Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében

Megkezdődött a téli szünet, és hamarosan érkeznek a karácsonyi ünnepek, mely idén a hétvégével kiegészítve ötnapos pihenést jelent a dolgozóknak is. Így a következő héten sokan kapcsolgathatnak a tévében néznivaló után kutatva. Könnyű azonban elveszni a rengeteg csatorna között, főleg az ismétlések, egymást fedő műsor miatt. A Pénzcentrum ezért idén is átfésülte a tévéműsort, kimazsolázva a legjobbnak ígérkező címeket. Mutatjuk, hogy hol adják a legnagyobb klasszikusokat, legjobb karácsonyi filmeket, elfeledett gyöngyszemeket idén az ünnepek hetében.

Idén is hosszú lesz a téliszünet, a karácsony napjait a hétvégével kiegészítve pedig öt napnyi pihenés is jut rengeteg magyar dolgozónak. A legtöbben, mégha évközben nem is sűrűn néznek tévét, ilyenkor odatelepednek a nappalikba a készülékek elé: hamarosan kezdetét veszi a végeérhetetlen kapcsolgatás, hogy a 100+ csatorna valamelyikén nézhető filmet találjanak. A tévéműsort már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni. Mutatjuk a tévéműsor legjobb ajánlatait az 52. héten, december 22-től 28-ig.

Tévéműsor december 22., hétfő

Aki már kora reggel leülne a tévé elé, annak jó választás lehet a Super TV2-n 7:45-kor kezdődő Yesterday című feel good vígjáték 2019-ből. A film eljátszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha a világ kollektív memóriájából törlődött volna a Beatles egész munkássága, kivéve néhány embert.

EZ IS ÉRDEKELHET Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet 2024/25 tanévében?

Az RTL Három csatorna leadja 8:15-től A muzsika hangja című klasszikust.

Az AMC-n 8:50-től adják Az utolsó akcióhős című családi filmet Arnold Schwarzeneggerrel.

A Film+ csatornán 9:00-kor kezdődik a Balerina című francia-kanadai animációs film.

11:35-től az AMC-n kezdődik a Szerelem a végzeten című karácsonyinak mondható romantikus film.

A kora délutáni műsorsávban 12:25-kor kezdődik a Super TV2-n a Kapj el, ha tudsz! Leonardo Di Caprióval és Tom Hanks-szel.

Az HBO2 csatornán az egész ünnepek alatt Harry Potter-maraton lesz egészen estig.

12:50-től adja a Film+ a 80 nap alatt a Föld körül 2004-es filmadaptációját.

13:25-től lesz a Film Mania csatornán a Gyilkosság az Orient expresszen.

Az RTL-en 14:05-kor kezdődik a Huncutka Jim Belushival.

16:10-től adja az RTL a Stuart Little kisegért.

17:20-kor kezdődik a Nanny McPhee - A varázsdada a Super TV2-n, aminek a héten még jön pár ismétlése és a folytatása is.

16:55-től az AMC-n megtekinthető a Bosszú El Pasóban (1968), egy viszonylag ritkábban sugárzott film Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével, mely az Isten megbocsát, én nem című film folytatása. Egy másik szinkronnal ismert még A pirinyó, a behemót és a jófiú cím alatt is.

Az AXN 18:10-től kezdődik a Robin Hood, a tolvajok fejedelme Kevin Costnerrel.

Az esti műsorsávban kezdődik 20:35-től az HBO műsorán A hullahó-akció, a tavalyi év egyik új karácsonyi akciófilmje Dwayne Johnsonnal a főszerepben.

A Duna műsorán adják 20:45-től az 1956-os Mese a 12 találatról című Makk Károly-filmet, aki éppen 100 éve született 1925. december 22-én.

című Makk Károly-filmet, aki éppen 100 éve született 1925. december 22-én. Az RTL adja A Minden6ó című filmet Jim Carreyvel 20:50-től.

21:00-kor pedig kezdődik a 2022-es Batman című film Robert Pattinsonnal a főszerepben.

Szintén 21:00-tól látható a 2016-os Érkezés című sci-fi film az AXN-en.

Az egyik nagy karácsonyi kedvencet idén, a Holiday című filmet a TV2 hozza el idén (többször is), ezen az estén 21:30-tól.

Éjjeli baglyoknak jó választás lehet Az apa, mely 23:30-kor kezdődik az RTL műsorán.

Tévéműsor december 23., kedd

A keddi műsorban már sokkal több karácsonyi film tűnik fel. Korán kelő tévézőknek 7:10-től adja a Film+ a Macskafogó 2. - A sátán macskája című animációs filmet. Utána 9:00-tól kezdődik a Mogyoró meló.

Az HBO-n 10:40-től leadják ismét A hullahó-akciót. 12:40-től pedig itt nézhető a Pókember - Irány a Pókverzum. Délután is érdemes az HBO-ra kapcsolni, mert 14:35-től adják a Kálmán-nap című Hajdú Szabolcs-filmet.

Az HBO2 csatornán pedig ezen a napon is Harry Potter-maraton lesz.

A Super TV2-n 15:15-től megy majd az Aloha Bradley Cooperrel a főszerepben, utána pedig a Nanny McPhee és a nagy bumm (az első rész hétfőn ment le) 17:25-től.

Az RTL a Télbratyó című filmet adja 15:45-től Vince Vaughn főszereplésével.

A Duna tévén pedig kedden kezdik leadni a ’78-as, négyrészes Abigél című magyar film részeit. Kedden lehet megnézni az első részt 16:40-kor. Szerdán 9:45-kor meg is ismétlik az első részt, és délután jön a következő részt: eszerint a rendszer szerint fog lemenni mind a négy rész az ünnepek alatt.

17:00-tól a Film+ adja a 2021-es Dűne-film első részét (a második részt december 26-án a Mozi+ adja majd 21:00-tól).

A Film Mania csatornán 17:05-től megy majd a Kiki, a boszorkányfutár című animációs film, mely abból a könyvsorozatból készült, aminek részeit az utóbbi években kezdték kiadni magyarul.

A Film Cafén 18:50-től kezdődik A másik Boleyn lány, 21:00-tól pedig A 23-as szám.

A Film+ csatornán 20:00-tól a Pearl Harbor - Égi háború fog menni.

Az esti műsorsávban az RTL 20:55-től a 2020-as Dolittle filmet adja.

A RTL Három csatornán 21:00-tól A nagy Lebowski látható.

Az AXN műsorán 21:00-tól a Carter edző megy majd.

A TV2-n megy majd 21:30-tól az Igazából szerelem.

22:25-től látható a Dunán a Karol - Az ember, aki pápa lett című 2005-ös lengyel film első része. A második rész másnap ugyanebben az időpontban megy majd.

Tévéműsor december 24., szerda

Az HBO-n 6-kor kezdődik a Rókus és Rézi megmenti az erdőt.

6:45-től a Super TV2 adja a Hibás Ront, ami talán a legjobb választás a kora reggeli mese felhozatalból 24-én.

Az RTL-en 7:05-től megy majd a Mása és a medve: A 12 hónap legendája című film a sorozatból ismert karakterekkel.

10:50-től kezdődik a TV2-n a Wonka, a legújabb Charlie és a csokigyár adaptáció.

A Film Café műsorán 11:50-től kezdődik az 1995-ös Jumanji.

Az HBO2-n folytatódik a Harry Potter- és Legendás állatok-maraton.

12:30-tól az RTL-en a Kelekótya karácsonyt adják Tim Allennel a főszerepben, ami után ismét lemegy majd a Stuart Little kisegér 14:35-től.

Ugyancsak 12:30-kor kezdődik a Mozi+ műsorán a nagysikerű 2023-as fantasy-vígjáték, a Dungeons & Dragons: Betyárbecsület.

A TV2-n 13:00-tól a Sissi - A magyarok királynéja megy majd Romy Schneiderrel a főszerepben. Ezután - biztos, ami biztos - leadja a csatorna a Harry Potter és a bölcsek kövét 15:05-től.

A Film Café adja 13:55-től az Erin Brockovich - Zűrös természet című filmet.

14:30-tól a Super TV2-n megy majd Az arany iránytű című film.

A Cool műsorán lesz 15:55-től a Négy karácsony.

16:15-től kezdődik az AMC-n a Piedone Afrikában.

Az HBO műsorán lesz látható 16:35-től a Twisters - Végzetes vihar című film.

A Duna tévé adja az 1978-as Abigél-filmsorozat második részét 16:40-től.

18:30-tól adja az AMC a Willow című 1988-as fantasyt.

A Mozi+ műsorán 18:35-kor kezdődik a Drágán add az életed (Die Hard), hiszen nincs karácsony Hans Gruber nélkül sem.

18:45-kor kezdődik a Shrek a TV2-n, utána 20:15-től jön a Reszkessetek, betörők!

A Coolon kezdődik 19:50-től Az ördög Pradát visel. (Utóbbi film 20 év után kap folytatást 2026-ban.)

Az HBO-n lesz 20 órától a 2025-ös Superman film.

Az AMC-n 21 órakor kezdődik a Csillagpor.

21:55-től kezdődik a Super TV2-n a nagysikerű Barbie.

22:40-kor kezdődik a Film+ műsorán a Mátrix Feltámadások, a trilógiát követő, megosztó negyedik rész 2021-ből.

22:10-től megy majd az HBO-n a Bűnösök című gengszterfilm.

22:20-tól látható a Dunán a Karol - Az ember, aki pápa lett című 2005-ös lengyel film második része. Az első rész előző nap ment le.

Tévéműsor december 25., csütörtök

A Film+ csatornán reggel 7:25-től megy majd az Asterix a gall és utána 8:50-től az Asterix és Kleopátra animációs film.

9:05-től adja a TV2 A maszk című 1994-es filmet, amiben szerepelt a nemrég elhunyt Peter Greene.

Az RTL-en 10:15-től megy sokak nagy kedvence, a Polar Expressz.

A Film+ csatornán A Gyűrűk Ura-filmmaraton kezdődik 10:20-tól, lemegy egymás után A Gyűrű szövetsége és A két torony.

10:55-kor kezdődik a Supet TV2-n a Barátom, a pingvin: egy 2024-es családi film Jean Renóval.

11-től adja a TV2 a Harry Potter és a titkok kamráját.

Délután 12:45-től megy a Super TV2-n a Hull a pelyhes.

13:50-kor kezdődik a Sissi - Az ifjú császárné Romy Schneiderrel.

A Mozi+ ismét adja a Die Hard első részét 14:45-től, este pedig majd a második részt is.

Lesz ismét a Reszkessetek, betörők! 15:55-től az RTL-en. Este 20:15-től pedig adják az Elveszve New Yorkban című második részt.

A Dunán lesz az Abigél-filmsorozat harmadik része 16:40-től.

16:50-től az HBO-n megy majd az Egy Minecraft film.

A jövőre folytatást kapó Az ördög Pradát visel ismét lesz 17:40-től a Coolon.

A Super TV2-n 18:20-kor kezdődik a Gru.

A TV2-n megy majd 18:45-től a Shrek 2. része.

A Mozi+ csatornán a Még drágább az életed (Die hard 2.) megy 18:50-től.

19:45-től adja a Cool az Utódok című szatirikus családi vígjátékot George Clooneyval.

20 órától megy majd az HBO-n a Mickey 17, egy Robert Pattinson főszereplésével készült sci-fi.

Szintén 20:00-tól megy majd a Volt egyszer egy Vadnyugat a Film Cafén.

Az AXN csatorna adja A dagadék című mikulásos, sötétebb humorú akciófilmet Mel Gibsonnal 21 órától.

Ugyancsak 21:00-tól megy az AMC-n A szomszéd nője mindig zöldebb. (Másnap ugyanebben az időpontban meg lehet majd nézni a folytatást is.)

22:40-től adja a Film+ a Volt egyszer egy… Hollywoodot.

22:55-től lesz az HBO-n a Fegyverek című 2025-ös horrorfilm.

Tévéműsor december 26., péntek

A koránkelők a Film+ csatornán 5:20-tól A kis Vukot nézhetik, utána pedig ismét az egészestés Asterix-rajzfilmeket.

Lemegy már 6:10-től Az emlékek őre című disztópikus ifjúsági film az AMC-n.

7:30-kor kezdődik majd az HBO-n az Emma, a 2020-as adaptáció Anya Taylor Joy-jal.

A Film Mania adja a Brian életét 8:15-től.

A harmadik Shrek 11:50-kor kezdődik a TV2-n, mely után következik 13:25-től a Sissi - Sorsdöntő évek Romy Schneiderrel.

15:40-től ismét leadja a TV2 a Reszkessetek, betörők! 2. részét, hogy 20:50-kor adja majd a 3. részt is. Közte lesz a Tények és 18:45-től az Életrevalók is.

Az RTL-en 15:55-től a Jégvarázs megy majd.

16:20-tól egymás után lemegy a három Vissza a jövőbe film egymás után (23 óráig tart a maraton) az RTL Három csatornán.

16:40-kor megy majd az Abigél-filmsorozat utolsó, negyedik része a Dunán.

A Film Mania 16:45-től adja a Chihiro Szellemországbant.

17:10-kor kezdődik a Mozi+ csatornán a Hamis a baba.

A Super TV2-n leadják a Gru 2. részét 18:15-től, és ha átkapcsolunk utána a Coolra, ott fog menni a Gru 3. 20:15-től.

18:35-től a Film Cafe adja a Csokoládét.

18:40-kor kezdődik a Mozi+ csatornán a Die hard 3: Az élet mindig drága.

Az HBO2-n 19:30-tól lesz a Paddington Peruban.

A Super TV2-n az 1999-es A múmia című filmet láthatjuk 20 órától Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével. Nemrég röppent fel a hír, hogy készül egy új A múmia folytatás, melyben a két főszereplő is visszatér.

20:15-től adja az RTL a Dzsungeltúra című kalandfilmet Dwayne Johnsonnal és Emily Blunttal.

21 órától adja a Mozi+ a 2021-es Dűne film második részét.

Szintén 21:00-kor kezdődik az Álmomban már láttalak a Film Cafe műsorán.

Ugyancsak 21:00-tól látható a Még zöldebb a szomszéd nője az AMC-n.

22:45-kor kezdődik a TV2-n a Múlt karácsony című romantikus film.

22:50-től az RTL a Rossz anyák karácsonyát adja.

Szintén 22:50-kor kezdődik a Tapló télapó is az AMC-n.

Tévéműsor december 27., szombat

A karácsonyt idén "meghosszabbítja" két hétvégi nappal a naptár szerencsés leosztása, így a karácsonyi tévézés is két nappal tovább tarthat.

7:05-től kezdődik az TV2-nn a Csillagok között.

Az RTL 10:20-tól adja a Nyúl Péter 2. - Nyúlcipő című filmet.

11:55-től lesz a TV2-n a Legendás állatok és megfigyelésük.

A Mozi+ 13:55-kor leadja a Die Hard 3-at, majd estefelé a 4. részt is.

15:55-től kezdődik az RTL-en a Jégvarázs 2.

17:45-től lesz a Super TV2-n a Bridget Jones babát vár.

A Mozi+ műsorán adják a Die hard 4.0-t.

19:15-től adja a TV2 a 2016-os Tarzan legendáját.

Az RTL Három műsorán 20:55-től lesz a Kincs, ami nincs.

Az AXN műsorán 21 órától megy majd a Cloverfield.

Szintén 21:00-tól a Film Mania a Nevem: Senkit adja, az AMC pedig a Bloodshotot.

Az HBO-n 21:50-től megy majd A szer, éjfél után pedig kezdődik Az utolsó párbaj.

21:55-kor kezdődik a Dunán a 2025-ös magyar tévéfilm, a Ványa bácsi - Buborékkeringő.

A Film+ műsorán 23 órakor kezdődik a Ragadozók.

Tévéműsor december 28., vasárnap

Az HBO-n már reggel 6 órától játsszák A Grand Budapest Hotelt, ami után 7:40-től Az élet könyve kezdődik. Utóbbi amerikai-mexikói animációs film témája inkább halloweenhez passzolna: kevésbé ismert, mint mondjuk a Coco, de kicsiknek és nagyoknak is jó választás lehet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

11:25-től a TV2-n megy majd a Legendás állatok: Grindelwald bűntettei, utána 13:50-től a Jégkorszak.

Az HBO-n 12:30-tól megy A BlackBerry-sztori.

A Film Cafén megy majd 13:10-től az Álmomban már láttalak.

13:45-től az RTL műsorán megy a Tintaszív.

A Coolon lesz a Nagykarácsony című 2021-es magyar vígjáték 17:35-től.

17:40-től adja a Supe TV2 a Jupiter felemelkedése című filmet, ami után 20:00-tól kezdődik Az istenek a fejükre estek.

A Film+ műsorán 19:10-től megy majd a Venom, és rögtön utána 21:00-tól a Venom 2. is.

Az HBO-n 20 órakor kezdődik az Egyik csata a másik után.

20:35-től adja az RTL az Uncharted című kalandfilmet.

A Dunán 21 órától megy a 2024-es magyar krimi, a Ma este gyilkolunk.

Az AXN-en 21:00-tól az Erőnek erejével kezdődik, az RTL Három műsorán pedig az idén 50 éve megjelent A cápa.

A Film Cafén 22:30-kor kezdődik a Bronxi mese.

22:45-kor kezdődik a TV2-n a 2022-es amerikai krimi, A Végrehajtó.

Az idei karácsonyi tévéműsor nagy meglepetéseket nem tartogat, évről évre ugyanazok a címek bukkannak fel a műsorújságban. Még csak izgalmas tematikát sem lehet felfedezni bennük, pedig fel lehetne fűzni a műsort egy-egy színész filmográfiájára, fantasy filmekre, vagy akár pusztán téli filmekre is, de nehezen lehet azonosítani, mi volt idén a koncepció (vagy egyáltalán volt-e).

Aki nem bízná a szórakozást 100%-ban a tévés kínálatra, annak még mindig ott a streaming, ahol sok karácsonyi film fellelhető. Illetve nincs még késő - akár utolsó pillanatos karácsonyi ajándékként - beszerezni egy-egy DVD-t, esetleg előfizetést ajándékozni valamelyik filmes platformra.