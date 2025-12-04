2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
8 °C Budapest
Music Contest: Back View of a Pop Music Artist Performing a Hit Song on Stage in Front of a Sold-Out Audience. Her Charismatic Stage Presence and Lyrics Electrify the Diverse Music Fans
Kvíz

Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből!

Pénzcentrum
2025. december 4. 18:09

Sokan ismerjük a sztárokat művésznevükön, de vajon mennyire vagy képben azzal, milyen néven látták meg a napvilágot valójában? Ebben a szórakoztató kvízben kiderül, felismered-e a világ legnépszerűbb énekeseit, színészeit és zenészeit az igazi nevük alapján. Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével, és derüljön ki, mennyire ismered valójában kedvenceid. 

Kvíz: Otthon vagy a sztárvilágban, tudod ki rejtőzik a művésznév mögött? Lássuk, mennyit tudsz a 10-ből!

1/10 kérdés
Melyik énekesnő eredeti neve Elizabeth Woolridge Grant?
Lana Del Rey
Adele
Taylor Swift
Lady Gaga
2/10 kérdés
Mi Bruno Mars valódi neve?
Elton John
Peter Gene Hernandez
Justin Timberlake
Shawn Carter
3/10 kérdés
Melyik híres zenész valódi neve Adam Richard Wiles?
Sam Smith
David Guetta
Ed Sheeran
Calvin Harris
4/10 kérdés
Melyik híres énekesnőt szólítják eredeti nevén Destiny Hope Cyrus-nak?
Selena Gomez
Ariana Grande
Demi Lovato
Miley Cyrus
5/10 kérdés
Mi Reese Witherspoon teljes neve?
Natalie Reese Witherspoon
Laura Jeanne Reese Witherspoon
Laura Emma Reese Witherspoon
Jennifer Reese Witherspoon
6/10 kérdés
Melyik ismert énekes-színésznőt hívják eredeti nevén Stefani Germanotta-nak?
Katy Perry
Madonna
Lady Gaga
Christina Aguilera
7/10 kérdés
Melyik híres rappert takarja a Calvin Broadus név?
Jay-Z
Snoop Dogg
Eminem
Ice Cube
8/10 kérdés
Melyik polgárpukkasztó énekes eredeti neve Brian Warner?
Ozzy Osbourne
Alice Cooper
Rob Zombie
Marilyn Manson
9/10 kérdés
Melyik híres színésznő eredeti neve Demetria Gene Guynes?
Demi Moore
Sandra Bullock
Jennifer Lawrence
Julia Roberts
10/10 kérdés
Ki az az ismert énekes, akinek eredeti neve Enrique Morales?
Pitbull
Ricky Martin
Enrique Iglesias
Marc Anthony
Címlapkép: Getty Images
#celeb #sztár #színész #szórakozás #énekes #zenész #sztárok #színésznő #énekesnő #kvíz

