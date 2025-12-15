2025. december 15. hétfő Valér
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!

Pénzcentrum
2025. december 15. 18:00

Az Így Jártam Anyátokkal 2005-től 2014-ig volt műsoron, és sugárzása alatt világszerte több száz millió rajongót szerzett magának. A sorozatnak Magyarországon is jelentős tábora alakult ki. Kvízünkben most letesztelheted, tényleg akkora rajongó vagy-e, mint amekkorának mondod magad!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Melyik városból származott Marshall Eriksen?
London, Anglia
Vancouver, Kanada
St. Paul, Minnesota
Newark, New Jersey
2/10 kérdés
Mi volt Barney édesanyjának keresztneve?
Karen
Loretta
Mary
Jane
3/10 kérdés
Hová költözött Robin és Barney esküvője után Marshall és Lily egy évre?
Bécs
Chicago
Párizs
Róma
4/10 kérdés
Milyen "incidens" volt az első évad során az, amikor Ted nem emlékezett az előző este történéseire?
Kiwi
Ananász
Szőlő
Banán
5/10 kérdés
Mi volt az angol címe annak a dalnak, amelyet Robin kanadai popsztárként énekelt fiatalkorában, és a sorozat ikonikus dala lett?
"How many more days"
"Why don't you love me"
"Let's go to the mall"
"Not today"
6/10 kérdés
Összesen hány pofont osztott ki Marshall Barneynak a sorozat alatt az elvesztett Pofogadás miatt?
Nyolcat
Kettőt
Ötöt
Hármat
7/10 kérdés
Milyen színű volt az az esernyő, melyet Ted egy bárban hagyott a második évadban, később azonban többször is láthattuk?
Piros
Sárga
Fekete
Zöld
8/10 kérdés
Tracy, az "anya" hányadik születésnapján kezdődik saját története, melynek az utolsó évadban egy egész epizódot szenteltek?
25
30
21
18
9/10 kérdés
Mi az eredeti neve Barney azon saját művének, melyben a nők meghódítására használatos módokat gyűjtötte össze?
"Easy cheats to get jiggy"
"The Playbook"
"101 ways to pick up Girls"
"Getting laid in one night"
10/10 kérdés
Mi volt Robin kedvenc sportja?
Szertorna
Curling
Jégkorong
Futball
Címlapkép: Getty Images
