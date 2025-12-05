Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Mikulás érkezése világszerte különleges hagyományokkal jár, de minden ország egy kicsit másképp ünnepli a nagy szakállú jótevőt. Tudod, mikor tisztítják ki a csizmákat Magyarországon, mivel kínálják a Mikulást Amerikában, vagy hogy milyen állatok húzzák az ausztrál „szánt”? Teszteld a tudásod a Pénzcentrum mai játékos kvízével, és ismerd meg a világ Mikulás-szokásainak legérdekesebb részleteit!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudtad ezt a 10 dolgot a Mikulásról? Lássuk, mennyire vagy képben a szokásokkal! 1/10 kérdés Mikor ünnepeljük Magyarországon a Mikulást? december 5. december 31. december 6. december 24. Következő kérdés 2/10 kérdés Mit tesznek ki a magyar gyerekek a Mikulás érkezésére? Zoknit a kandallóra Sütit és tejet az asztalra Ajándéklistát a párnájuk alá Fényesre pucolt kis csizmát az ablakba Következő kérdés 3/10 kérdés Mit kapnak a rossz gyerekek Magyarországon a legenda szerint? Citromot Üres csizmát Virgácsot Csontot Következő kérdés 4/10 kérdés Amerikában mikor teszik ki a gyerekek a zoknikat Santa Claus számára? December 24-én December 1-jén December 6-án December 5-én Következő kérdés 5/10 kérdés Mivel kínálják az amerikai gyerekek a Mikulást? Tejjel és csokis keksszel Mézeskaláccsal Forró csokival Almával Következő kérdés 6/10 kérdés Németországban mit kapnak a rossz gyerekek? Szaloncukrot Semmit Virgácsot Szenet Következő kérdés 7/10 kérdés Ki érkezik a svéd gyerekekhez Mikulás idején? Sinterklaas fehér lovon Santa Claus helikopterrel Jultomten, akinek szánját kecskék húzzák Julemanden rénszarvasokkal Következő kérdés 8/10 kérdés Mivel várják Dániában Julemandent a gyerekek? Mézes süteménnyel Rizspudinggal vagy tejjel Forralt borral Narancsokkal Következő kérdés 9/10 kérdés Hol fontosabb Szent Miklós estéje, mint maga a karácsony? Svédországban Kanada bizonyos részein Ausztriában Hollandiában Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen állatok húzzák az ausztrál Mikulás „szánját”? Rénszarvasok Lovak Lámák Kenguruk Eredmények

Címlapkép: Getty Images

