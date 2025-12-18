Filléres csúcspezsgő lehet a legjobb vétel 2025 végén: tényleg van olyan jó, mint a Mumm, Dom Pérignon?

Ezen a héten volt telitalálatos szelvény a Skandináv lottón, egyvalaki 216 286 005 forintot nyert!
Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt? Tom Gilbey brit borszakértő tíz világhírű pezsgőt kóstolt végig, a proseccótól a caván át egészen a Dom Pérignonig. Fontos hangsúlyozni: ez egy szubjektív teszt, amely kizárólag a kóstoló személyes benyomásait tükrözi, mégis érdekes képet ad arról, hogyan teljesítenek a legismertebb pezsgők egymás mellett.
Tom Gilbey brit borszakértő, kereskedő és edukátor, aki több mint 30 éve dolgozik a borvilágban. A Gilbey család neve régóta összefonódik a bor- és szesziparral: ők alapították a legendás Gilbey’s Gin márkát, és az elsők között vásároltak Bordeaux-ban birtokot. Tom ma már nemcsak szakértőként, hanem internetes jelenségként is ismert: YouTube-csatornáján és Instagramon humorral, közvetlen stílusban mutatja be a borokat, gyakran fiával, Freddel együtt.
Az egyik friss videójában (Champagne to Prosecco, what should you be drinking this Christmas) tíz világhírű pezsgőt kóstolt vaktesztben, és három kategóriába sorolta őket: „class” (kiemelkedő élmény), „pass” (jó, de nem kiemelkedő), illetve „arse” (gyenge, kerülendő).
A pezsgőteszt eredményei
Class (kiemelkedő élmény):
- Laurent Perrier Brut
- Dom Pérignon Vintage
- G.H. Mumm Cordon Rouge
Pass (jó, de nem kiemelkedő):
- Veuve Clicquot Brut
- Moët & Chandon Brut Impérial
Arse (gyenge, kerülendő):
- Mionetto Prosecco
- Freixenet Cordon Negro Cava
- Nicolas Feuillatte Champagne
- Martini Asti (külön „utter arse” kategóriában)
Gilbey hangsúlyozta: nem az számít, hogy mennyire híres egy márka, hanem hogy az adott palack valóban élményt nyújt-e. Meglepő módon több nagynevű champagne a gyengék közé került, míg a Laurent Perrier és a Mumm kiemelkedően szerepelt.
Friss hazai pezsgőárak (2025 december)
- Dom Pérignon Vintage 2013 – kb. 94 490 Ft
- Laurent Perrier La Cuvée Brut – kb. 16 990 – 22 999 Ft
- G.H. Mumm Cordon Rouge Brut – kb. 14 984 – 18 065 Ft
- Veuve Clicquot Brut – kb. 21 567 – 23 174 Ft
- Moët & Chandon Brut Impérial – kb. 16 290 – 20 950 Ft
- Nicolas Feuillatte Champagne – kb. 21 960 – 22 990 Ft
- Martini Asti – kb. 2 750 – 3 700 Ft
- Mionetto Prosecco – kb. 3 275 – 5 850 Ft
- Freixenet Cordon Negro Cava – kb. 2 600 – 6 490 Ft
- Vintage Codorníu Cava – kb. 3 890 – 4 390 Ft
Mit igyunk karácsonykor?
A teszt tanulsága, hogy a pezsgőválasztásnál nem mindig a legdrágább vagy legismertebb márka hozza a legnagyobb élményt. A Laurent Perrier és a Mumm például ár-érték arányban is kiemelkedően teljesítettek, míg a Dom Pérignon luxusélményt kínál, de borsos áron.
Gilbey szerint a lényeg az, hogy az ünnepi asztalnál mindenki találjon olyan pezsgőt, amely örömet okoz, legyen az egy prémium champagne vagy egy könnyed prosecco. A szubjektív teszt üzenete egyszerű: válasszunk szívvel, ne csak márkanév alapján.
