2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel az üres bevásárlókosarat cipelő nőről a szupermarketben.
Vásárlás

Ilyen nincs, már ezek a termékek is kisebbek lettek a magyar boltokban: sokak kedvencét érte el a zsugorfláció

Pénzcentrum
2025. december 21. 11:31

A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben. A zsugorinfláció a húsvéti édességektől a tejtermékeken át egészen a pelenkákig terjed, miközben a gyártók és forgalmazók továbbra is élnek a csomagolásméret csökkentésének lehetőségével - írta a Portfolio.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megjelent legújabb adatokból látszik, hogy decemberben is folytatódott a termékek kiszerelésének csökkenése. Az információk alapján már most valószínűsíthető, hogy a jövő évi húsvéti szezonban több megszokott termék kisebb csomagolásban kerül majd a boltok polcaira.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gyártók és forgalmazók jogszabályi kötelezettségük alapján jelentik be a csomagolási méretek módosítását a hatóságnak. Ez a kötelezettség azokat az előrecsomagolt termékeket érinti, amelyeket 2020 januárja és 2023 júliusa között vezettek be a piacra, és jelenleg olyan kereskedelmi egységekben értékesítik, amelyek éves forgalma meghaladja az egymilliárd forintot. A kereskedőknek egyértelműen jelezniük kell a vásárlók felé, ha egy termék kiszerelése megváltozott. Egyetlen kivétel van: nem kötelező a jelölés akkor, ha az üzlet legalább hat hónapon keresztül párhuzamosan értékesíti az eredeti és a csökkentett méretű változatot.

A szabályozás elsődleges célja, hogy átláthatóbbá tegye a burkolt áremeléseket. A fogyasztók számára gyakran nem feltűnő, ha egy mosókapszulás kiszerelésben 31 helyett 30, vagy 24 helyett 22 darab található. Egy nagyobb, akár 20 százalékos méretcsökkentés viszont már tudatos üzletpolitikai döntés eredménye lehet. Ez önmagában nem feltétlenül minősül megtévesztésnek, hiszen a gyártók sokszor azért módosítják a kiszereléseket, hogy elérjék azt az árszintet, amelyet a fogyasztók még hajlandók megfizetni az adott termékért.

Kapcsolódó cikkeink:

Fontos, hogy a hatósági adatok nem tartalmazzák a termékek árváltozását, így nem állapítható meg, hogyan alakult az egységár. Elvileg lehetséges, hogy a kiszereléscsökkenéssel arányosan mérséklődik az ár is, a tapasztalatok szerint azonban a zsugorinfláció ritkán jár együtt árcsökkentéssel.

A Mondelez Hungária Kft. több húsvéti édességnél is méretcsökkentést hajtott végre. A Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag 224 grammról 212 grammra, vagyis 5,4 százalékkal lett könnyebb. A Milka Húsvéti vegyes csomag esetében 126 grammról 121 grammra csökkent a tömeg, ami 4 százalékos mérséklődést jelent.

A Milka márka rendszeresen szerepel a zsugorinflációval kapcsolatos bejelentésekben. Korábban több táblás csokoládé mérete változott, nyáron a Milka Favourites és a Party Mix kiszerelése lett kisebb, szeptemberben pedig a szaloncukrok csomagolása módosult. Németországban a fogyasztóvédelmi szövetség jogi útra terelte az ügyet a Mondelez ellen, mivel a csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Aldi áruházlánc polcain megjelenő, a Krüger Austria GmbH által gyártott édességcsomagoknál szintén méretcsökkenés figyelhető meg. A Getit multipack 270 grammról 210 grammra, azaz 22,2 százalékkal lett könnyebb. Még jelentősebb a változás a Race multipack és a Peanut Bits multipack esetében: mindkét termék 300 grammos kiszerelése 228 grammra, vagyis 24 százalékkal csökkent.

A tejtermékek között az Alföldi Tej Kft. által gyártott, bejelentett Riska 20 százalékos laktózmentes tejföl 850 grammos kiszerelése 800 grammra módosult, ami 5,9 százalékos csökkenésnek felel meg.

A Spar bejelentése szerint a Pretty Baby nadrágpelenka darabszáma 64-ről 42-re esett vissza, ami 34,4 százalékos csökkenést jelent.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #bolt #tejtermék #áremelés #fogyasztóvédelem #csomagolás #termék #boltok #vásárló #termékek #fogyasztóvédelmi hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:00
11:31
11:03
10:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?
2
24 órája
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
3
2 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
4
2 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
5
2 hete
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapírok kamatozása
Állampapírok esetén a legtöbbször megjelenő "fix" kifejezés azt jelenti, hogy a papírhoz tartozó, előre megígért kamatláb (utolsó előtti oszlopban látott aktuális névleges kamat) nem változhat a futamidő alatt. Ez tehát NEM arra vonatkozik, hogy a hozam oszlopban látható, mostani feltételek mellett érvényes éves hozamot biztosan megkapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 10:02
Karácsonyi tévéműsor 2025: mutatjuk, mikor és hol lesz Kevin és az Igazából szerelem a tévében
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 08:21
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
Agrárszektor  |  2025. december 21. 11:33
Borzasztó lista: egyre több a veszélyes élelmiszer Magyarországon