Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!

Az utcák, terek, hidak elnevezései főként praktikus okokat szolgálnak, hogy megjegyezzük és ne tévesszük össze egyik helyet a másikkal, ha egy címet keresünk. Az elnevezések azonban időről időre változhatnak, gyakran a történelmi korokkal együtt leváltják az egykori neveket is. Sokan azonban még most is emlékeznek, hogyan ismertük Budapest legfontosabb utcáit, tereit az 1990-es évekig. Sőt egyesek még mindig régi nevén emlegetik az ikonikus helyeket a fővárosban, még nem tértek át az új névre. Te mennyire ismered ezeket a régi elnevezéseket? Tudod, melyik volt a Moszkva tér, vagy hogy hívták régen a mai Király utcát? Tedd próbára az emlékezeted, merülj el Budapest múltjában a mai kvíz segítségével!

Kvíz: Te emlékszel még melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a fővárosi közterek régi neveit! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűvel! Melyik teret hívták 2011-ig Moszkva térnek? Oktogon Széll Kálmán tér Szentlélek tér Erzsébet tér Következő kérdés 2/10 kérdés Mi volt a nyolcadik kerületi II. János Pál pápa tér 2011 előtti neve? Kun Béla tér Köztársaság tér Martinelli tér Roosevelt tér Következő kérdés 3/10 kérdés Mi lett a Lágymányosi híd új neve? Rákóczi híd Árpád híd Petőfi híd Szabadság híd Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik teret hívták 1949-től 1991-ig Dimitrov térnek? Liget tér Városház tér Kálvin tér Fővám tér Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt a mai Lehel tér neve 1951 és 1990 között? Élmunkás tér Május 1. tér Kisdobos tér Úttörő tér Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívják ma az egykori Felszabadulás tér területét? Kodály körönd Vigadó tér Ferenciek tere Kálvária tér Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik út neve volt 1950 és 1991 között Gorkij fasor? Lechner Ödön fasor Városligeti fasor Jegenye fasor Szilágyi Erzsébet fasor Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik út volt egykor a Lenin körút (1950-1990)? Erzsébet és Teréz körút Hungária körút Károly körút Vámház körút Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt a Király utca neve 1950 és 1990 között? Majakovszkij utca Makarenkó utca Lumumba utca Szamuely utca Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik mai út volt a Népköztársaság útja 1957-től 1990-ig? Stefánia út Andrássy út Királyok útja Hermina út Eredmények Címlapkép: Fortepan / Magyar Rendőr

Címlapkép: Getty Images

