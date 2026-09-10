Húzós időszak vár a magyar dolgozókra: csendben trükköznek a cégek, erre nagyon ráfázhatunk

A 64. Közgazdász-vándorgyűlésen vezető szakértők értékelték a magyar gazdaság és a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét. Az elemzések szerint a gazdaság tartósan gyenge növekedési pályára ragadt, míg az elmúlt időszak nagyipari beruházásai alacsony hozzáadott értékűek és túlzottan erőforrás-igényesek. A hazai vállalatok eközben elbocsátások helyett alternatív költségcsökkentéssel próbálják átvészelni a termelékenységet meghaladó bérnövekedést, valamint a kedvezőtlen üzleti környezetet - írta a Portfolio.

Az egri tanácskozáson Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára és korábbi jegybankelnök rámutatott arra, hogy a magyar gazdaság nem csupán lelassult, hanem tartósan gyenge növekedési csapdába esett. Bár az elmúlt években érdemi GDP-bővülés nem történt, a cégek a jövőbeli fellendülésben bízva megtartották a munkaerőt, ami a termelékenység romlásához vezetett.

Az erősen nyitott hazai gazdaság ráadásul rendkívül sérülékeny a külső sokkokkal, például a vámháborúkkal és a technológiai átrendeződéssel szemben. A közgazdász szerint a jövő kulcskérdése a költségvetési hiány csökkentése mellett az, hogy a gazdaságpolitika függetlenedni tud-e a politikai ciklusoktól. Kiemelte, hogy az országnak a jelenleginél jóval többet kellene oktatásra és humántőkére fordítania a magasabb hozzáadott értékű termelés érdekében, különösen a kedvezőtlen demográfiai folyamatok tükrében.

Szegő Iván Miklós, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa a korábbi kormányzat iparfejlesztési politikáját és a sokat hangoztatott "száz új gyár" program mérlegét vonta meg. Elmondta, hogy a 2025 januárja és 2026 februárja közötti időszakban mindössze 46 beruházást adtak át, és ezek közül is csak 19 volt valódi zöldmezős fejlesztés. A nagy projektek – mint a BYD, a BMW, a Mercedes, a CATL és a Samsung beruházásai – döntően külföldi tulajdonúak, és nagyrészt alacsony hozzáadott értékű, összeszerelő jellegű tevékenységet végeznek.

Ezek a gyárak hatalmas terhet rónak az amúgy is szűkös hazai energia-, víz- és munkaerő-kínálatra. Szegő a hazai belpolitikai változásokra és az intézményi környezet minőségére utalva kiemelte, hogy a gazdaság hosszú távú hatékonyságát a valódi verseny és az új szereplők belépése határozza meg. Ebből fakadóan az újonnan felállt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal a jövőben fontos szerepet játszhat a nemzeti vagyon igazságosabb újraelosztásában és a piaci hatékonyság helyreállításában.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vállalati szektor kilátásait Molnár László, a GKI Gazdaságkutató vezető kutatója elemezte. Meglátása szerint bár a választások óta a lakossági bizalom érezhetően javult, a cégek továbbra is borúlátóak. Döntéseiket jelenleg a gyenge kereslet és a rendkívül magas költségek – különösen az ipari energiaárak – határozzák meg.

A munkaerőpiacon a klasszikus válság helyett egyfajta stagnálás tapasztalható, a vállalatok pedig a tömeges elbocsátások helyett "csendes alkalmazkodással" – munkaidő-csökkentéssel, a béremelések halasztásával és fizetetlen túlóráztatással – próbálnak talpon maradni. A kutató arra figyelmeztetett, hogy a cégek egyre nehezebben gazdálkodják ki a megemelkedett bérszintet. Ha a bérek tartósan gyorsabban nőnek, mint a hatékonyság, azt idővel csak a forint gyengülése, egy újabb áremelkedési hullám vagy reálgazdasági visszaesés tudja korrigálni.