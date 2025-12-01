Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába láttad százszor a mesét és dúdolod kívülről a Jégvarázs főcímdalát, idén sem maradhat le a karácsonyi családi filmek palettájáról? Ha neked is a kedvenc téli meséid közé tartozik, a Pénzcentrum mai filmes kvízét semmi esetre se hagyd ki! Eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod: nézzük, mennyire emlékszel a mesefilm cselekményére és híres szereplőire!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hiába láttad százszor, idén is megnézed a Jégvarázst? Lássuk, mennyire ismered a mesét! 1/10 kérdés Melyik évben mutatták be a Jégvarázs c. animációs filmet? 2009 2016 2020 2013 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik fiktív királyságban játszódik a Jégvarázs cselekménye? Agrabah Arendelle Corona Olümposz Következő kérdés 3/10 kérdés Ki gyógyítja meg Annát, miután nővére véletlenül megsebesítette varázserejével? Olaf, a hóember egy erdei boszorkány a testvérek édesanyja a trollok királya Következő kérdés 4/10 kérdés Ki énekli a Jégvarázs főcímdalának magyar verzióját, a Legyen hó! című dalt? Füredi Nikolett Tóth Gabi Rúzsa Magdi Tolvai Reni Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy hívják a mesében Kristoff rénszarvasát? Osvald Rudolf Sven Aslan Következő kérdés 6/10 kérdés Kivel esik szerelembe Anna a mese elején? Sven Olaf Kristoff Hans Következő kérdés 7/10 kérdés Hogyan reagál Elsa a húga és Hans herceg eljegyzésének hírére? egy év jegyességet köt ki feltétel gyanánt ő maga adja össze az ifjú párt nem szerez tudomást az eljegyzéséről, titokban házasodnak meg ellenzi a frigyet Következő kérdés 8/10 kérdés Mi Sven, a rénszarvas kedvenc csemegéje a mesében? alma fenyőtoboz répa cukorka Következő kérdés 9/10 kérdés Mi mentheti meg Anna életét, miután szíven találta Elsa jégvarázslata? igaz szeretet szerelmes csók bocsánatkérés baráti ölelés Következő kérdés 10/10 kérdés A mese végén kinek az igaz szeretete olvasztja fel a jéggé fagyott Annát? Elsa Olaf Hans Kristoff Eredmények

Címlapkép: Getty Images

