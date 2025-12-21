2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal turista fotós a digitális fényképezőgéppel európai útja során
Tech

Te is így tárolod a régi családi fotókat? Jó eséllyel mind elveszett: rengeteg magyar bosszankodhat

Pénzcentrum
2025. december 21. 12:00

Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el. Egy teljes generáció fotói vesztek oda meghibásodott merevlemezeken és megszűnt weboldalakon - jelentette a BBC.

Amikor a cikk szerzője a 40. születésnapjára fotókat kért magáról a húszas éveiből, váratlan hiányra döbbent rá: a 2005 és 2010 közötti időszak szinte teljesen eltűnt az életéből. Az egyetemi évek albumai és a későbbi családi fotók között tátongó űrt mindössze néhány rossz minőségű digitális kép tölti ki. A többi emlék elveszett tönkrement laptopokkal, megszűnt e-mail-fiókokkal, elkallódott memóriakártyákkal együtt – és ezzel korántsem egyedi esetről van szó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2000-es évek elején a világ villámgyorsan váltott az analóg fényképezésről a digitálisra, ám a technológiai ugrást nem követte megbízható tárolási kultúra. A digitális fényképezés idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, de az első fogyasztói korszak – nagyjából 2005 és 2013 között – mára a „digitális fekete lyuk” időszakaként él a szakértők emlékezetében. Miközben soha nem látott mennyiségű kép készült, ezek megőrzése esetleges, töredezett és kiszolgáltatott volt.

Kapcsolódó cikkeink:

„Az emberek nem tudták, mit nem tudnak” – fogalmaz Cheryl DiFrank, a digitális fotóarchiválással foglalkozó My Memory File alapítója. A képek szétszóródtak kamerákon, merevlemezeken, CD-ken és pendrive-okon, miközben a laptopok egyre sérülékenyebb eszközökké váltak. A helyzetet tovább súlyosbította az okostelefonok megjelenése: az iPhone 2007-es bemutatása után a fogyasztók gyorsan váltottak eszközt, de a korábbi fotók mentése sokszor elmaradt.

Ezzel párhuzamosan berobbant az ingyenes online fotómegosztás korszaka is. A MySpace, majd később a Facebook sokak számára nemcsak közösségi tér, hanem elsődleges fotótárhely lett. A kockázatok évekkel később váltak nyilvánvalóvá: a MySpace 2019-ben bejelentette, hogy egy szerverhiba miatt 12 évnyi feltöltött tartalom végleg elveszett. Hasonló sorsra jutottak más szolgáltatók – köztük a Kodak online galériái –, ahol az üzleti modellek összeomlása magával rántotta a felhasználók emlékeit is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

„Az online vállalkozások egyik legnagyobb költsége mindig is a tárhely volt” – mondja Karen North, a Dél-kaliforniai Egyetem professzora. A 2000-es években sok cég fenntarthatatlan ígéretekkel csábította a felhasználókat, miközben a digitális tárolás jóval drágább volt, mint ma. A „minden legyen ingyen” internetes gondolkodás hosszú távon súlyos árat követelt: milliónyi fotó tűnt el üzleti döntések, csődök vagy egyszerű mulasztások miatt.

A szakértők szerint a tanulság ma is érvényes. Bár a felhőalapú szolgáltatások stabilabbnak tűnnek, a kockázatok nem szűntek meg. Cathi Nelson, a The Photo Managers vezetője a „3-2-1 szabályt” ajánlja: három másolat minden képről, két különböző adathordozón, egy pedig fizikailag más helyen. Egy dolog biztos: a közösségi média és az online szolgáltatások nem őrzik meg helyettünk az emlékeinket. Ez továbbra is kizárólag a mi felelősségünk marad.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #iphone #digitális #okostelefon #tech #internet #biztonság #adatvédelem #facebook #apple #online #fotózás #felhő #kockázat #adatok #kultúra #technológia #szolgáltatás #laptop #szakértő #stabilitás #szolgáltatók #közösségi média #weboldal #hibák #emlék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:00
11:31
11:03
10:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
2 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
2 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
2 hónapja
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 10:02
Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 08:21
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
Agrárszektor  |  2025. december 21. 11:33
Borzasztó lista: egyre több a veszélyes élelmiszer Magyarországon