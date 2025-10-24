2025. október 24. péntek Salamon
Forrás: Fortepan / Magyar Rendőr
Kvíz

Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!

Pénzcentrum
2025. október 24. 18:01

Az utcák, terek, hidak elnevezései főként praktikus okokat szolgálnak, hogy megjegyezzük és ne tévesszük össze egyik helyet a másikkal, ha egy címet keresünk. Az elnevezések azonban időről időre változhatnak, gyakran a történelmi korokkal együtt leváltják az egykori neveket is. Sokan azonban még most is emlékeznek, hogyan ismertük Budapest legfontosabb utcáit, tereit az 1990-es évekig. Sőt egyesek még mindig régi nevén emlegetik az ikonikus helyeket a fővárosban, még nem tértek át az új névre. Te mennyire ismered ezeket a régi elnevezéseket? Tudod, melyik volt a Moszkva tér, vagy hogy hívták régen a mai Király utcát? Tedd próbára az emlékezeted, merülj el Budapest múltjában a mai kvíz segítségével!

Kvíz: Te emlékszel még melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a fővárosi közterek régi neveit!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik teret hívták 2011-ig Moszkva térnek?
Oktogon
Széll Kálmán tér
Szentlélek tér
Erzsébet tér
2/10 kérdés
Mi volt a nyolcadik kerületi II. János Pál pápa tér 2011 előtti neve?
Kun Béla tér
Köztársaság tér
Martinelli tér
Roosevelt tér
3/10 kérdés
Mi lett a Lágymányosi híd új neve?
Rákóczi híd
Árpád híd
Petőfi híd
Szabadság híd
4/10 kérdés
Melyik teret hívták 1949-től 1991-ig Dimitrov térnek?
Liget tér
Városház tér
Kálvin tér
Fővám tér
5/10 kérdés
Mi volt a mai Lehel tér neve 1951 és 1990 között?
Élmunkás tér
Május 1. tér
Kisdobos tér
Úttörő tér
6/10 kérdés
Hogy hívják ma az egykori Felszabadulás tér területét?
Kodály körönd
Vigadó tér
Ferenciek tere
Kálvária tér
7/10 kérdés
Melyik út neve volt 1950 és 1991 között Gorkij fasor?
Lechner Ödön fasor
Városligeti fasor
Jegenye fasor
Szilágyi Erzsébet fasor
8/10 kérdés
Melyik út volt egykor a Lenin körút (1950-1990)?
Erzsébet és Teréz körút
Hungária körút
Károly körút
Vámház körút
9/10 kérdés
Mi volt a Király utca neve 1950 és 1990 között?
Majakovszkij utca
Makarenkó utca
Lumumba utca
Szamuely utca
10/10 kérdés
Melyik mai út volt a Népköztársaság útja 1957-től 1990-ig?
Stefánia út
Andrássy út
Királyok útja
Hermina út

Címlapkép: Fortepan / Magyar Rendőr

Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #magyarország #utca #moszkva tér #közterület #híd #főváros #történelem #tér #kvíz

