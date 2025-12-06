A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
A japán mitológia, istenek, természetfeletti lények és csodás cselekedetek már nemcsak az ismeretterjesztő kiadványok lapjairól lehetnek ismerősek, mára a populáris kultúrai szerves részei szerte a világban. Magyarországon nem pusztán a japán és ázsiai gasztronómia, hanem már a folklór iránt is sokan érdeklődnek. Te mennyire ismered a japán istenségeket, hőstörténeteket, a mitologikus lényeket? A mai kvíz során tesztelheted tudásod a japán folklór kapcsán!
Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Tudod, mikor tisztítják ki a csizmákat Magyarországon, mivel kínálják a Mikulást Amerikában, vagy hogy milyen állatok húzzák az ausztrál „szánt”? Teszteld a tudásod!
Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből!
Ebben a szórakoztató kvízben kiderül, felismered-e a világ legnépszerűbb énekeseit, színészeit és zenészeit az igazi nevük alapján. Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével!
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismered az európai nagyvárosokat. Vajon képes vagy felismerni, mely híres karácsonyi vásárok láthatók a fényképeken? Teszteld tudásod!
Ha otthonosan mozogsz a történelmi témákban, ne hagyd ki a Pénzcentrum legújabb történelem kvízét a náci Németország felemelkedéséről és bukásáról. Készen állsz?
TOP 10 novemberi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb tévéműsoros, történelmi és irodalmi kvízeink!
A TOP10 novemberi listán 2025-ből többek között a legjobb gasztro, irodalmi, történelmi kvízek, Budapest és tévéműsoros kvíz kapott helyett.
Százszor is láttad, kívülről dúdolod a főcímdalát? A Pénzcentrum mai filmes kvízében megmutathatod, valóban jól ismered-e a Jégvarázs misztikus történetét. Készen állsz?
Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a történelemben, irodalomban és emlékhelyek kultúrájában!
A Pénzcentrum karácsonyi kvízében ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, mit tudsz a vásárok közkedvelt fogásairól – tedd próbára tudásod, lássuk, mennyire vagy képben!
Idén november 28-án tartjuk a Black Friday, azaz a fekete péntek nevű rendezvényt. Ha téged is megrészegítenek a kihagyhatatlan ajánlatok, töltsd ki mai kvízünket!
Lássuk, mennyire vagy jó a művészetekben! Meg tudod mondani, melyik híres szobor mikor született, ki készítette őket és milyen különleges tulajdonságokkal bírnak?
A Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mi mindent tudsz a véradásról és a vérplazma adásról, meg tudod-e mondani, melyik érték mit jelent a vérképedben.
Te mire emlékszel a Stranger Things történetéből? A mai kvíz során alkalmad lesz letesztelni.
A Pénzcentrum mai kvízén a jelenleg futó Legyen Ön is milliomos széria 3. évadából válogattunk össze kérdéseket.
Teszteld, mennyire vagy képben a TikTok-generáció kedvenc kifejezéseivel, és derítsd ki, hogy adod-e ezt a kvízt… vagy inkább cringe leszel!
Te mennyire emlékszel ezekre az eseményekre, nevekre és dátumokra? Tedd próbára tudásodat ezzel a Pénzcentrum mai kvízével. Lássuk, hány kérdésre tudod a választ!
Kvíz: Iskola az irodalomban! Te emlékszel hová járt iskolába Nyilas Misi, hová repült a repülő osztály? Lássuk!
A mai kvíz során a magyar közoktatás napja alkalmából az irodalom berkeiben kalandozunk kitalált iskolákban, kisdiák szereplőkkel.
Kvíz: Jól emlékszel a legendás magyar tévéműsorokra? Erre a 10 kérdésre csak kevesen tudják a helyes választ!
A mai kvíz során próbára teheted, mire emlékszel a magyar televíziózás hőskorából!
Töltsd ki a Pénzcentrum kvízét, és teszteld, mennyire ismered Ady, Radnóti, József Attila, Petőfi és más klasszikusok legendás szerelmes verseit! Vajon eltalálod a hiányzó sorokat?
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.