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Áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokon: nagyszabású fogolycseréről állapodtak meg a felek
Világ

Áttörés az orosz-ukrán tárgyalásokon: nagyszabású fogolycseréről állapodtak meg a felek

Pénzcentrum
2026. november 11. 15:44 2 perc

Nagyszabású fogolycseréről és az egyeztetések folytatásáról állapodott meg Oroszország és Ukrajna az Abu-Dzabiban tartott béketárgyalásokon. Az amerikai közvetítéssel zajló, elsősorban a háború utáni biztonsági garanciákra és a tűzszünetre fókuszáló megbeszélések a napokban Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij bevonásával folytatódnak.

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Vlagyimir Megyinszkij orosz főtárgyaló arról számolt be, hogy a találkozón több kérdésben is sikerült közelebb hozni az álláspontokat. Bár a bejelentett fogolycsere részletei egyelőre nem ismertek, David Arahamija, az ukrán kormánypárt parlamenti frakcióvezetője abban bízik, hogy sikerül fenntartani a tárgyalások kedvező lendületét, és még 2026 vége előtt átfogó megoldást találhatnak a konfliktusra.

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Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és a tárgyalások egyik résztvevője érdeminek, ugyanakkor rendkívül nehéznek nevezte a megbeszéléseket, emlékeztetve arra, hogy a felek közel nyolc hónapja nem ültek egy asztalhoz. Az egyeztetések középpontjában a háború utáni biztonsági garanciák, a tűzszünet ellenőrzése és a katonai incidensek elkerülése állt. A felek közötti bizalom továbbra is hiányzik, ami Kushner szerint egy ilyen súlyos konfliktus után elkerülhetetlen - közölte a Guardian alapján a 444.hu.

A diplomáciai egyeztetések csütörtökön Moszkvában folytatódnak, ahol Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal. A látogatás célja az Abu-Dzabiban felmerült javaslatok megvitatása, valamint a humanitárius segítségnyújtásról és a fogolycseréről szóló megállapodások véglegesítése. Ezt követően az amerikai delegáció Dublinba utazik, hogy az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján részt vevő Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is tájékoztassa a fejleményekről.

Az Egyesült Államok határozott célja, hogy az európai országokat is bevonja a békefolyamatba és a háború utáni rendezésbe, ezért Washington reméli, hogy a moszkvai találkozón az orosz elnök is jóváhagyja a tárgyalások többoldalúvá tételét. Ezt a törekvést azonban orosz részről egyelőre szkeptikusan fogadják, mivel Megyinszkij szerint nem világos, miről tárgyalhatna Oroszország az Európai Unióval, ahonnan eddig semmilyen konkrét javaslat nem érkezett.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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