Lukács Miki, az RTL korábbi műsorvezetője jelenleg csomagkézbesítőként dolgozik.
Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét
Globális költségcsökkentési programjának részeként több száz központi munkahelyet szüntet meg brit leányvállalatánál az Aldi. A diszkontlánc a munkafolyamatok kiszervezésével és központosításával próbálja mérsékelni a kiadásait a lassuló növekedés és az egyre élesebb szigetországi piaci verseny közepette - írta meg a Guardian.
A kiskereskedelmi lánc jelenleg az informatikai részlegénél egyeztet egy mintegy 150 fős leépítésről. Ezt megelőzően a pénzügyi és adminisztrációs területről már 103 munkatársat, valamint közel húsz beszerzési igazgatót küldtek el. Bár az üzletekben dolgozókat az átszervezés nem érinti, néhány kiemelt regionális vezetői pozíció is megszűnt, hamarosan pedig a bérszámfejtésen dolgozókkal is megkezdődnek a tárgyalások. A takarékossági intézkedések szigorát jól mutatja, hogy a warwickshire-i központban még a takarítók munkaidejét is csökkentették.
A drasztikus lépések hátterében a feladatok globális összevonása áll, aminek következtében helyi szinten egyre kevesebb alkalmazottra van szükség. A pénzügyi, beszerzési és adminisztrációs folyamatokat az Aldi egy mesterséges intelligenciával foglalkozó partnercég, a Genpact bevonásával többek között Indiába szervezi ki. Bár az érintett munkavállalók egy része rövidlátónak és a valóságtól elrugaszkodottnak tartja a vezetés döntését, a vállalat a globális méretgazdaságosság kihasználásával indokolta a lépést.
A cég szóvivője hangsúlyozta, hogy a nemzetközi működés racionalizálása elengedhetetlen az alacsony árak további biztosításához. Ennek jegyében 2026-ban eddig mintegy 300 millió fontot fordítottak a brit piacon kilencszáz termék árának mérséklésére, a leépítéseket pedig a megfelelő egyeztetések után, fokozatosan hajtják végre.
A diszkontlánc azért kényszerül a kiadások visszafogására, mert a brit piacon egyre nehezebben tudja fenntartani korábbi növekedési ütemét. A legutóbbi iparági adatok szerint egy tizenkét hetes időszak alatt a forgalma csupán 0,4 százalékkal bővült, piaci részesedése pedig enyhén csökkent éves összevetésben. Bár a piacon egyedüliként mérsékelte az átlagos egységárait, a hagyományos szupermarketek egyre komolyabb kihívást jelentenek a cég számára. Az alapvető élelmiszerek esetében a versenytársak már felvették a versenyt a diszkontárakkal, miközben jóval szélesebb áruválasztékot kínálnak a vásárlóknak.
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Az Aldi lépése jól illeszkedik a brit kiskereskedelmi szektor idei trendjébe, az év folyamán ugyanis a versenytársak is sorra hajtottak végre hasonló leépítéseket. Az elmúlt hónapokban a Morrisons, a Sainsbury's és a Tesco is több száz álláshelyet számolt fel a működés átalakítása miatt, míg az Asda a logisztikai folyamatok fokozott automatizálásával igyekszik növelni a hatékonyságot, ami szintén rengeteg munkahelyet veszélyeztet.
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