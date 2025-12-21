2025. december 21. vasárnap Tamás
usa, zászló
Világ

Egyre egyértelműbb, ő követheti Donald Trumpot az elnöki székben: mire készülhet az USA vezetője?

Pénzcentrum
2025. december 21. 11:03

Éles viták robbantak ki az amerikai konzervatívok körében egy phoenixi konferencián, miután Erika Kirk, a szeptemberben meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.

A konferencián felszólaló Erika Kirk kijelentette, hogy férje barátját, J. D. Vance alelnököt szeretné Amerika következő elnökének látni. "A férjem barátját, J. D. Vance-t fogjuk a lehető legelsöprőbb módon megválasztatni a 48.-nak" – fogalmazott, utalva arra, hogy Donald Trump az Egyesült Államok 45. és egyben 47. elnöke. Vance vasárnap tart előadást a rendezvényen - írja a BBC.

A phoenixi eseményen látványosan felszínre kerültek az amerikai konzervatív mozgalom belső ellentétei. Ben Shapiro ismert podcaster keményen támadta jobboldali médiaszereplő kollégáit. A befolyásos véleményvezér Candace Owenst, Tucker Carlsont, Megyn Kellyt és Steve Bannont egyenesen csalóknak és szélhámosoknak nevezte.

"Azok az emberek, akik nem voltak hajlandók elítélni Candace valóban kegyetlen támadásait – és néhányan közülük ma este itt is felszólalnak –, gyávaságban bűnösek" – hangsúlyozta Shapiro beszédében.

Candace Owens, aki korábban a Turning Point szervezetnél dolgozott, jelenleg önálló podcastot vezet, ahol rendszeresen foglalkozik különféle összeesküvés-elméletekkel. Ezek között szerepelnek a Charlie Kirk halálával kapcsolatos teóriák is. Információk szerint Kirk özvegye a közelmúltban személyes találkozón egyeztetett Owensszel.

Shapiro kritikája Tucker Carlsonra is kiterjedt, amiért az október végén beszélgetést folytatott Nick Fuentesszel. Fuentes szélsőjobboldali kommentátor, aki szexista, rasszista és antiszemita kijelentéseiről ismert. Carlson nem maradt adós a válasszal, és a színpadon reagált Shapiro vádjaira.

"Ez a fickó beképzelt. Platformtól való megfosztásra szólít fel egy Charlie Kirk-rendezvényen? Ez nevetséges" – szögezte le Carlson.

A feszült légkörben Erika Kirk próbált békítő hangot megütni. "Nem fogtok egyetérteni mindenkivel, aki a hétvégén színpadra áll. És ez rendben van. Üdv Amerikában" – üzente a résztvevőknek. Beszédében arra is utalt, hogy férje halála óta a konzervatív közösségen belül számos konfliktus robbant ki. Megfogalmazása szerint "törésvonalakat láttunk, és hidakat égettek fel, amelyeket nem kellett volna".
Címlapkép: Getty Images
