Kvíz

TOP 10 novemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb tévéműsoros, történelmi és irodalmi kvízeink!

Pénzcentrum
2025. december 1. 21:34

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, ezekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Novemberben a tévé- és kvízműsoros kvízeink, az örökzöld gasztro-, történelem-, és irodalomkvízek voltak a legnépszerűbbek, de sok más témában is szívesen próbára tették tudásukat az olvasóink. Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében novemberben. 

Szívesen kitöltenél 1-2 kvízt? Volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

TOP 10 kvíz: a legnépszerűbb novemberi kvízeink listája

  1. Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
  2. Kvíz: Te eljutnál a Legyen Ön is milliomos 10. kérdéséig? Tedd próbára tudásod most!
  3. Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!
  4. Kvíz: Penge vagy irodalomból? Lássuk, hány szerelmes verset tudsz kiegészíteni fejből
  5. Kvíz: Azt hiszed, jól ismered Budapestet? Ezek a kérdések még a fővárosiakat is jól megizzasztják
  6. Kvíz: Mit tudsz a szexről, szeretkezésről? Ezekre a fogós kérdésekre kevesen tudják a választ!
  7. Kvíz: Jó vagy nyelvtanból, sokat tudsz a magyar nyelvről? Lássuk, átmész-e műveltségi tesztünkön!
  8. Kvíz: Benned is egy profi történész veszett el? Mit tudsz a második világháború brutális eseményeiről?
  9. Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?
  10. Kvíz: Jól ismered a magyar tudósok híres találmányait, felfedezéseit? Mutasd, mit tudsz róluk!
Címlapkép: Getty Images
#november #kvíz #általános műveltségi kvíz #filmes kvíz #földrajz kvíz #történelmi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek #nyelvi kvíz #sorozatos kvízek

21:34
21:07
20:45
20:25
20:03
