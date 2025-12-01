TOP 10 novemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb tévéműsoros, történelmi és irodalmi kvízeink!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, ezekből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Novemberben a tévé- és kvízműsoros kvízeink, az örökzöld gasztro-, történelem-, és irodalomkvízek voltak a legnépszerűbbek, de sok más témában is szívesen próbára tették tudásukat az olvasóink. Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében novemberben.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK