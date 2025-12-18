2025. december 18. csütörtök Auguszta
Borospalackok egy borászat polcán.
Szórakozás

Filléres csúcspezsgő lehet a legjobb vétel 2025 végén: tényleg van olyan jó, mint a Mumm, Dom Pérignon?

Pénzcentrum
2025. december 18. 06:04

Karácsony közeledtével sokan keresnek megbízható pezsgőt az ünnepi asztalra: de vajon melyik nagy márka nyújt valódi élményt? Tom Gilbey brit borszakértő tíz világhírű pezsgőt kóstolt végig, a proseccótól a caván át egészen a Dom Pérignonig. Fontos hangsúlyozni: ez egy szubjektív teszt, amely kizárólag a kóstoló személyes benyomásait tükrözi, mégis érdekes képet ad arról, hogyan teljesítenek a legismertebb pezsgők egymás mellett.

Tom Gilbey brit borszakértő, kereskedő és edukátor, aki több mint 30 éve dolgozik a borvilágban. A Gilbey család neve régóta összefonódik a bor- és szesziparral: ők alapították a legendás Gilbey’s Gin márkát, és az elsők között vásároltak Bordeaux-ban birtokot. Tom ma már nemcsak szakértőként, hanem internetes jelenségként is ismert: YouTube-csatornáján és Instagramon humorral, közvetlen stílusban mutatja be a borokat, gyakran fiával, Freddel együtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyik friss videójában (Champagne to Prosecco, what should you be drinking this Christmas) tíz világhírű pezsgőt kóstolt vaktesztben, és három kategóriába sorolta őket: „class” (kiemelkedő élmény), „pass” (jó, de nem kiemelkedő), illetve „arse” (gyenge, kerülendő).

 A pezsgőteszt eredményei

Class (kiemelkedő élmény):

  • Laurent Perrier Brut
  • Dom Pérignon Vintage
  • G.H. Mumm Cordon Rouge

Pass (jó, de nem kiemelkedő):

  • Veuve Clicquot Brut
  • Moët & Chandon Brut Impérial

Arse (gyenge, kerülendő):

  • Mionetto Prosecco
  • Freixenet Cordon Negro Cava
  • Nicolas Feuillatte Champagne
  • Martini Asti (külön „utter arse” kategóriában)

Gilbey hangsúlyozta: nem az számít, hogy mennyire híres egy márka, hanem hogy az adott palack valóban élményt nyújt-e. Meglepő módon több nagynevű champagne a gyengék közé került, míg a Laurent Perrier és a Mumm kiemelkedően szerepelt.

Friss hazai pezsgőárak (2025 december)

  • Dom Pérignon Vintage 2013 – kb. 94 490 Ft
  • Laurent Perrier La Cuvée Brut – kb. 16 990 – 22 999 Ft
  • G.H. Mumm Cordon Rouge Brut – kb. 14 984 – 18 065 Ft
  • Veuve Clicquot Brut – kb. 21 567 – 23 174 Ft
  • Moët & Chandon Brut Impérial – kb. 16 290 – 20 950 Ft
  • Nicolas Feuillatte Champagne – kb. 21 960 – 22 990 Ft
  • Martini Asti – kb. 2 750 – 3 700 Ft
  • Mionetto Prosecco – kb. 3 275 – 5 850 Ft
  • Freixenet Cordon Negro Cava – kb. 2 600 – 6 490 Ft
  • Vintage Codorníu Cava – kb. 3 890 – 4 390 Ft 

Mit igyunk karácsonykor?

A teszt tanulsága, hogy a pezsgőválasztásnál nem mindig a legdrágább vagy legismertebb márka hozza a legnagyobb élményt. A Laurent Perrier és a Mumm például ár-érték arányban is kiemelkedően teljesítettek, míg a Dom Pérignon luxusélményt kínál, de borsos áron.

Gilbey szerint a lényeg az, hogy az ünnepi asztalnál mindenki találjon olyan pezsgőt, amely örömet okoz, legyen az egy prémium champagne vagy egy könnyed prosecco. A szubjektív teszt üzenete egyszerű: válasszunk szívvel, ne csak márkanév alapján.
Címlapkép: Getty Images
