Ilyen nincs, már ezek a termékek is kisebbek lettek a magyar boltokban: sokak kedvencét érte el a zsugorfláció

A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben. A zsugorinfláció a húsvéti édességektől a tejtermékeken át egészen a pelenkákig terjed, miközben a gyártók és forgalmazók továbbra is élnek a csomagolásméret csökkentésének lehetőségével - írta a Portfolio.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megjelent legújabb adatokból látszik, hogy decemberben is folytatódott a termékek kiszerelésének csökkenése. Az információk alapján már most valószínűsíthető, hogy a jövő évi húsvéti szezonban több megszokott termék kisebb csomagolásban kerül majd a boltok polcaira.

A gyártók és forgalmazók jogszabályi kötelezettségük alapján jelentik be a csomagolási méretek módosítását a hatóságnak. Ez a kötelezettség azokat az előrecsomagolt termékeket érinti, amelyeket 2020 januárja és 2023 júliusa között vezettek be a piacra, és jelenleg olyan kereskedelmi egységekben értékesítik, amelyek éves forgalma meghaladja az egymilliárd forintot. A kereskedőknek egyértelműen jelezniük kell a vásárlók felé, ha egy termék kiszerelése megváltozott. Egyetlen kivétel van: nem kötelező a jelölés akkor, ha az üzlet legalább hat hónapon keresztül párhuzamosan értékesíti az eredeti és a csökkentett méretű változatot.

A szabályozás elsődleges célja, hogy átláthatóbbá tegye a burkolt áremeléseket. A fogyasztók számára gyakran nem feltűnő, ha egy mosókapszulás kiszerelésben 31 helyett 30, vagy 24 helyett 22 darab található. Egy nagyobb, akár 20 százalékos méretcsökkentés viszont már tudatos üzletpolitikai döntés eredménye lehet. Ez önmagában nem feltétlenül minősül megtévesztésnek, hiszen a gyártók sokszor azért módosítják a kiszereléseket, hogy elérjék azt az árszintet, amelyet a fogyasztók még hajlandók megfizetni az adott termékért.

Fontos, hogy a hatósági adatok nem tartalmazzák a termékek árváltozását, így nem állapítható meg, hogyan alakult az egységár. Elvileg lehetséges, hogy a kiszereléscsökkenéssel arányosan mérséklődik az ár is, a tapasztalatok szerint azonban a zsugorinfláció ritkán jár együtt árcsökkentéssel.

A Mondelez Hungária Kft. több húsvéti édességnél is méretcsökkentést hajtott végre. A Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag 224 grammról 212 grammra, vagyis 5,4 százalékkal lett könnyebb. A Milka Húsvéti vegyes csomag esetében 126 grammról 121 grammra csökkent a tömeg, ami 4 százalékos mérséklődést jelent.

A Milka márka rendszeresen szerepel a zsugorinflációval kapcsolatos bejelentésekben. Korábban több táblás csokoládé mérete változott, nyáron a Milka Favourites és a Party Mix kiszerelése lett kisebb, szeptemberben pedig a szaloncukrok csomagolása módosult. Németországban a fogyasztóvédelmi szövetség jogi útra terelte az ügyet a Mondelez ellen, mivel a csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek.

Az Aldi áruházlánc polcain megjelenő, a Krüger Austria GmbH által gyártott édességcsomagoknál szintén méretcsökkenés figyelhető meg. A Getit multipack 270 grammról 210 grammra, azaz 22,2 százalékkal lett könnyebb. Még jelentősebb a változás a Race multipack és a Peanut Bits multipack esetében: mindkét termék 300 grammos kiszerelése 228 grammra, vagyis 24 százalékkal csökkent.

A tejtermékek között az Alföldi Tej Kft. által gyártott, bejelentett Riska 20 százalékos laktózmentes tejföl 850 grammos kiszerelése 800 grammra módosult, ami 5,9 százalékos csökkenésnek felel meg.

A Spar bejelentése szerint a Pretty Baby nadrágpelenka darabszáma 64-ről 42-re esett vissza, ami 34,4 százalékos csökkenést jelent.