2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kvíz: Hiába láttad százszor, idén is megnézed a Jégvarázst? Lássuk, mennyire ismered a mesét!
Kvíz

Kvíz: Hiába láttad százszor, idén is megnézed a Jégvarázst? Lássuk, mennyire ismered a mesét!

Pénzcentrum
2025. december 1. 17:54

Hiába láttad százszor a mesét és dúdolod kívülről a Jégvarázs főcímdalát, idén sem maradhat le a karácsonyi családi filmek palettájáról? Ha neked is a kedvenc téli meséid közé tartozik, a Pénzcentrum mai filmes kvízét semmi esetre se hagyd ki! Eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod: nézzük, mennyire emlékszel a mesefilm cselekményére és híres szereplőire!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Hiába láttad százszor, idén is megnézed a Jégvarázst? Lássuk, mennyire ismered a mesét!

1/10 kérdés
Melyik évben mutatták be a Jégvarázs c. animációs filmet?
2009
2016
2020
2013
2/10 kérdés
Melyik fiktív királyságban játszódik a Jégvarázs cselekménye?
Agrabah
Arendelle
Corona
Olümposz
3/10 kérdés
Ki gyógyítja meg Annát, miután nővére véletlenül megsebesítette varázserejével?
Olaf, a hóember
egy erdei boszorkány
a testvérek édesanyja
a trollok királya
4/10 kérdés
Ki énekli a Jégvarázs főcímdalának magyar verzióját, a Legyen hó! című dalt?
Füredi Nikolett
Tóth Gabi
Rúzsa Magdi
Tolvai Reni
5/10 kérdés
Hogy hívják a mesében Kristoff rénszarvasát?
Osvald
Rudolf
Sven
Aslan
6/10 kérdés
Kivel esik szerelembe Anna a mese elején?
Sven
Olaf
Kristoff
Hans
7/10 kérdés
Hogyan reagál Elsa a húga és Hans herceg eljegyzésének hírére?
egy év jegyességet köt ki feltétel gyanánt
ő maga adja össze az ifjú párt
nem szerez tudomást az eljegyzéséről, titokban házasodnak meg
ellenzi a frigyet
8/10 kérdés
Mi Sven, a rénszarvas kedvenc csemegéje a mesében?
alma
fenyőtoboz
répa
cukorka
9/10 kérdés
Mi mentheti meg Anna életét, miután szíven találta Elsa jégvarázslata?
igaz szeretet
szerelmes csók
bocsánatkérés
baráti ölelés
10/10 kérdés
A mese végén kinek az igaz szeretete olvasztja fel a jéggé fagyott Annát?
Elsa
Olaf
Hans
Kristoff
Címlapkép: Getty Images
#család #gyerekek #karacsony #tél #film #ünnepek #szórakozás #disney #filmek #kvíz #mese #filmes kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:28
18:15
18:03
17:54
17:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
1 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
3
1 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
4
1 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
2 hete
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kibocsátási naptár
Az ÁKK Zrt., ami az államkötvények kibocsátását végzi egy naptárban közzéteszi az adott évben esedékes állampapír aukciókat. A naptárban szerepel az adott időpontban kibocsátott állampapír fajtája és futamideje, valamint a törlesztések és államkötvény-visszavásárlási aukciók időpontját. Ezen a kiírt akciókon az elsődleges forgalmazók vásárolhatnak, a magánszemélyek csak ez után juthatnak az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:39
Meghalt Kálloy Molnár Péter
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:03
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Agrárszektor  |  2025. december 1. 17:28
Itt az igazság: tényleg veszélyben lehetnek ezek a termelők?