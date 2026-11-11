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Brutális béremelést jelentett be a Lidl: már a kezdőfizetés is elérheti az egymillió forintot

Pénzcentrum
2026. november 11. 11:57 3 perc

A németországi Lidl idén december elsejétől bruttó 16 euróra emeli a minimális kezdő órabért, ami nyolc százalékkal haladja meg a jövő januártól érvénybe lépő német törvényi minimumot. A diszkontlánc a megemelt alapbér mellett számos béren kívüli juttatással, többek között lakhatási pótlékkal és nyugdíjpénztári hozzájárulással is támogatja munkatársait - tudósított az ESM Magazin.

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A kollektív szerződésben rögzített új, legalább bruttó 16 eurós alsó bérhatár kivétel nélkül mindenkire vonatkozik, így az új belépőkre, az idénymunkásokra és a szakképzetlen munkaerőre is. A fizetések a szakképzettségtől, a vállalatnál eltöltött időtől és a munkakörtől függően innen csak tovább emelkedhetnek. Teljes munkaidős, heti negyvenórás foglalkoztatás esetén a dolgozók Németországban átlagosan havi bruttó 2773 eurós – átszámítva mintegy 1,01 millió forintos – alapbérre számíthatnak. Ebből a levonások után az egyéni élethelyzettől, például a családi állapottól és az adósávtól függően nagyjából nettó 1930–1960 euró, vagyis 703–713 ezer forint marad a zsebükben.

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A vonzó alapfizetést a vállalat további juttatásokkal egészíti ki. A dolgozók határozatlan idejű munkaszerződést, karácsonyi és szabadságpénzt, valamint átfogó egészségprogramot kapnak, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után pedig évi 420 eurós nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet a cég.

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Külön figyelmet fordítanak a drágább nagyvárosokban és régiókban élőkre, mivel az ottani magasabb megélhetési költségeket területi pótlékkal kompenzálják, ami országszerte több mint hatezer alkalmazottat érint. Emellett bevezettek egy ötszázalékos vásárlási kedvezményt is, amelyet a munkatársak a napi bevásárlásaik során vehetnek igénybe a hálózat németországi üzleteiben.

A hazai béreket tekintve egy magyarországi Lidl-ben dolgozó bolti alkalmazott havi bruttó kezdőbére nyolcórás munkaviszony esetén – a pótlékokat és a dolgozói kártyára érkező juttatást is beleszámítva – 599 ezer forint, ami adókedvezmények nélkül nettó 398 ezer forintnak felel meg. Ez az összeg a tapasztalat növekedésével bruttó 700 ezer, azaz nettó 466 ezer forint fölé is emelkedhet. Az üzletvezetők bruttó 1,1 millió forintos kezdőfizetése az idő múlásával akár a bruttó 1,35 millió forintot is elérheti, ráadásul a pozícióhoz korlátlan magáncélú használatot biztosító céges autó is jár.

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A logisztikai területen dolgozók szintén versenyképes jövedelemre számíthatnak Magyarországon. A targoncavezetők bruttó bére 597 ezer és 871 ezer forint között alakul, a raktári dolgozók pedig bruttó 593–839 ezer forintot kereshetnek. Ezen a területen a raktári csoportvezetők fizetése a legmagasabb, az ő jövedelmük a bruttó 1,27 millió forintot, vagyis a nettó 844 ezer forintot is elérheti.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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