A kínai hadsereggel szoros kapcsolatban álló egyetem hozzájutott az Nvidia nagy teljesítményű, mesterséges intelligencia fejlesztésére szolgáló H200-as chipjeihez.
Áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokon: nagyszabású fogolycseréről állapodtak meg a felek
Nagyszabású fogolycseréről és az egyeztetések folytatásáról állapodott meg Oroszország és Ukrajna az Abu-Dzabiban tartott béketárgyalásokon. Az amerikai közvetítéssel zajló, elsősorban a háború utáni biztonsági garanciákra és a tűzszünetre fókuszáló megbeszélések a napokban Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij bevonásával folytatódnak.
Vlagyimir Megyinszkij orosz főtárgyaló arról számolt be, hogy a találkozón több kérdésben is sikerült közelebb hozni az álláspontokat. Bár a bejelentett fogolycsere részletei egyelőre nem ismertek, David Arahamija, az ukrán kormánypárt parlamenti frakcióvezetője abban bízik, hogy sikerül fenntartani a tárgyalások kedvező lendületét, és még 2026 vége előtt átfogó megoldást találhatnak a konfliktusra.
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és a tárgyalások egyik résztvevője érdeminek, ugyanakkor rendkívül nehéznek nevezte a megbeszéléseket, emlékeztetve arra, hogy a felek közel nyolc hónapja nem ültek egy asztalhoz. Az egyeztetések középpontjában a háború utáni biztonsági garanciák, a tűzszünet ellenőrzése és a katonai incidensek elkerülése állt. A felek közötti bizalom továbbra is hiányzik, ami Kushner szerint egy ilyen súlyos konfliktus után elkerülhetetlen - közölte a Guardian alapján a 444.hu.
A diplomáciai egyeztetések csütörtökön Moszkvában folytatódnak, ahol Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal. A látogatás célja az Abu-Dzabiban felmerült javaslatok megvitatása, valamint a humanitárius segítségnyújtásról és a fogolycseréről szóló megállapodások véglegesítése. Ezt követően az amerikai delegáció Dublinba utazik, hogy az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján részt vevő Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is tájékoztassa a fejleményekről.
Az Egyesült Államok határozott célja, hogy az európai országokat is bevonja a békefolyamatba és a háború utáni rendezésbe, ezért Washington reméli, hogy a moszkvai találkozón az orosz elnök is jóváhagyja a tárgyalások többoldalúvá tételét. Ezt a törekvést azonban orosz részről egyelőre szkeptikusan fogadják, mivel Megyinszkij szerint nem világos, miről tárgyalhatna Oroszország az Európai Unióval, ahonnan eddig semmilyen konkrét javaslat nem érkezett.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Fontos döntés előtt áll Európa: Zelenszkij szerint már a november 19-i berlini csúcson meg kell nevezni a tárgyalót.
Közeledhetnek az álláspontok az orosz–ukrán tárgyalásokon: új részletek szivárogtak ki az egyeztetésekről
Az Egyesült Államok közvetítésével újabb tárgyalási forduló kezdődött Abu-Dzabiban az orosz–ukrán háború lezárásáról.
Friss részletek a krakkói merényletről: ezt találták a támadó lakásában, kiderült, honnan volt fegyvere
Három családtagjával is végzett a támadó, a szakértők szerint akár már péntek éjjel megtörténhetett a vérengzés.
Hiába beszélt Franciaország az európai jelenlétről, Moszkva szerint az EU nem ülhet tárgyalóasztalhoz.
A szélsőjobboldali nézeteket valló elkövető a nyílt utcán hat emberrel, előtte pedig három családtagjával végzett.
Na, ezt sem láttuk jönni: jó hírt kaptak az angliai magyarok, ez vár rájuk, ha Nagy-Britannia visszalép az EU-ba
Az Unió ajtaja nyitva áll, ha Nagy-Britannia a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, de a brit kormány "nem csemegézhet" az uniós tagsággal járó feltételek...
Donald Trump félidős bukása átrajzolja a részvénypiacokat: hova tedd a pénzed most, ha rommá akarod keresni magad?
A CashTag legújabb adásában azt elemeztük, mit jelent Donald Trump félidős "bukása" a piacokra és Magyarországra nézve.
Újabb részletek derültek ki a szombati krakkói lövöldözésről. A támadó otthonában három holttestet találtak.
Több ember életét vesztette egy fegyveres támadásban Krakkó főterének közelében.
Kongatja a vészharangot Zelenszkij: közeleg a tél, küszöbön az ukrán főváros összeomlása - ez döntheti el a háborút?
A politikai ellentétek az utcán is megmutatkoztak, miután a városháza előtt tüntetők követelték Vitalij Klicsko lemondását.
Lyonban a rohamrendőrök szintén könnygázzal oszlatták a feketébe öltözött, arcukat eltakaró radikális csoportokat.
Lemondhat az amerikai csúcsminiszter, kínos lett neki Trump: az elnöki posztra készül, 2028-ban már ő lehet a republikánus jelölt
A félidős választások megsemmisítő eredményt hoztak a Republikánus Párt számára.
Washingtonban a béketárgyalások előkészítéséről egyeztetett az amerikai elnök és az orosz különmegbízott, miközben Moszkva fokozta az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat.
Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába
Januártól a demokraták kerülhetnek többségbe a kongresszus mindkét házában, és akár Trump vétóját is megkerülhetik.
A demokrata párti szenátorok jövőre kétpárti támogatással lezárnák az iráni háborút – jelentette be Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető.
Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását
A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét.
Egymásnak estek Donald Trump bizalmasai: fejek hullhatnak az elnöki stábban, kulcsember távozása is felmerült
A republikánusok súlyos félidős választási kudarca után belső háború robbant ki a Fehér Házban az iráni konfliktus jövőjéről.
Meghalt Hubert Aiwanger: a miniszterelnök-helyettes pártvezér halálának körülményeit vizsgálja a német rendőrség
55 éves korában váratlanul elhunyt Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, a Freie Wähler párt elnöke.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.