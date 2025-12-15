Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt.
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!
Az Így Jártam Anyátokkal 2005-től 2014-ig volt műsoron, és sugárzása alatt világszerte több száz millió rajongót szerzett magának. A sorozatnak Magyarországon is jelentős tábora alakult ki. Kvízünkben most letesztelheted, tényleg akkora rajongó vagy-e, mint amekkorának mondod magad!
Kvíz: Gyakran iszol teát, jól ismered a különleges fajtákat is? Teszteld, mit tudsz kedvenc italodról!
Rendszeresen teázol, szívesen fogyasztod akár kávé helyett is? Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mennyit tudsz a világ leghíresebb teafajtáiról!
Jól ismered Sopron híres látnivalóit, történelmi múltját? Ha jártál már itt, vagy ha netalántán te is itt élsz, töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét és...
Ha a te fantáziádat is megmozgatják ezek a nem létező, beszédes nevű települések, a Pénzcentrum mai vicces kvízét semmi esetre se hagyd ki! Lássuk, hány...
Te emlékszel még irodalomóráról, melyik költőnek hogy hívták a múzsáját? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat.
Kvíz: Gyakran tömegközlekedsz, ismersz sok BKK-járatot? Teszteld, mennyit tudsz a budapesti közösségi közlekedésről!
A mai kvíz során próbára teheted, mennyit tudsz a fővárosi közösségi közlekedésről, járatokról, tarifákról.
Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire vagy képben az idei Nobel‑díjasokkal!
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
A mai kvíz során azt mérjük fel, mennyire ismerik olvasóink az ikonikus ünnepi számokat, meg tudják-e mondani, ki és milyen zenével lett híres.
Kvíz: Te tudod honnan erednek a világmárkák nevei? Lássuk, mit tudsz a híres brandekről, termékekről!
A mai kvíz során a márkanevek eredetében merülünk el: tedd próbára magad, hány márkanévről tudnád megmondani, honnan származik!
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Te mennyire ismered a japán istenségeket, hőstörténeteket, a mitologikus lényeket?
Tudod, mikor tisztítják ki a csizmákat Magyarországon, mivel kínálják a Mikulást Amerikában, vagy hogy milyen állatok húzzák az ausztrál „szánt”? Teszteld a tudásod!
Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből!
Ebben a szórakoztató kvízben kiderül, felismered-e a világ legnépszerűbb énekeseit, színészeit és zenészeit az igazi nevük alapján. Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered az európai nagyvárosokat. Vajon képes vagy felismerni, mely híres karácsonyi vásárok láthatók a fényképeken? Teszteld tudásod!
Ha otthonosan mozogsz a történelmi témákban, ne hagyd ki a Pénzcentrum legújabb történelem kvízét a náci Németország felemelkedéséről és bukásáról. Készen állsz?
TOP 10 novemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb tévéműsoros, történelmi és irodalmi kvízeink!
A TOP10 novemberi listán 2025-ből többek között a legjobb gasztro, irodalmi, történelmi kvízek, Budapest és tévéműsoros kvíz kapott helyett.
Százszor is láttad, kívülről dúdolod a főcímdalát? A Pénzcentrum mai filmes kvízében megmutathatod, valóban jól ismered-e a Jégvarázs misztikus történetét. Készen állsz?
Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a történelemben, irodalomban és emlékhelyek kultúrájában!
A Pénzcentrum karácsonyi kvízében ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a vásárok közkedvelt fogásairól – tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy képben!
Idén november 28-án tartjuk a Black Friday, azaz a fekete péntek nevű rendezvényt. Ha téged is megrészegítenek a kihagyhatatlan ajánlatok, töltsd ki mai kvízünket!
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.