Nagymamáink konyhájában még fel-felcsendültek olyan ételek nevei, melyek mára teljesen kikoptak a hétköznapokból. Pedig a magyar konyha múltja tele van izgalmas, mára elfeledett vagy ritkán hallott fogásokkal. Tudod, miből készül a lábatlan tyúk, vagy miben főzték ki a koldustáskát? Tedd próbára magad a Pénzcentrum mai kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a hagyományos ízek világában! Jó étvágyat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben! 1/10 kérdés Miben főzték ki a koldustáskát? borban vízben nem főzték meg semmiben tejben Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a kalinkó? tésztaféle fonott kalács féle régi magyar rövidital levesféle Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen ételt rejt a fonyódi petyek? balatoni halászlé fajtát sült burgonyát rántott halhúst fonyódi süteményt Következő kérdés 4/10 kérdés Miből készül a görhe? köles, só és víz gríz, tej és kakaópor lencse, só és víz kukoricadara, tej és cukor Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a gibanica, vagy más néven rác rétes legfontosabb alapanyaga? kakaópor lekvár túró bors Következő kérdés 6/10 kérdés Mi a kattancs kalács fő ízesítője? lekvár mák dió pirospaprika Következő kérdés 7/10 kérdés Mi kerül az országgyűlés levesbe a húsok mellett? vegyes aszalt gyümölcsök gomba tojás tej Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen alapanyag kerül a pillangós levesbe a burgonya mellett? tojás gomba bodzavirág szilva Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az, ami nem kell a népi lángos, vagyis a rongyos lapóka elkészítéséhez? liszt víz élesztő zsír Következő kérdés 10/10 kérdés Miből készül a lábatlan tyúk nevű étel? tej és gríz tej és rizs tej és kenyér tojás és kenyér Eredmények

Címlapkép: Getty Images

