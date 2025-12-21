2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy titokzatos hangulatos csuklyás alak sziluettje az utcai fényekkel szemben egy folyó mellett egy ködös, hangulatos téli éjszakán.
Utazás

Végre kifelé tart a sötétségből Magyarország: döntő fordulat jön el vasárnap délután 4-kor

MTI
2025. december 21. 10:44

Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz - írta a HungaroMet Zrt.

Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz - közölte a HungaroMet. Hozzátették: a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben "hajlik el" a Nap sugaraitól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja - ismertették.

Kapcsolódó cikkeink:

Megjegyezték: a téli napforduló az északi féltekén december 21-én van, esetenként 22-én, míg a déli féltekén június 21-én, esetenként 22-én vagy 20-án.

A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá, és ünnepségek kísérik - jegyezték meg.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #tél #december #ünnep #nap #föld #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:03
10:44
10:30
10:02
09:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2
2 napja
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
3
1 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
2 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
5 napja
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 10:02
Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 08:21
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
Agrárszektor  |  2025. december 21. 10:29
Itt a fordulat: mégsincs megállapodás, hétfőn tüntetés jön