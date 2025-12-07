2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Seattle, USA - 2022. július 24.: A Google South Lake Union főhadiszállásának bejárata naplementében.
Kvíz

Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres brandekről, termékekről!

Pénzcentrum
2025. december 7. 18:02

A fogyasztói társadalomban az ember lépten-nyomon ismert márkák logóját látja, olvassa a brand nevét óriásplakátokon, hirdetésekben, épületek tetején világítva. Az ember maga is egy élő reklámtáblává vált a cipőjével, táskájával, mobiljával, autójával, és hosszan lehetne sorolni. Vajon tudjuk-e ugyanakkor, hogy honnan kapta a nevét kedvenc márkánk: miről nevezték el a ruhát, amit hordunk, vagy az üdítőt, amit iszunk? A mai kvíz során a márkanevek eredetében merülünk el: tedd próbára magad, hány márkanévről tudnád megmondani, honnan származik!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres márkák elnevezéseiről!

1/10 kérdés
Ki vagy mi a névadója a világhírű sportszermárkának, a Nike-nak?
Sarbaraz, az Újperzsa Birodalom királyának lányáról
A két társalapító keresztneveinek első két betűjét vonták össze
a második világháborús japán katonai egyenruha praktikus nadrágjainak nevéből
Niké, a görög mitológiában a győzelem istennője
2/10 kérdés
Honnan ered a SPAR üzletlánc neve?
a holland spar, 'fenyőfa' jelentésű szóból
az angol sparring, 'boxolni' jelentésű szóból
az olasz spartire, 'osztozni' jelentésű szóból
a német sparen, 'spórolni' jelentésű igéből
3/10 kérdés
Mit jelent valójában koreai nyelven a Samsung márkanév?
kelő nap
fiatal hegy
három csillag
óda a holdhoz
4/10 kérdés
Mit jelent a Toyota óriásvállalat luxusautókat gyártó leányvállalatának neve, a Lexus?
ösztönös vágy (a latin complexus szóból elvonással)
fényűzés, pompa elektromosan (e + luxus)
nincs jelentése, hangzása miatt és praktikus okokból választották ezt a nevet a több mint 200 ötlet közül
bonyolult viszony (a complex és nexus szavakból)
5/10 kérdés
Miről kapta nevét Macintosh (röviden Mac), az Apple számítógépmodellje?
Charles Macintoshról, egy rendkívül ellenálló esőkabát feltalálójáról
egy Hong Kong-i erődítményről a kínai határnál
A projekt vezetőjének, Jef Raskinnak a kevenc almafajtájáról
Steve Wozniak kedvenc csokis karamellás édességéről
6/10 kérdés
Hanyadik hatáványát jelenti a 10-nek a googol elnevezés, amelyből a Google márkanév származik?
100
1000
10
10000
7/10 kérdés
Melyik regény szereplőjéről kapta nevét a Starbucks?
Mark Twain: Tom Sawyer
Herman Melville: Moby Dick
Charles Dickens: Twist Olivér
Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja
8/10 kérdés
Mely szavak összevont rövidétése a Microsoft márkanév?
micro-computer software
semicrome softspot
microwave soft-boiled
microscopic softshell
9/10 kérdés
Honnan ered a Canon márkanév?
a latin canon alapján, a görög kanón (‘nádszál, mérőrúd; szabály, előírás’) átvétele, mely szabályt, zsinórmértéket jelentett
a spanyol és portugál nyelvterületeken elterjedt Cano becenévből keletkezett vezetéknévből, melyet idős ősz hajú emberre használnak általában
a Camera Non Plus Ultra ('felülmúlhatatlan fényképezőgép') szavak rövidülésével és összevonását keletkezett
a buddhista Kannon bodhiszattvától (megvilágosodott személy) nevéből származik, akinek angol névváltozatai voltak még a Kuanyin, Kwannon, vagy Kwanon
10/10 kérdés
Végül nézzünk egy magyar márkanevet! Az ikonikus Maci kávé nevében a "ma" és "ci" szótagok mely szavakból származnak, melyek fő összetevői is az italpornak?
maté és cirok
mandula és citromnád
majomkenyér és cibere
maláta és cikória
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #fogyasztó #márka #termék #termékek #kvíz #márkák #általános műveltségi kvíz #nyelvi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:20
18:02
17:47
17:44
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 7.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
2
2 hete
Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
3
1 hónapja
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
1 hónapja
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
5
3 hete
Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értéknap
általában az átutalásokra használt fogalom. Azt a napot jelenti, amikor az adott művelet ténylegesen teljesül (például egy hétvégén elindított átutalás értéknapja a következő banki munkanap lesz)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 17:47
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 17:02
Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?
Agrárszektor  |  2025. december 7. 17:14
Elképesztő: olyan dolog történt Budapesten, amire 23 éve nem volt példa