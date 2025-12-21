2025. december 21. vasárnap Tamás
Középső pont kréta vonal a műfüves labdarúgó vagy futballpályán , A zöld műfű vadonatúj.
Sport

Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt

Pénzcentrum
2025. december 21. 12:30

Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.

Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi, Észak-Amerikában rendezendő labdarúgó-világbajnokságra, mivel az utazás és a jegyek költségei rendkívül magasak.

A múlt héten a Football Supporters Europe (FSE) felszólította a FIFA-t, hogy azonnal állítsa le a válogatottak számára fenntartott jegyek értékesítését. A szervezet azzal vádolja a FIFA-t, hogy „extrém magas” jegyárakat szab meg, amelyek kiszoríthatják az átlagos szurkolókat a tornáról.

Az FSE szerint a jegyárak ötszörösükre nőttek a 2022-es, katari világbajnoksághoz képest. Skócia a C csoportban az ötszörös világbajnok Brazíliával, a 2022-es vb-elődöntős Marokkóval és Haitivel találkozik. Több ezer skót szurkoló utazhat el a tornára, mivel a válogatott 1998 óta először szerepel világbajnokságon.

„Őszintén szólva Amerika eleve drága úti cél. Még ha csak nyaralni megy valaki az Egyesült Államokba, akkor is sokat kell spórolnia ahhoz, hogy átkeljen az Atlanti-óceánon és ott tölthesse a szabadságát” – mondta Clarke a Sky Sportsnak.

„Ez mindig is egy drága világbajnokság lett volna. A jegyárakat a FIFA határozza meg. A legnagyobb kívánságom az, hogy az emberek ne sodorják magukat túlzott adósságba azért, hogy kijussanak. Ha megengedheted magadnak, az nagyszerű. Ha nem, akkor ezt el kell fogadni.

Ne sodord magad és a családodat adósságba. A kisebb jegykeretünk miatt valószínűleg sokan elutaznak majd a távoli helyszínekre is, de lehet, hogy csak 1200 szurkoló lesz jelen.”

A FIFA nem reagált közvetlenül a magas árak miatti kritikákra, ugyanakkor közölte: a legutóbbi értékesítési szakasz első 24 órájában öt millió jegyigénylést kaptak a 2026-os világbajnokságra.
Címlapkép: Getty Images
