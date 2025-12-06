2025. december 6. szombat Miklós
Művészeti illusztráció japán horror szellem szamuráj mester portréja kalapban éjszakai tájkép háttér.
Kvíz

Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

Pénzcentrum
2025. december 6. 17:58

A japán mitológia, istenek, természetfeletti lények és csodás cselekedetek már nemcsak az ismeretterjesztő kiadványok lapjairól lehetnek ismerősek, mára a populáris kultúrai szerves részei szerte a világban. Magyarországon nem pusztán a japán és ázsiai gasztronómia, hanem már a folklór iránt is sokan érdeklődnek. Te mennyire ismered a japán istenségeket, hőstörténeteket, a mitologikus lényeket? A mai kvíz során tesztelheted tudásod a japán folklór kapcsán!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

1/10 kérdés
Ki a nap istene a japán mitológiában?
Szuszanoo
Izanagi
Amateraszu
Cukujomi
2/10 kérdés
Hogy néznek ki leggyakrabban a japán mitológia sárkányai?
kutyaszerű testük, kígyófejük, és két pár szárnyuk van
kígyószerű testük van, szarvuk, és koi ponty szerű pikkelyeik
nincs lábuk, csak szárnyuk, de van bajuszuk és a halakhoz hasonló hát-, has-, és farokúszójuk
három, hét vagy tizenkét fejük van, két kezük, két lábuk, két szárnyuk
3/10 kérdés
Milyen három tárgyat adott át Amateraszu unokájának, amikor a szárazföldi világ urává tette? Ezek ma a japán császári koronázási jelvények.
gyűrű, pajzs, dárda
nyaklác, tükör és kard
korona, kesztyű és tőr
íj, nyíl és palást
4/10 kérdés
Mi a "kami" szó jelentése a japán folklórban?
szamuráj hősök visszajáró lelkei
vándorló, térítő szerzetesek
természeti erők, istenségek, szellemek megnevezése lehet
olyan emberek, akik fel tudják venni nyúl, macska vagy róka alakját
5/10 kérdés
Hogy nevezik azokat a földi és az égi világ határát jelző kapukat Japánban, melyeket gyakran szentélyek bejárata előtt találunk?
torii
katana
dango
ramen
6/10 kérdés
Melyik lény másik elnevezése a rókatündér, mely ember és róka alakban is megjelenhet?
tengu
kitsune
tanuki
oni
7/10 kérdés
A japán néphit tele van természeti szellemekkel is, melyek lehetnek segítő vagy ártó lények is. Minek a szelleme, hol él a kodama?
sziklák
hegyek
fák
folyók
8/10 kérdés
Milyen lény Jatagaraszu?
hatalmas harcsa
nyolcfarkú kígyó
szárnyas makákó
három lábú varjú
9/10 kérdés
Melyik két istenség, házaspár teremtette a mitológia szerint Japánt?
Anu és Ki
Siva és Párvati
Izanagi és Izanami
Geb és Nut
10/10 kérdés
Melyik fontos állat hoz szerencsét és hosszú életet a japán hiedelemvilág szerint? Ilyen alakú origamit szokás volt házassági ajándékként is adni, a pár hosszú és boldog életének szimbólumaként.
daru
nyúl
fugu (gömbhal)
fekete medve
Címlapkép: Getty Images
