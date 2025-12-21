2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Utazás

Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre

Pénzcentrum
2025. december 21. 08:21

Bár sokak vágya a fehér karácsony, idén ennek esélye országos szinten alacsony. A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.

Immár szinten mindenkit az foglalkoztat, mit mondanak az időjárási modellek, fog-e hó esni karácsonykor? Nos, az Időkép friss térképe szerint karácsonykor a havazásra Nyugat- és Délnyugat-Magyarországon mutatkozik a legnagyobb esély, elsősorban az Alpokalja térségében, valamint a Dunántúl nyugati és délnyugati részein.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezeken a területeken helyenként 15–20 százalékos valószínűséggel fordulhat elő havazás, ami országos összevetésben a legkedvezőbbnek számít.

Friss karácsonyi hótérkép. Forrás: IdőképFriss karácsonyi hótérkép. Forrás: Időkép

A Dunántúl középső és déli részén, illetve az Északi-középhegység térségében már kisebb, jellemzően 10 százalék körüli eséllyel lehet számolni havazásra. Ezeken a területeken inkább csak elszórtan és rövidebb ideig fordulhat elő hóesés.

Az ország nagy részén, különösen az Alföldön és az északkeleti országrészben mindössze 5 százalék körüli a havazás valószínűsége, így összességében kicsi az esély arra, hogy karácsonykor tartósan havas táj alakuljon ki.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #karacsony #havazás #időjárás #hó #dunántúl #időjárás előrejelzés #alföld #időkép #északi-középhegység

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:59
08:21
07:59
07:45
07:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 21.
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
2025. december 20.
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 21. vasárnap
Tamás
51. hét
December 21.
Advent (4.)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
2
1 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
3
2 napja
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
4
2 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
5 napja
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Blokkolás
bankkártya állapot, amikor művelet végzésére nem alkalmas, de még nincs letiltva.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 07:01
Elárulta a legendás Richter József, miért mennek sorra csődbe a magyar utazócirkuszok
Pénzcentrum  |  2025. december 21. 06:06
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
Agrárszektor  |  2025. december 21. 08:31
Japánban már a jövőt tervezik: jön a városokba beltéri növénytermesztés