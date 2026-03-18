2026. március 18. szerda Sándor, Ede
12 °C Budapest
Gyõr, 2025. július 10.Dolgozó az Audi Hungaria gyõri gyárában 2025. július 10-én. Ezen a napon az Audi Q3 modell sorozatgyártásának elindítása alkalmából rendeztek ünnepséget.MTI/Máthé Zoltán
HRCENTRUM

Itt vannak a friss számok: ennyit lehet keresni az Audinál, megszületett a megállapodás

Pénzcentrum
2026. március 18. 15:33

Megszületett a kétéves bérmegállapodás a győri Audi Hungaria Zrt.-nél. A megkötött egyezség értelmében a dolgozók 2026-ban nem kapnak alapbéremelést, de egymillió forintos egyszeri juttatásban részesülnek. Ezt követően, 2027-ben 3,2 százalékkal nő a fizetésük. A döntés hátterében a vállalat versenyképességének megőrzése és a nehéz autóipari piaci helyzet áll - tudósított a Kisalföld.

A jelenlegi, március végén lejáró kollektív szerződést felváltó új megállapodás rögzíti a jövőbeli feltételeket. A munkáltató jövőre két részletben összesen egymillió forintot fizet ki a munkatársaknak. Bár 2026-ban befagyasztják az alapbéreket, 2027-ben életbe lép egy 3,2 százalékos emelés.

Ezt abban az évben egy további, 550 ezer forintos egyszeri kifizetés is kiegészíti. A juttatási csomag része marad a cafeteria, amelynek keretösszege a következő két évben egységesen évi 600 ezer forint lesz.

A vállalatvezetés az elmúlt időszakban többször hangsúlyozta a költségcsökkentés szükségességét. Az autóiparban ugyanis évről évre kiélezettebb a küzdelem a piacokért. A jövő évi alapbéremelés elmaradása a győri gyár stabilitásának megőrzését szolgálja. Erre a Volkswagen-konszern jelenlegi, kifejezetten kihívásokkal teli helyzetében van szükség, hogy a hazai leányvállalat megtarthassa cégcsoporton belüli pozícióját.

Az Audi bérmegállapodásai hagyományosan jelentős hatást gyakorolnak az egész régió bérszínvonalára. Az elmúlt tíz év folyamatos emeléseinek köszönhetően a győri autógyártó a hazai átlagot mintegy harminc százalékkal meghaladó fizetéseket kínál. Ezzel továbbra is az ország legjobban fizető iparvállalatai közé tartozik.

Jelenleg egy tizenöt éve a cégnél dolgozó szereldei munkás éves jövedelme, havi átlagra lebontva, elérheti a bruttó 1,25 millió forintot. Egy azonos tapasztalattal rendelkező mérnök esetében ez az összeg bruttó 1,75 millió forintot tesz ki. Ezt a jövedelmet a vállalat ráadásul minden évben további prémiumokkal is kiegészíti.

