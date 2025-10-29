2025. október 29. szerda Nárcisz
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta
Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta

Pénzcentrum

2025. október 29. 17:54

Pénzcentrum
2025. október 29. 17:54

Neked is a földrajz volt a kedvenc órád az iskolában? Ha már gyermekként is szívesen böngészted Magyarország térképét, a Pénzcentrum mai földrajz kvízét neked találták ki: eljött az ideje, hogy megcsillogtasd tudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről és vármegyeszékhelyekről. Vigyázat: hiába tűnnek könnyűnek, erre a tíz becsapós kérdésre csak kevesen tudják az összes helyes választ!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik két vármegye közös határán folyik a Duna?
Somogy és Baranya
Pest és Győr-Moson-Sopron
Bács-Kiskun és Tolna
Jász-Nagykun-Szolnok és Heves
2/10 kérdés
Melyik Magyarország legkeletibb vármegyéje?
Vas
Borsod-Abaúj-Zemplén
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár-Bereg
3/10 kérdés
Melyik magyar vármegye vármegyeszékhelye Szekszárd?
Somogy
Baranya
Tolna
Szekszárd nem vármegyeszékhely
4/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik két vármegye helyezkedik el légvonalban a legtávolabb egymástól?
Hajdú-Bihar és Zala
Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest
Békés és Heves
Veszprém és Baranya
5/10 kérdés
Mi a neve Csongrád-Csanád vármegye vármegyeszékhelyének?
Békéscsaba
Szeged
Kecskemét
Debrecen
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik vármegye nem a Dél-Dunántúlon található?
Baranya
Tolna
Somogy
Bács-Kiskun
7/10 kérdés
Melyik két vármegye szomszédos egymással?
Pest és Tolna
Hajdú-Bihar és Békés
Veszprém és Baranya
Zala és Győr-Moson-Sopron
8/10 kérdés
Melyik Magyarország legészakibb vármegyéje?
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Nógrád
Komárom-Esztergom
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik vármegyeszékhely található a legdélebbre?
Salgótarján
Nyíregyháza
Eger
Miskolc
10/10 kérdés
Melyik vármegye nem érintkezik a Balaton partjával?
Fejér
Zala
Veszprém
Somogy
