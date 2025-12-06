Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A japán mitológia, istenek, természetfeletti lények és csodás cselekedetek már nemcsak az ismeretterjesztő kiadványok lapjairól lehetnek ismerősek, mára a populáris kultúrai szerves részei szerte a világban. Magyarországon nem pusztán a japán és ázsiai gasztronómia, hanem már a folklór iránt is sokan érdeklődnek. Te mennyire ismered a japán istenségeket, hőstörténeteket, a mitologikus lényeket? A mai kvíz során tesztelheted tudásod a japán folklór kapcsán!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Érdekel a japán mitológia, kultúra, folklór? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni! 1/10 kérdés Ki a nap istene a japán mitológiában? Szuszanoo Izanagi Amateraszu Cukujomi Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy néznek ki leggyakrabban a japán mitológia sárkányai? kutyaszerű testük, kígyófejük, és két pár szárnyuk van kígyószerű testük van, szarvuk, és koi ponty szerű pikkelyeik nincs lábuk, csak szárnyuk, de van bajuszuk és a halakhoz hasonló hát-, has-, és farokúszójuk három, hét vagy tizenkét fejük van, két kezük, két lábuk, két szárnyuk Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen három tárgyat adott át Amateraszu unokájának, amikor a szárazföldi világ urává tette? Ezek ma a japán császári koronázási jelvények. gyűrű, pajzs, dárda nyaklác, tükör és kard korona, kesztyű és tőr íj, nyíl és palást Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a "kami" szó jelentése a japán folklórban? szamuráj hősök visszajáró lelkei vándorló, térítő szerzetesek természeti erők, istenségek, szellemek megnevezése lehet olyan emberek, akik fel tudják venni nyúl, macska vagy róka alakját Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy nevezik azokat a földi és az égi világ határát jelző kapukat Japánban, melyeket gyakran szentélyek bejárata előtt találunk? torii katana dango ramen Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik lény másik elnevezése a rókatündér, mely ember és róka alakban is megjelenhet? tengu kitsune tanuki oni Következő kérdés 7/10 kérdés A japán néphit tele van természeti szellemekkel is, melyek lehetnek segítő vagy ártó lények is. Minek a szelleme, hol él a kodama? sziklák hegyek fák folyók Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen lény Jatagaraszu? hatalmas harcsa nyolcfarkú kígyó szárnyas makákó három lábú varjú Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik két istenség, házaspár teremtette a mitológia szerint Japánt? Anu és Ki Siva és Párvati Izanagi és Izanami Geb és Nut Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik fontos állat hoz szerencsét és hosszú életet a japán hiedelemvilág szerint? Ilyen alakú origamit szokás volt házassági ajándékként is adni, a pár hosszú és boldog életének szimbólumaként. daru nyúl fugu (gömbhal) fekete medve Eredmények

