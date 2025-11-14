2025. november 14. péntek Aliz
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Making traditional old style deep fried poteto tocsni rosti hash brown in a hungarian agriculture fair in Kaptalantoti .
Kvíz

Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!

Pénzcentrum
2025. november 14. 18:06

Nagymamáink konyhájában még fel-felcsendültek olyan ételek nevei, melyek mára teljesen kikoptak a hétköznapokból. Pedig a magyar konyha múltja tele van izgalmas, mára elfeledett vagy ritkán hallott fogásokkal. Tudod, miből készül a lábatlan tyúk, vagy miben főzték ki a koldustáskát? Tedd próbára magad a Pénzcentrum mai kvízével, és derítsd ki, mennyire vagy jártas a hagyományos ízek világában! Jó étvágyat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: A régi magyar ételek szerelmese vagy? Lássuk, mennyire vagy otthon az elkészítésükben!

1/10 kérdés
Miben főzték ki a koldustáskát?
borban
vízben
nem főzték meg semmiben
tejben
2/10 kérdés
Mi a kalinkó?
tésztaféle
fonott kalács féle
régi magyar rövidital
levesféle
3/10 kérdés
Milyen ételt rejt a fonyódi petyek?
balatoni halászlé fajtát
sült burgonyát
rántott halhúst
fonyódi süteményt
4/10 kérdés
Miből készül a görhe?
köles, só és víz
gríz, tej és kakaópor
lencse, só és víz
kukoricadara, tej és cukor
5/10 kérdés
Mi a gibanica, vagy más néven rác rétes legfontosabb alapanyaga?
kakaópor
lekvár
túró
bors
6/10 kérdés
Mi a kattancs kalács fő ízesítője?
lekvár
mák
dió
pirospaprika
7/10 kérdés
Mi kerül az országgyűlés levesbe a húsok mellett?
vegyes aszalt gyümölcsök
gomba
tojás
tej
8/10 kérdés
Milyen alapanyag kerül a pillangós levesbe a burgonya mellett?
tojás
gomba
bodzavirág
szilva
9/10 kérdés
Mi az, ami nem kell a népi lángos, vagyis a rongyos lapóka elkészítéséhez?
liszt
víz
élesztő
zsír
10/10 kérdés
Miből készül a lábatlan tyúk nevű étel?
tej és gríz
tej és rizs
tej és kenyér
tojás és kenyér
Címlapkép: Getty Images
#gasztronómia #magyar #főzés #ételek #receptek #hagyományőrzés #gasztronómiai #kvíz #hagyomány #magyar konyha

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:36
18:08
18:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
2025. november 14.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
3 hete
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
3
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
4
2 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
5
2 hete
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 19:01
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 17:45
Komoly sztárbefektetésről hullt le a lepel: óriási kaszált, aki ide rakta a pénzét
Agrárszektor  |  2025. november 14. 18:28
Izraelbe látogatott Nagy István: kiderült, miről tárgyaltak