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Zelenszkij szerint teljesen más valóságban él az orosz elnök: hamis adatokkal tárgyalnak a békéről
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország teljesen téves harctéri információkra támaszkodva vett részt a tárgyalásokon, és a valóságosnál jóval nagyobb terület elfoglalásáról számolt be. Kijev videófelvételekkel és magas rangú NATO-megerősítéssel cáfolta az alaptalan moszkvai állításokat - írta a Portfolio.
Az államfő a november 10-i sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az egyeztetéseken az orosz katonai és hírszerzési képviselők meggyőződéssel állították, miszerint már a Donyec-medence azon felét is elfoglalták, amely valójában továbbra is ukrán kézen van. Zelenszkij kiemelte, hogy ez az állítás nem csupán egy apró települést, hanem egy hatalmas kiterjedésű régiót érint.
Az ukrán delegáció azonnal visszautasította az orosz kijelentéseket, és videófelvételekkel bizonyította, hogy továbbra is ők ellenőrzik a vitatott térséget. A találkozón részt vett Alexus Grynkewich, a NATO európai szövetséges erőinek főparancsnoka is, aki szintén megerősítette az ukránok által bemutatott harctéri térkép hitelességét.
Zelenszkij szerint a helyzet rávilágít arra, hogy Vlagyimir Putyin torzított információkat kap, és lényegében egy "másik valóságban él". Mint mondta, az orosz elnök vélhetően emiatt hitegeti az Egyesült Államokat azzal, hogy már csak egy-három hónapra van szüksége Kelet-Ukrajna teljes megszállásához. Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy papíron bárki felrajzolhatja magának a győzelmet, de a tényleges frontvonalakhoz ennek semmi köze nincs.
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