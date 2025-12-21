A Pénzcentrum 2025. december 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
Bár sokak vágya a fehér karácsony, idén ennek esélye országos szinten alacsony. A havazásra leginkább a nyugati és délnyugati országrészben van némi esély, míg az ország nagy részén csak minimális valószínűséggel fordulhat elő hóesés az ünnepek alatt.
Immár szinten mindenkit az foglalkoztat, mit mondanak az időjárási modellek, fog-e hó esni karácsonykor? Nos, az Időkép friss térképe szerint karácsonykor a havazásra Nyugat- és Délnyugat-Magyarországon mutatkozik a legnagyobb esély, elsősorban az Alpokalja térségében, valamint a Dunántúl nyugati és délnyugati részein.
Ezeken a területeken helyenként 15–20 százalékos valószínűséggel fordulhat elő havazás, ami országos összevetésben a legkedvezőbbnek számít.
A Dunántúl középső és déli részén, illetve az Északi-középhegység térségében már kisebb, jellemzően 10 százalék körüli eséllyel lehet számolni havazásra. Ezeken a területeken inkább csak elszórtan és rövidebb ideig fordulhat elő hóesés.
Az ország nagy részén, különösen az Alföldön és az északkeleti országrészben mindössze 5 százalék körüli a havazás valószínűsége, így összességében kicsi az esély arra, hogy karácsonykor tartósan havas táj alakuljon ki.
Lassan javuló látási viszonyok mellett is többnyire borult, párás idő várható vasárnap
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?
A Pénzcentrum 2025. december 20.-i hírösszefoglalója
Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.
Brutális drágulás a magyarok kedvenceinél: lélektani határ fölé kacsintottak az árak, ez sokaknak már nem fér bele
Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni.
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
Karácsony után egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy hidegebb, téliesebb időjárás éri el Európa nagy részét, benne a Kárpát-medencét is.
A Pénzcentrum 2025. december 19.-i hírösszefoglalója
Kiadták a figyelmeztetést, nem semmi, amit az időjárás tartogat: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg
Borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a pénteki és szombati időjárást, több megyében tartós, sűrű ködre figyelmeztet a HungaroMet.
Az adventi–ünnepi időszak megnövekedett utasforgalmára készülve a MÁV-csoport több vonalon és távolsági autóbuszjáraton is
A Pénzcentrum 2025. december 18.-i hírösszefoglalója
Napok óta tart a borús, ködös időjárás, és csütörtökön sem várható változás.
Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő.
Egyre többen döntenek tárgyi ajándék helyett utazási utalvány, konkrét program vagy komplett nyaralás mellett, ami már az ünnepek alatt elindítja a jövő évi foglalásokat.
Az európai időjárási mintázat jelentős átalakulás előtt áll, ami a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását a következő napokban.
Szerdán is változékony, de télies idő lesz. Több megyére is kiadtak riasztást ónos eső miatt.
A Pénzcentrum 2025. december 17.-i hírösszefoglalója
Sokan élnek az M1 regionális matrica kedvezményes lehetőségével, közel 23 ezer darab 2026-os e-matrica fogyott az első héten.
Véget értek az idei útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.