesel
Al Gore
Kim Dedzsung
5/10 kérdés
A Nobel-történetében nem egy díjazott családtagja is megkapta az elismerést. Melyik két-két díjazott nem volt rokona egymásnak az alábbiak közül?
Paul Hermann Müller és Herta Müller
Gunnar Myrdal és Alva Myrdal
Marie Curie és Irène Joliot-Curie
Gerty Cori és Carl Ferdinand Cori
6/10 kérdés
Mi volt Alfred Nobel foglalkozása?
Orvos
Feltaláló és vegyész
Író
Politikus
7/10 kérdés
Ki volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott?
Marie Curie
Rosalind Franklin
Dorothy Hodgkin
Jane Addams
8/10 kérdés
Ki kapott posztumusz a Nobel-díjat?
Alice Munro
Richard Feynman
Erik Axel Karlfeldt
Jimmy Carter
9/10 kérdés
Ki volt az egyetlen magyar, magyarországi kötődésű Nobel-díjas 2025-ig bezárólag, aki Magyarországon is halt meg?
Bárány Róbert
Milton Friedman
Kertész Imre
Gábor Dénes
10/10 kérdés
Ki nyerte el második magyarként az irodalmi Nobel-díjat 2025-ben?
Kertész Imre
Esterházy Péter
Krasznahorkai László
Nádas Péter
