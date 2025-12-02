2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a történelem? Tedd próbára, mit tudsz a náci Németország bukásáról!
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a történelem? Tedd próbára, mit tudsz a náci Németország bukásáról!

Pénzcentrum
2025. december 2. 18:02

Neked is a második világháború volt a kedvenc időszakod a történelemórákon? Emlékszel még, milyen rémtetteket, katonai hadműveleteket vittek véghez a nácik führerük parancsára? Mit tudsz Adolf Hitlerről? Ha otthonosan mozogsz a történelmi témákban, ne hagyd ki a Pénzcentrum legújabb történelem kvízét a náci Németország felemelkedéséről és bukásáról. Válaszold meg kérdéseinket, lássuk, tudod-e mind a 10 helyes választ!

1/10 kérdés
Melyik németországi politikai párt vezérideológiája volt a nemzetiszocializmus?
Német Munkások Szocialista Pártja
Nemzetiszocialista Fajvédő Párt
Németországi Nemzetiszocialista Párt
Nemzetiszocialista Német Munkáspárt
2/10 kérdés
Mikortól meddig volt a nemzetiszocializmus Németország irányadó szélsőjobboldali politikája?
1926-1954
1939-1949
1919-1939
1933-1945
3/10 kérdés
Mi volt a náci ideológia szimbóluma?
horogkereszt
nyilaskereszt
kitárt szárnyú griffmadár
sarló és kalapács
4/10 kérdés
Hogyan nevezte Adolf Hitler az általa létrehozott új német államot?
Első Birodalom
Harmadik Birodalom
Negyedik Birodalom
Második Birodalom
5/10 kérdés
Mikor támadta meg Németország Lengyelországot, egyben robbantotta ki a II. világháborút?
1938. március 12.
1941. június 22.
1933. január 30.
1939. szeptember 1.
6/10 kérdés
Kit jelölt ki utódjául Adolf Hitler?
Joseph Goebbels
Hermann Göring
Rudolf Heß
Martin Bormann
7/10 kérdés
Becslések szerint hány halálos áldozata volt a náci koncentrációs táboroknak?
12 millió
700 ezer
4 millió
1,3 millió
8/10 kérdés
Melyik évben gyújtották fel a nácik a berlini Reichstagot?
1933
1929
1924
1941
9/10 kérdés
Hány évesen hunyt el Adolf Hitler?
72
44
69
56
10/10 kérdés
Melyik ország hadserege foglalta el Berlint 1945. április 16-án?
Nagy-Britannia
USA
Szovjetunió
Franciaország
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #németország #szórakozás #történelem #háború #kvíz #történelmi kvíz #ii. világháború

