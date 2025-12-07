Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres brandekről, termékekről!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A fogyasztói társadalomban az ember lépten-nyomon ismert márkák logóját látja, olvassa a brand nevét óriásplakátokon, hirdetésekben, épületek tetején világítva. Az ember maga is egy élő reklámtáblává vált a cipőjével, táskájával, mobiljával, autójával, és hosszan lehetne sorolni. Vajon tudjuk-e ugyanakkor, hogy honnan kapta a nevét kedvenc márkánk: miről nevezték el a ruhát, amit hordunk, vagy az üdítőt, amit iszunk? A mai kvíz során a márkanevek eredetében merülünk el: tedd próbára magad, hány márkanévről tudnád megmondani, honnan származik!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres márkák elnevezéseiről! 1/10 kérdés Ki vagy mi a névadója a világhírű sportszermárkának, a Nike-nak? Sarbaraz, az Újperzsa Birodalom királyának lányáról A két társalapító keresztneveinek első két betűjét vonták össze a második világháborús japán katonai egyenruha praktikus nadrágjainak nevéből Niké, a görög mitológiában a győzelem istennője Következő kérdés 2/10 kérdés Honnan ered a SPAR üzletlánc neve? a holland spar, 'fenyőfa' jelentésű szóból az angol sparring, 'boxolni' jelentésű szóból az olasz spartire, 'osztozni' jelentésű szóból a német sparen, 'spórolni' jelentésű igéből Következő kérdés 3/10 kérdés Mit jelent valójában koreai nyelven a Samsung márkanév? kelő nap fiatal hegy három csillag óda a holdhoz Következő kérdés 4/10 kérdés Mit jelent a Toyota óriásvállalat luxusautókat gyártó leányvállalatának neve, a Lexus? ösztönös vágy (a latin complexus szóból elvonással) fényűzés, pompa elektromosan (e + luxus) nincs jelentése, hangzása miatt és praktikus okokból választották ezt a nevet a több mint 200 ötlet közül bonyolult viszony (a complex és nexus szavakból) Következő kérdés 5/10 kérdés Miről kapta nevét Macintosh (röviden Mac), az Apple számítógépmodellje? Charles Macintoshról, egy rendkívül ellenálló esőkabát feltalálójáról egy Hong Kong-i erődítményről a kínai határnál A projekt vezetőjének, Jef Raskinnak a kevenc almafajtájáról Steve Wozniak kedvenc csokis karamellás édességéről Következő kérdés 6/10 kérdés Hanyadik hatáványát jelenti a 10-nek a googol elnevezés, amelyből a Google márkanév származik? 100 1000 10 10000 Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik regény szereplőjéről kapta nevét a Starbucks? Mark Twain: Tom Sawyer Herman Melville: Moby Dick Charles Dickens: Twist Olivér Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja Következő kérdés 8/10 kérdés Mely szavak összevont rövidétése a Microsoft márkanév? micro-computer software semicrome softspot microwave soft-boiled microscopic softshell Következő kérdés 9/10 kérdés Honnan ered a Canon márkanév? a latin canon alapján, a görög kanón (‘nádszál, mérőrúd; szabály, előírás’) átvétele, mely szabályt, zsinórmértéket jelentett a spanyol és portugál nyelvterületeken elterjedt Cano becenévből keletkezett vezetéknévből, melyet idős ősz hajú emberre használnak általában a Camera Non Plus Ultra ('felülmúlhatatlan fényképezőgép') szavak rövidülésével és összevonását keletkezett a buddhista Kannon bodhiszattvától (megvilágosodott személy) nevéből származik, akinek angol névváltozatai voltak még a Kuanyin, Kwannon, vagy Kwanon Következő kérdés 10/10 kérdés Végül nézzünk egy magyar márkanevet! Az ikonikus Maci kávé nevében a "ma" és "ci" szótagok mely szavakból származnak, melyek fő összetevői is az italpornak? maté és cirok mandula és citromnád majomkenyér és cibere maláta és cikória Eredmények

