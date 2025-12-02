Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Neked is a második világháború volt a kedvenc időszakod a történelemórákon? Emlékszel még, milyen rémtetteket, katonai hadműveleteket vittek véghez a nácik führerük parancsára? Mit tudsz Adolf Hitlerről? Ha otthonosan mozogsz a történelmi témákban, ne hagyd ki a Pénzcentrum legújabb történelem kvízét a náci Németország felemelkedéséről és bukásáról. Válaszold meg kérdéseinket, lássuk, tudod-e mind a 10 helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Azt hiszed, jól megy a történelem? Tedd próbára, mit tudsz a náci Németország bukásáról! 1/10 kérdés Melyik németországi politikai párt vezérideológiája volt a nemzetiszocializmus? Német Munkások Szocialista Pártja Nemzetiszocialista Fajvédő Párt Németországi Nemzetiszocialista Párt Nemzetiszocialista Német Munkáspárt Következő kérdés 2/10 kérdés Mikortól meddig volt a nemzetiszocializmus Németország irányadó szélsőjobboldali politikája? 1926-1954 1939-1949 1919-1939 1933-1945 Következő kérdés 3/10 kérdés Mi volt a náci ideológia szimbóluma? horogkereszt nyilaskereszt kitárt szárnyú griffmadár sarló és kalapács Következő kérdés 4/10 kérdés Hogyan nevezte Adolf Hitler az általa létrehozott új német államot? Első Birodalom Harmadik Birodalom Negyedik Birodalom Második Birodalom Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor támadta meg Németország Lengyelországot, egyben robbantotta ki a II. világháborút? 1938. március 12. 1941. június 22. 1933. január 30. 1939. szeptember 1. Következő kérdés 6/10 kérdés Kit jelölt ki utódjául Adolf Hitler? Joseph Goebbels Hermann Göring Rudolf Heß Martin Bormann Következő kérdés 7/10 kérdés Becslések szerint hány halálos áldozata volt a náci koncentrációs táboroknak? 12 millió 700 ezer 4 millió 1,3 millió Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben gyújtották fel a nácik a berlini Reichstagot? 1933 1929 1924 1941 Következő kérdés 9/10 kérdés Hány évesen hunyt el Adolf Hitler? 72 44 69 56 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik ország hadserege foglalta el Berlint 1945. április 16-án? Nagy-Britannia USA Szovjetunió Franciaország Eredmények

