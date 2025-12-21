2025. december 21. vasárnap Tamás
Két gyerek ül egy takarón és karácsonyi filmet néz egy hangulatos nappaliban, ahol ajándékok, díszek és egy kivilágított fa van. Meleg családi légkör és ünnepi hangulat.
Szórakozás

Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében

Pénzcentrum
2025. december 21. 10:02

Megkezdődött a téli szünet, és hamarosan érkeznek a karácsonyi ünnepek, mely idén a hétvégével kiegészítve ötnapos pihenést jelent a dolgozóknak is. Így a következő héten sokan kapcsolgathatnak a tévében néznivaló után kutatva. Könnyű azonban elveszni a rengeteg csatorna között, főleg az ismétlések, egymást fedő műsor miatt. A Pénzcentrum ezért idén is átfésülte a tévéműsort, kimazsolázva a legjobbnak ígérkező címeket. Mutatjuk, hogy hol adják a legnagyobb klasszikusokat, legjobb karácsonyi filmeket, elfeledett gyöngyszemeket idén az ünnepek hetében.

Idén is hosszú lesz a téliszünet, a karácsony napjait a hétvégével kiegészítve pedig öt napnyi pihenés is jut rengeteg magyar dolgozónak. A legtöbben, mégha évközben nem is sűrűn néznek tévét, ilyenkor odatelepednek a nappalikba a készülékek elé: hamarosan kezdetét veszi a végeérhetetlen kapcsolgatás, hogy a 100+ csatorna valamelyikén nézhető filmet találjanak. A tévéműsort már alig böngészi valaki, pedig sok kínlódást meg lehet spórolni, ha előre tudjuk, mikor mire érdemes odakapcsolni. Mutatjuk a tévéműsor legjobb ajánlatait az 52. héten, december 22-től 28-ig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tévéműsor december 22., hétfő

Aki már kora reggel leülne a tévé elé, annak jó választás lehet a Super TV2-n 7:45-kor kezdődő Yesterday című feel good vígjáték 2019-ből. A film eljátszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha a világ kollektív memóriájából törlődött volna a Beatles egész munkássága, kivéve néhány embert.

Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum
EZ IS ÉRDEKELHET
Téli szünet 2025: idén is hosszabb lesz a téli szünet, itt a pontos dátum
Téli szünet 2025/26: mikor lesz a karácsonyi szünet, avagy a téli szünet 2025/2026 évében? Hosszabb lesz a téli szünet most, mint a tavalyi téli szünet 2024/25 tanévében?
  • Az RTL Három csatorna leadja 8:15-től A muzsika hangja című klasszikust.
  • Az AMC-n 8:50-től adják Az utolsó akcióhős című családi filmet Arnold Schwarzeneggerrel.
  • A Film+ csatornán 9:00-kor kezdődik a Balerina című francia-kanadai animációs film.
  • 11:35-től az AMC-n kezdődik a Szerelem a végzeten című karácsonyinak mondható romantikus film.
  • A kora délutáni műsorsávban 12:25-kor kezdődik a Super TV2-n a Kapj el, ha tudsz! Leonardo Di Caprióval és Tom Hanks-szel.
  • Az HBO2 csatornán az egész ünnepek alatt Harry Potter-maraton lesz egészen estig.
  • 12:50-től adja a Film+ a 80 nap alatt a Föld körül 2004-es filmadaptációját.
  • 13:25-től lesz a Film Mania csatornán a Gyilkosság az Orient expresszen.
  • Az RTL-en 14:05-kor kezdődik a Huncutka Jim Belushival.
  • 16:10-től adja az RTL a Stuart Little kisegért.
  • 17:20-kor kezdődik a Nanny McPhee - A varázsdada a Super TV2-n, aminek a héten még jön pár ismétlése és a folytatása is.
  • 16:55-től az AMC-n megtekinthető a Bosszú El Pasóban (1968), egy viszonylag ritkábban sugárzott film Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével, mely az Isten megbocsát, én nem című film folytatása. Egy másik szinkronnal ismert még A pirinyó, a behemót és a jófiú cím alatt is.
  • Az AXN 18:10-től kezdődik a Robin Hood, a tolvajok fejedelme Kevin Costnerrel.
  • Az esti műsorsávban kezdődik 20:35-től az HBO műsorán A hullahó-akció, a tavalyi év egyik új karácsonyi akciófilmje Dwayne Johnsonnal a főszerepben.
  • A Duna műsorán adják 20:45-től az 1956-os Mese a 12 találatról című Makk Károly-filmet, aki éppen 100 éve született 1925. december 22-én.
  • Az RTL adja A Minden6ó című filmet Jim Carreyvel 20:50-től.
  • 21:00-kor pedig kezdődik a 2022-es Batman című film Robert Pattinsonnal a főszerepben.
  • Szintén 21:00-tól látható a 2016-os Érkezés című sci-fi film az AXN-en.
  • Az egyik nagy karácsonyi kedvencet idén, a Holiday című filmet a TV2 hozza el idén (többször is), ezen az estén 21:30-tól.
  • Éjjeli baglyoknak jó választás lehet Az apa, mely 23:30-kor kezdődik az RTL műsorán.

Tévéműsor december 23., kedd

A keddi műsorban már sokkal több karácsonyi film tűnik fel. Korán kelő tévézőknek 7:10-től adja a Film+ a Macskafogó 2. - A sátán macskája című animációs filmet. Utána 9:00-tól kezdődik a Mogyoró meló.

  • Az HBO-n 10:40-től leadják ismét A hullahó-akciót. 12:40-től pedig itt nézhető a Pókember - Irány a Pókverzum. Délután is érdemes az HBO-ra kapcsolni, mert 14:35-től adják a Kálmán-nap című Hajdú Szabolcs-filmet.
  • Az HBO2 csatornán pedig ezen a napon is Harry Potter-maraton lesz.
  • A Super TV2-n 15:15-től megy majd az Aloha Bradley Cooperrel a főszerepben, utána pedig a Nanny McPhee és a nagy bumm (az első rész hétfőn ment le) 17:25-től.
  • Az RTL a Télbratyó című filmet adja 15:45-től Vince Vaughn főszereplésével.
  • A Duna tévén pedig kedden kezdik leadni a ’78-as, négyrészes Abigél című magyar film részeit. Kedden lehet megnézni az első részt 16:40-kor. Szerdán 9:45-kor meg is ismétlik az első részt, és délután jön a következő részt: eszerint a rendszer szerint fog lemenni mind a négy rész az ünnepek alatt.
  • 17:00-tól a Film+ adja a 2021-es Dűne-film első részét (a második részt december 26-án a Mozi+ adja majd 21:00-tól).
  • A Film Mania csatornán 17:05-től megy majd a Kiki, a boszorkányfutár című animációs film, mely abból a könyvsorozatból készült, aminek részeit az utóbbi években kezdték kiadni magyarul.
  • A Film Cafén 18:50-től kezdődik A másik Boleyn lány, 21:00-tól pedig A 23-as szám.
  • A Film+ csatornán 20:00-tól a Pearl Harbor - Égi háború fog menni.
  • Az esti műsorsávban az RTL 20:55-től a 2020-as Dolittle filmet adja.
  • A RTL Három csatornán 21:00-tól A nagy Lebowski látható.
  • Az AXN műsorán 21:00-tól a Carter edző megy majd.
  • A TV2-n megy majd 21:30-tól az Igazából szerelem.
  • 22:25-től látható a Dunán a Karol - Az ember, aki pápa lett című 2005-ös lengyel film első része. A második rész másnap ugyanebben az időpontban megy majd.

Tévéműsor december 24., szerda

  • Az HBO-n 6-kor kezdődik a Rókus és Rézi megmenti az erdőt.
  • 6:45-től a Super TV2 adja a Hibás Ront, ami talán a legjobb választás a kora reggeli mese felhozatalból 24-én.
  • Az RTL-en 7:05-től megy majd a Mása és a medve: A 12 hónap legendája című film a sorozatból ismert karakterekkel.
  • 10:50-től kezdődik a TV2-n a Wonka, a legújabb Charlie és a csokigyár adaptáció.
  • A Film Café műsorán 11:50-től kezdődik az 1995-ös Jumanji.
  • Az HBO2-n folytatódik a Harry Potter- és Legendás állatok-maraton.
  • 12:30-tól az RTL-en a Kelekótya karácsonyt adják Tim Allennel a főszerepben, ami után ismét lemegy majd a Stuart Little kisegér 14:35-től.
  • Ugyancsak 12:30-kor kezdődik a Mozi+ műsorán a nagysikerű 2023-as fantasy-vígjáték, a Dungeons & Dragons: Betyárbecsület.
  • A TV2-n 13:00-tól a Sissi - A magyarok királynéja megy majd Romy Schneiderrel a főszerepben. Ezután - biztos, ami biztos - leadja a csatorna a Harry Potter és a bölcsek kövét 15:05-től.
  • A Film Café adja 13:55-től az Erin Brockovich - Zűrös természet című filmet.
  • 14:30-tól a Super TV2-n megy majd Az arany iránytű című film.
  • A Cool műsorán lesz 15:55-től a Négy karácsony.
  • 16:15-től kezdődik az AMC-n a Piedone Afrikában.
  • Az HBO műsorán lesz látható 16:35-től a Twisters - Végzetes vihar című film.
  • A Duna tévé adja az 1978-as Abigél-filmsorozat második részét 16:40-től.
  • 18:30-tól adja az AMC a Willow című 1988-as fantasyt.
  • A Mozi+ műsorán 18:35-kor kezdődik a Drágán add az életed (Die Hard), hiszen nincs karácsony Hans Gruber nélkül sem.
  • 18:45-kor kezdődik a Shrek a TV2-n, utána 20:15-től jön a Reszkessetek, betörők!
  • A Coolon kezdődik 19:50-től Az ördög Pradát visel. (Utóbbi film 20 év után kap folytatást 2026-ban.)
  • Az HBO-n lesz 20 órától a 2025-ös Superman film.
  • Az AMC-n 21 órakor kezdődik a Csillagpor.
  • 21:55-től kezdődik a Super TV2-n a nagysikerű Barbie.
  • 22:40-kor kezdődik a Film+ műsorán a Mátrix Feltámadások, a trilógiát követő, megosztó negyedik rész 2021-ből.
  • 22:10-től megy majd az HBO-n a Bűnösök című gengszterfilm.
  • 22:20-tól látható a Dunán a Karol - Az ember, aki pápa lett című 2005-ös lengyel film második része. Az első rész előző nap ment le.

Tévéműsor december 25., csütörtök

  • A Film+ csatornán reggel 7:25-től megy majd az Asterix a gall és utána 8:50-től az Asterix és Kleopátra animációs film.
  • 9:05-től adja a TV2 A maszk című 1994-es filmet, amiben szerepelt a nemrég elhunyt Peter Greene.
  • Az RTL-en 10:15-től megy sokak nagy kedvence, a Polar Expressz.
  • A Film+ csatornán A Gyűrűk Ura-filmmaraton kezdődik 10:20-tól, lemegy egymás után A Gyűrű szövetsége és A két torony.
  • 10:55-kor kezdődik a Supet TV2-n a Barátom, a pingvin: egy 2024-es családi film Jean Renóval.
  • 11-től adja a TV2 a Harry Potter és a titkok kamráját.
  • Délután 12:45-től megy a Super TV2-n a Hull a pelyhes.
  • 13:50-kor kezdődik a Sissi - Az ifjú császárné Romy Schneiderrel.
  • A Mozi+ ismét adja a Die Hard első részét 14:45-től, este pedig majd a második részt is.
  • Lesz ismét a Reszkessetek, betörők! 15:55-től az RTL-en. Este 20:15-től pedig adják az Elveszve New Yorkban című második részt.
  • A Dunán lesz az Abigél-filmsorozat harmadik része 16:40-től.
  • 16:50-től az HBO-n megy majd az Egy Minecraft film.
  • A jövőre folytatást kapó Az ördög Pradát visel ismét lesz 17:40-től a Coolon.
  • A Super TV2-n 18:20-kor kezdődik a Gru.
  • A TV2-n megy majd 18:45-től a Shrek 2. része.
  • A Mozi+ csatornán a Még drágább az életed (Die hard 2.) megy 18:50-től.
  • 19:45-től adja a Cool az Utódok című szatirikus családi vígjátékot George Clooneyval.
  • 20 órától megy majd az HBO-n a Mickey 17, egy Robert Pattinson főszereplésével készült sci-fi.
  • Szintén 20:00-tól megy majd a Volt egyszer egy Vadnyugat a Film Cafén.
  • Az AXN csatorna adja A dagadék című mikulásos, sötétebb humorú akciófilmet Mel Gibsonnal 21 órától.
  • Ugyancsak 21:00-tól megy az AMC-n A szomszéd nője mindig zöldebb. (Másnap ugyanebben az időpontban meg lehet majd nézni a folytatást is.)
  • 22:40-től adja a Film+ a Volt egyszer egy… Hollywoodot.
  • 22:55-től lesz az HBO-n a Fegyverek című 2025-ös horrorfilm.

Tévéműsor december 26., péntek

  • A koránkelők a Film+ csatornán 5:20-tól A kis Vukot nézhetik, utána pedig ismét az egészestés Asterix-rajzfilmeket.
  • Lemegy már 6:10-től Az emlékek őre című disztópikus ifjúsági film az AMC-n.
  • 7:30-kor kezdődik majd az HBO-n az Emma, a 2020-as adaptáció Anya Taylor Joy-jal.
  • A Film Mania adja a Brian életét 8:15-től.
  • A harmadik Shrek 11:50-kor kezdődik a TV2-n, mely után következik 13:25-től a Sissi - Sorsdöntő évek Romy Schneiderrel.
  • 15:40-től ismét leadja a TV2 a Reszkessetek, betörők! 2. részét, hogy 20:50-kor adja majd a 3. részt is. Közte lesz a Tények és 18:45-től az Életrevalók is.
  • Az RTL-en 15:55-től a Jégvarázs megy majd.
  • 16:20-tól egymás után lemegy a három Vissza a jövőbe film egymás után (23 óráig tart a maraton) az RTL Három csatornán.
  • 16:40-kor megy majd az Abigél-filmsorozat utolsó, negyedik része a Dunán.
  • A Film Mania 16:45-től adja a Chihiro Szellemországbant.
  • 17:10-kor kezdődik a Mozi+ csatornán a Hamis a baba.
  • A Super TV2-n leadják a Gru 2. részét 18:15-től, és ha átkapcsolunk utána a Coolra, ott fog menni a Gru 3. 20:15-től.
  • 18:35-től a Film Cafe adja a Csokoládét.
  • 18:40-kor kezdődik a Mozi+ csatornán a Die hard 3: Az élet mindig drága.
  • Az HBO2-n 19:30-tól lesz a Paddington Peruban.
  • A Super TV2-n az 1999-es A múmia című filmet láthatjuk 20 órától Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével. Nemrég röppent fel a hír, hogy készül egy új A múmia folytatás, melyben a két főszereplő is visszatér.
  • 20:15-től adja az RTL a Dzsungeltúra című kalandfilmet Dwayne Johnsonnal és Emily Blunttal.
  • 21 órától adja a Mozi+ a 2021-es Dűne film második részét.
  • Szintén 21:00-kor kezdődik az Álmomban már láttalak a Film Cafe műsorán.
  • Ugyancsak 21:00-tól látható a Még zöldebb a szomszéd nője az AMC-n.
  • 22:45-kor kezdődik a TV2-n a Múlt karácsony című romantikus film.
  • 22:50-től az RTL a Rossz anyák karácsonyát adja.
  • Szintén 22:50-kor kezdődik a Tapló télapó is az AMC-n.

Tévéműsor december 27., szombat

A karácsonyt idén "meghosszabbítja" két hétvégi nappal a naptár szerencsés leosztása, így a karácsonyi tévézés is két nappal tovább tarthat.

  • 7:05-től kezdődik az TV2-nn a Csillagok között.
  • Az RTL 10:20-tól adja a Nyúl Péter 2. - Nyúlcipő című filmet. 
  • 11:55-től lesz a TV2-n a Legendás állatok és megfigyelésük.
  • A Mozi+ 13:55-kor leadja a Die Hard 3-at, majd estefelé a 4. részt is.
  • 15:55-től kezdődik az RTL-en a Jégvarázs 2.
  • 17:45-től lesz a Super TV2-n a Bridget Jones babát vár. 
  • A Mozi+ műsorán adják a Die hard 4.0-t.
  • 19:15-től adja a TV2 a 2016-os Tarzan legendáját.
  • Az RTL Három műsorán 20:55-től lesz a Kincs, ami nincs. 
  • Az AXN műsorán 21 órától megy majd a Cloverfield.
  • Szintén 21:00-tól a Film Mania a Nevem: Senkit adja, az AMC pedig a Bloodshotot. 
  • Az HBO-n 21:50-től megy majd A szer, éjfél után pedig kezdődik Az utolsó párbaj.
  • 21:55-kor kezdődik a Dunán a 2025-ös magyar tévéfilm, a Ványa bácsi - Buborékkeringő.
  • A Film+ műsorán 23 órakor kezdődik a Ragadozók.

Tévéműsor december 28., vasárnap

Az HBO-n már reggel 6 órától játsszák A Grand Budapest Hotelt, ami után 7:40-től Az élet könyve kezdődik. Utóbbi amerikai-mexikói animációs film témája inkább halloweenhez passzolna: kevésbé ismert, mint mondjuk a Coco, de kicsiknek és nagyoknak is jó választás lehet.

  • 11:25-től a TV2-n megy majd a Legendás állatok: Grindelwald bűntettei, utána 13:50-től a Jégkorszak.
  • Az HBO-n 12:30-tól megy A BlackBerry-sztori.
  • A Film Cafén megy majd 13:10-től az Álmomban már láttalak. 
  • 13:45-től az RTL műsorán megy a Tintaszív. 
  • A Coolon lesz a Nagykarácsony című 2021-es magyar vígjáték 17:35-től. 
  • 17:40-től adja a Supe TV2 a Jupiter felemelkedése című filmet, ami után 20:00-tól kezdődik Az istenek a fejükre estek. 
  • A Film+ műsorán 19:10-től megy majd a Venom, és rögtön utána 21:00-tól a Venom 2. is. 
  • Az HBO-n 20 órakor kezdődik az Egyik csata a másik után.
  • 20:35-től adja az RTL az Uncharted című kalandfilmet.
  • A Dunán 21 órától megy a 2024-es magyar krimi, a Ma este gyilkolunk. 
  • Az AXN-en 21:00-tól az Erőnek erejével kezdődik, az RTL Három műsorán pedig az idén 50 éve megjelent A cápa.
  • A Film Cafén 22:30-kor kezdődik a Bronxi mese.
  • 22:45-kor kezdődik a TV2-n a 2022-es amerikai krimi, A Végrehajtó. 

Az idei karácsonyi tévéműsor nagy meglepetéseket nem tartogat, évről évre ugyanazok a címek bukkannak fel a műsorújságban. Még csak izgalmas tematikát sem lehet felfedezni bennük, pedig fel lehetne fűzni a műsort egy-egy színész filmográfiájára, fantasy filmekre, vagy akár pusztán téli filmekre is, de nehezen lehet azonosítani, mi volt idén a koncepció (vagy egyáltalán volt-e).

Aki nem bízná a szórakozást 100%-ban a tévés kínálatra, annak még mindig ott a streaming, ahol sok karácsonyi film fellelhető. Illetve nincs még késő - akár utolsó pillanatos karácsonyi ajándékként - beszerezni egy-egy DVD-t, esetleg előfizetést ajándékozni valamelyik filmes platformra. 
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #csatorna #tv2 #hétvége #családi #film #december #dolgozók #ünnepek #szórakozás #program #pihenés #rtl #tévéműsor #hbo #filmek #téli szünet #programajánló

