Sokan ismerjük a sztárokat művésznevükön, de vajon mennyire vagy képben azzal, milyen néven látták meg a napvilágot valójában? Ebben a szórakoztató kvízben kiderül, felismered-e a világ legnépszerűbb énekeseit, színészeit és zenészeit az igazi nevük alapján. Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével, és derüljön ki, mennyire ismered valójában kedvenceid.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből! 1/10 kérdés Melyik énekesnő eredeti neve Elizabeth Woolridge Grant? Lana Del Rey Adele Taylor Swift Lady Gaga Következő kérdés 2/10 kérdés Mi Bruno Mars valódi neve? Elton John Peter Gene Hernandez Justin Timberlake Shawn Carter Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik híres zenész valódi neve Adam Richard Wiles? Sam Smith David Guetta Ed Sheeran Calvin Harris Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres énekesnőt szólítják eredeti nevén Destiny Hope Cyrus-nak? Selena Gomez Ariana Grande Demi Lovato Miley Cyrus Következő kérdés 5/10 kérdés Mi Reese Witherspoon teljes neve? Natalie Reese Witherspoon Laura Jeanne Reese Witherspoon Laura Emma Reese Witherspoon Jennifer Reese Witherspoon Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik ismert énekes-színésznőt hívják eredeti nevén Stefani Germanotta-nak? Katy Perry Madonna Lady Gaga Christina Aguilera Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik híres rappert takarja a Calvin Broadus név? Jay-Z Snoop Dogg Eminem Ice Cube Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik polgárpukkasztó énekes eredeti neve Brian Warner? Ozzy Osbourne Alice Cooper Rob Zombie Marilyn Manson Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres színésznő eredeti neve Demetria Gene Guynes? Demi Moore Sandra Bullock Jennifer Lawrence Julia Roberts Következő kérdés 10/10 kérdés Ki az az ismert énekes, akinek eredeti neve Enrique Morales? Pitbull Ricky Martin Enrique Iglesias Marc Anthony Eredmények

Címlapkép: Getty Images

