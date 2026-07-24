Most érkezett a bejelentés az őrült tech-milliárdostól: olyan dolgot tett, amit eddig csak sci-fi könyvekből ismertünk

Bryan Johnson milliárdos biohacker azt állítja, hogy az őssejttechnológia segítségével gyakorlatilag leklónozta önmagát egy újszülött formájában, hogy kísérleti terápiákat teszteljen és szerveket növesszen átültetésre. A negyvennyolc éves technológiai vállalkozó szerint ez a módszer új utat nyithat az öregedés visszafordításában - közölte a The Independent.

A bizarr egészségügyi protokolljairól és a halál elleni küzdelméről ismert Johnson az X-en osztotta meg a hírt, miszerint éppen most klónozta magát újszülöttként. Hozzátette, hogy a "baby-bryan" egyelőre egy Petri-csészében fejlődik, és bár sokak számára ez a lépés ijesztő, disztópikus jövőképet vetít előre, mások az egészségügy elkerülhetetlen fejlődését látják benne.

Ez a fajta klónozás valójában az indukált pluripotens őssejtek (iPSC) technológiáján alapul. A folyamat során a vérmintából kivont sejteket úgy programozzák át, hogy azok az embrionális őssejtekhez hasonlóan viselkedjenek. Ezt a kutatási területet a kétezres években Jamanaka Sinja alapozta meg úttörő munkájával, amiért a japán tudós 2012-ben orvosi Nobel-díjat kapott.

Johnson a múlt hónapban hozta nyilvánosságra, hogy egy gyógyíthatatlan autoimmun betegségben szenved, amelynek során az immunrendszere tévedésből a gyomornyálkahártya egészséges sejtjeit pusztítja. A vállalkozó azonban kijelentette, hogy meg fogja találni a gyógymódot, hiszen a mesterséges intelligencia, a multiomika és a személyre szabott DNS-technológiák korában véleménye szerint egyetlen betegséget sem szabad gyógyíthatatlannak tekinteni.

A technológiai vállalkozó elképzelései szerint a klón segítségével saját magának biztosíthat vérdonort, tesztelhet rajta különféle terápiákat, szerveket növeszthet átültetésre, új kezeléseket fejleszthet ki, valamint fiatal sejteket fecskendezhet be a saját szervezetébe. Johnson úgy véli, hogy a diagnózis az egyik legjobb dolog, ami az utóbbi időben történt vele, mivel új lehetőségeket nyitott meg előtte teste megerősítésére.

A terv a férfi számos követőjéből komoly kritikát váltott ki. Egyikük megjegyezte, hogy Bryan Johnson tökéletes példája annak, mi történik, ha túl sok pénzt kap egy olyan ember, aki betegesen retteg a haláltól. A biohacker korábban azzal védte meg a szokatlan megközelítést, hogy kísérletei végső soron a teljes orvostudomány fejlődését szolgálják.