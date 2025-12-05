2025. december 5. péntek Vilma
Képek a valódi Mikulás ujjakkal az ajkán
Kvíz

Kvíz: Te tudtad ezt a 10 dolgot a Mikulásról? Lássuk, mennyire vagy képben a szokásokkal!

Pénzcentrum
2025. december 5. 18:08

A Mikulás érkezése világszerte különleges hagyományokkal jár, de minden ország egy kicsit másképp ünnepli a nagy szakállú jótevőt. Tudod, mikor tisztítják ki a csizmákat Magyarországon, mivel kínálják a Mikulást Amerikában, vagy hogy milyen állatok húzzák az ausztrál „szánt”? Teszteld a tudásod a Pénzcentrum mai játékos kvízével, és ismerd meg a világ Mikulás-szokásainak legérdekesebb részleteit!

Kvíz: Te tudtad ezt a 10 dolgot a Mikulásról? Lássuk, mennyire vagy képben a szokásokkal!

1/10 kérdés
Mikor ünnepeljük Magyarországon a Mikulást?
december 5.
december 31.
december 6.
december 24.
2/10 kérdés
Mit tesznek ki a magyar gyerekek a Mikulás érkezésére?
Zoknit a kandallóra
Sütit és tejet az asztalra
Ajándéklistát a párnájuk alá
Fényesre pucolt kis csizmát az ablakba
3/10 kérdés
Mit kapnak a rossz gyerekek Magyarországon a legenda szerint?
Citromot
Üres csizmát
Virgácsot
Csontot
4/10 kérdés
Amerikában mikor teszik ki a gyerekek a zoknikat Santa Claus számára?
December 24-én
December 1-jén
December 6-án
December 5-én
5/10 kérdés
Mivel kínálják az amerikai gyerekek a Mikulást?
Tejjel és csokis keksszel
Mézeskaláccsal
Forró csokival
Almával
6/10 kérdés
Németországban mit kapnak a rossz gyerekek?
Szaloncukrot
Semmit
Virgácsot
Szenet
7/10 kérdés
Ki érkezik a svéd gyerekekhez Mikulás idején?
Sinterklaas fehér lovon
Santa Claus helikopterrel
Jultomten, akinek szánját kecskék húzzák
Julemanden rénszarvasokkal
8/10 kérdés
Mivel várják Dániában Julemandent a gyerekek?
Mézes süteménnyel
Rizspudinggal vagy tejjel
Forralt borral
Narancsokkal
9/10 kérdés
Hol fontosabb Szent Miklós estéje, mint maga a karácsony?
Svédországban
Kanada bizonyos részein
Ausztriában
Hollandiában
10/10 kérdés
Milyen állatok húzzák az ausztrál Mikulás „szánját”?
Rénszarvasok
Lovak
Lámák
Kenguruk
Címlapkép: Getty Images
