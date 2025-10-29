Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Neked is a földrajz volt a kedvenc órád az iskolában? Ha már gyermekként is szívesen böngészted Magyarország térképét, a Pénzcentrum mai földrajz kvízét neked találták ki: eljött az ideje, hogy megcsillogtasd tudásod és próbára tedd, mennyit tudsz a magyar vármegyékről és vármegyeszékhelyekről. Vigyázat: hiába tűnnek könnyűnek, erre a tíz becsapós kérdésre csak kevesen tudják az összes helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Azt hiszed, jól megy a magyar földrajz? Íme 10 kérdés a vármegyékről, sokan elhasalnak rajta 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik két vármegye közös határán folyik a Duna? Somogy és Baranya Pest és Győr-Moson-Sopron Bács-Kiskun és Tolna Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik Magyarország legkeletibb vármegyéje? Vas Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar vármegye vármegyeszékhelye Szekszárd? Somogy Baranya Tolna Szekszárd nem vármegyeszékhely Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbiak közül melyik két vármegye helyezkedik el légvonalban a legtávolabb egymástól? Hajdú-Bihar és Zala Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest Békés és Heves Veszprém és Baranya Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve Csongrád-Csanád vármegye vármegyeszékhelyének? Békéscsaba Szeged Kecskemét Debrecen Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik vármegye nem a Dél-Dunántúlon található? Baranya Tolna Somogy Bács-Kiskun Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik két vármegye szomszédos egymással? Pest és Tolna Hajdú-Bihar és Békés Veszprém és Baranya Zala és Győr-Moson-Sopron Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Magyarország legészakibb vármegyéje? Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád Komárom-Esztergom Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik vármegyeszékhely található a legdélebbre? Salgótarján Nyíregyháza Eger Miskolc Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik vármegye nem érintkezik a Balaton partjával? Fejér Zala Veszprém Somogy Eredmények

Címlapkép: Getty Images

