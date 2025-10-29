Egy napra Olaszországgá változott Székesfehérvár: retró autók, elegáns kosztümök és filmes varázs töltötte meg a belváros utcáit – most az is kiderült, miért.
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
Neked is a földrajz volt a kedvenc órád az iskolában? Ha már gyermekként is szívesen böngészted Magyarország térképét, a Pénzcentrum mai földrajz kvízét neked találták ki: eljött az ideje, hogy megcsillogtasd tudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről és vármegyeszékhelyekről. Vigyázat: hiába tűnnek könnyűnek, erre a tíz becsapós kérdésre csak kevesen tudják az összes helyes választ!
Kvíz: Te otthon vagy a vámpírtörténetekben? Lássuk, mennyit tudsz a vérszívókról szóló filmekről, könyvekről!
Ki ne hallott volna már Drakuláról, vagy nézte volna valamelyik vámpíros sorozatot, kirándult volna a vámpírirodalomban? 10-ből 10 pontot a mai kvíz során csak igazi...
Te is a magyar animáció nagy kedvelője vagy, esetleg szeretnél többet megtudni a témáról? A mai kvíz neked szól.
Otthon vagy a számok birodalmában? Egy felnőtt számára nem lehet kihívás egy harmadik osztály szintű matematika kvíz.
Kvíz: Új nevek az utónevek listáján! Te tudtad, hogy már ezek a keresztnevek is anyakönyvezhetők 2025-ben?
A magyarországi fiú- és lánynevek listája folyamatosan bővül. Gondoltad volna, hogy ezeket a hajmeresztő keresztneveket is anyakönyveztetheted Magyarországon 2025-ben?
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
Vannak, akik ma is régi nevükön emlegetik a főváros ikonikus utcáit, tereit. Te mennyire ismered az 1990-es évek előtti elnevezéseket?
A mai kvíz során a 200 éve született Jókai Mór egyik nagy klasszikusa, A kőszívű ember fiai című regény kerül a fókuszba.
Kvíz: Te tudod, mi történt valójában '56-ban? Ezt kevesen tudják a forradalomról és szabadságharcról!
Emlékezzünk meg együtt az 1956. október 23-án kitört forradalom és szabadságharc bukásáról: töltsd ki a Pénzcentrum történelmi kvízét és tedd próbára tudásod!
Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!
Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd...
Ha a szíved csücske a magyar gasztronómia, ne maradj le a Pénzcentrum gasztronómiai kvízéről: lássuk, felismered-e ezeket a magyaros ételeket mindössze képek alapján!
A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!
Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
Ezen a napon a magyar regényirodalomról emlékezünk, regényíróinkat ünnepeljük.
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, tedd próbára a várvédők hősiességéhez és a vár történetéhez fűződő tudásod! Lássuk, hány...
A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz!
A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb hétvégi úti céljáról!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára az arannyal kapcsolatos tudásod: mutasd meg nekünk, mit tudsz a világ egyik legértékesebb ásványi anyagáról!
Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű!
A mai kvíz során Jane Austen regényeivel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a...
