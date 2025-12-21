Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre

Bár sokak vágya a fehér karácsony, idén ennek esélye országos szinten alacsony. A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.

Immár szinten mindenkit az foglalkoztat, mit mondanak az időjárási modellek, fog-e hó esni karácsonykor? Nos, az Időkép friss térképe szerint karácsonykor a havazásra Nyugat- és Délnyugat-Magyarországon mutatkozik a legnagyobb esély, elsősorban az Alpokalja térségében, valamint a Dunántúl nyugati és délnyugati részein.

Ezeken a területeken helyenként 15–20 százalékos valószínűséggel fordulhat elő havazás, ami országos összevetésben a legkedvezőbbnek számít.

Friss karácsonyi hótérkép. Forrás: Időkép

A Dunántúl középső és déli részén, illetve az Északi-középhegység térségében már kisebb, jellemzően 10 százalék körüli eséllyel lehet számolni havazásra. Ezeken a területeken inkább csak elszórtan és rövidebb ideig fordulhat elő hóesés.

Az ország nagy részén, különösen az Alföldön és az északkeleti országrészben mindössze 5 százalék körüli a havazás valószínűsége, így összességében kicsi az esély arra, hogy karácsonykor tartósan havas táj alakuljon ki.