Búcsúzhatunk a magyar autóipari álmoktól? Ennyi volt, az Audi hazaköltözteti a gyártást

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 21. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a linkre, vagy képes ajánlóra.

Ezen a héten is változatos témákkal foglalkoztunk a Pénzcentrumon. Volt szó a nyugdíjasokat érintő legfontosabb adminisztrációs kérdésekről, egy új törvénymódosítási javaslatról, de beszámoltunk a magyar öröklési rendszer jogi kiskapuiról, és az ATM-limitmódosítás lakosságot érintő aspektusairól is. Emellett foglalkoztunk például remek ár-érték arányú autókkal, vagy a magyar gyűjtői piaccal, azon belül gyerekkorunk nosztalgikus járműveivel, a Csepel kerékpárokkal is. Ha elolvasnád valamelyik cikket, kattints a linkre vagy a képes ajánlóra!

Ennyi volt a magyar autóipari álom? Németországba költözteti gyártását a győri Audi gyár



Részben Németországba helyezi át a Q3-as modell gyártását az Audi – jelentette be a vállalat márciusban az üzemi tanáccsal kötött megállapodás után. A stratégiai döntés célja a gyártókapacitások kiegyensúlyozása, miközben a népszerű kompakt SUV harmadik generációjának premierje és gyártása továbbra is Győrhöz kötődik. A modell jövője kulcsfontosságú az Audi számára, különösen a 2024-es visszafogott eladások után.

294 ezer kisnyugdíjas jogosult rendkívüli emelésre 2025-ben: ezt kevesen tudják, így igényelhetik

Az idei évtől változás történt a méltányosságból történő nyugdíjemelés jövedelmi határainak vonatkozásában: míg tavaly 120 ezer forint volt a limit, az új szabályozás értelmében ez az összeg 140 ezer forintra emelkedett. Ezzel 100 ezernél is több kisnyugdíjas vált jogosulttá. Cikkünkben bemutatjuk a méltányossági emelés feltételeit, a benyújtási folyamatot, valamint a lehetséges összeg mértékét, amelyet a jogosultak kaphatnak.

Te is társasházi lakásban laksz? Rendkívüli előírásról döntöttek: rengeteg lakót érint

Pár hete még úgy tűnt, a társasházi közös képviselőket, lakókat, ügyvédeket, földhivatali ügyintézőket semmi sem menti meg egy felületesen átgondolt, május elsejétől kötelező földhivatali regisztrációtól, ám értesüléseink szerint már a Parlament előtt van az a törvénymódosítási javaslat, amely minderre 2026. október 31-ig adna haladékot. A Pénzcentrum az okokat is megkereste: óriási költségek a társasházaknak, megoldhatatlan munkateher ügyvédeknek, földhivatali ügyintézőknek.

800 ezer forintot is érhetnek ezek a régi magyar biciklik: bármelyik garázsban lapulhat egy

A Csepel kerékpárok generációk életének voltak meghatározó szereplői – sokak számára nem csupán közlekedési eszközök, hanem a gyerekkor emblematikus tárgyai. Az elmúlt években érezhetően megugrott a kereslet ezek iránt a klasszikus bringák iránt, különösen a gyűjtők körében. A legnagyobb értéket az eredeti csomagolásban, érintetlen állapotban fennmaradt darabok képviselik, amelyek ára akár 700-800 ezer forintra is rúghat, típustól függetlenül. De vajon hogy áll a hazai kerékpárpiac? És van értelme még 2025-ben is felülni egy ilyen biciklire? A témáról megkérdeztük a Vaterát és a Jófogást, valamint beszéltünk Sipos Lászlóval is, aki sok más tárgy mellett a Csepel kerékpárok nagy gyűjtője is.

Félelmetesen profi banki csalás terjed: így nullázzák le pillanatok alatt bárki számláját Magyarországon

Fontos, tanulságoktól sem mentes történetet osztott meg velünk egy olvasónk egy banki csalásról - a bűnözők lemásolták az MBH Bank weboldalát, így nullázták le a számláját. Utánajártunk, mit tehetünk a banki csalások ellen az egyre profibb bűnbandákkal szemben. A kiberbiztonsági szakértő szerint ijesztően magas azon ügyfelek száma, akik bedőlnek a kamu bank weboldalaknak.

Óriási öröklési tévhitben él rengeteg magyar: elúszhat a családi vagyon, ha ezt nem lépik meg

Óriási tévhit, hogy a közjegyző feladata az örökölt vagyontárgyak felkutatása, valójában az öröklendő vagyon listájának elkészítése az örökösök feladata és nem is a közjegyző felé kell benyújtani, hanem a helyi önkormányzat felé - hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum kérdésére egy digitális örökségtervezéssel foglalkozó cég alapítója. Horváth József szerint ezért is kiemelten fontos, hogy még életünkben elkezdjük precízen vezetni, pontosan milyen vagyonunk és kötelezettségeink vannak. Kifejtette, saját felmérésük szerint az emberek mindössze 25 százaléka rendelkezik valamilyen örökségi tervvel, közjegyzői letétbe viszont lényegesen kevesebb végrendelet kerül. Cikkünkben bemutatjuk azt is, hogy milyen könnyű elrontani egy otthon írt végrendeletet, ami miatt a dokumentum egy része vagy akár egésze érvénytelen lesz, azaz nem fog teljesülni az örökhagyó végakarata.

Magyarok tömegeit kímélheti meg tetemes kiadásoktól ez az egyszerű műtét: itt a friss árlista

A jó látás sosem volt olcsó, az elmúlt öt év során azonban a szemüvegárak - keret és lencse együtt - a duplájára, a kontaktlencse árak másfélszeresükre emelkedtek. Magyarországon pedig egyre több embernek van gond a látásával, visel szemüveget, melynek egyik fő oka az életmódból adódó látásromlás, a másik pedig, hogy elöregedő társadalomban élünk. Bizonyos életkor felett már kevés ember van, akinek a rövidlátás vagy távollátás nem okoz problémát. Mindeközben egyre több a magánszemészet, ahol végeztethetünk látásjavító beavatkozásokat, a technika egyre fejlettebb és ha összeadjuk, mennyit költünk az évek alatt szemüvegre vagy kontaktlencsére, a műtétet bevállalni anyagilag is jobban megérheti. Nem is szólva az életminőség javulásról. A Pénzcentrum most ennek kapcsán utánajárt, hogy milyen áron végzik jelenleg a klinikák a látásjavító műtéteket, illetve mennyi idő alatt térülhet meg egy ilyen beavatkozás ára.

Titkos, ingyenes útvonal a horvát Adriára: meseszép a táj, egy fillér útdíjat sem kell fizetni

A horvát tengerpart sokak kedvelt nyaralási célpontja, de az odavezető autópályák díjai jelentős pluszköltséget jelentenek. Egy Budapestről induló, fizetős útvonal akár 31 ezer forintba is kerülhet oda-vissza. Jó hír azonban, hogy létezik ingyenes alternatíva is: festői tájakon, kisebb forgalmú főutakon keresztül, autópályadíj nélkül is eljuthatunk az Adriára. Az út hosszabb, de annál élménydúsabb – főleg azoknak, akik az utazást is a nyaralás részének tekintik.

Meghökkentő ATM-limitek a magyar bankokban: rengeteg ügyfelet érint, erről jobb, ha tudsz

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a május 12-én kihirdetett törvénymódosítások értelmében minden településen kell lennie bankjegykiadó automatának, továbbá az azokból kivehető maximális összeget nem lehet 150 ezer forintnál alacsonyabb értékhatárban korlátozni. A módosítások tehát biztosítják, hogy bárki és bárhol ki tudja használni az ingyenes készpénzfelvétel nyújtotta lehetőséget, hogy tudniillik havonta maximum 150 ezer forint készpénzhez ingyenesen hozzájuthasson. Ebben az esetben viszont kizárólag a jogszabályi előírásról beszélünk, miközben a bankok maguk is biztosítanak ingyenes készpénzfelvételi lehetőségeket, méghozzá a 150 ezer forintnál jóval nagyobb összeghatárig is. De mégis mekkora összegekről beszélünk és havonta hány alkalomról? Az alábbiakban ezt gyűjtöttük össze.

Sok filléres modell tűnt el a piacról: ez most a top 10 legolcsóbb új autó Magyarországon

Az autót keresőknek ma már alaposan zsebbe kell nyúlniuk, ha nem használt, hanem új járművet szeretnének vásárolni. A legolcsóbb új modellek köre folyamatosan szűkül, az egykor olcsónak számító típusok közül több már el is tűnt a kínálatból. A Pénzcentrum összeszedte, melyek 2025 közepén a legolcsóbban megvásárolható új autók Magyarországon. 6 millió alatt már nagyon kevés opció maradt.

Magyar vendégekre céloz az új hévízi luxushotel: felfedte mestertervét az igazgató

A magyar vendéglátás színvonalának visszaesése, a külföldön dolgozó szakemberek hazacsábítása, a turizmus jövője és a fenntarthatóság nemcsak kihívások, hanem egyben lehetőségek is – vallja az újonnan nyíló hévízi luxusszálloda vezetője. A prémium szolgáltatásokra vágyó magyar vendégek száma nő, miközben a szálloda célja, hogy nemzetközi szinten is stabil pozíciót építsen ki. A versenyelőnyt azonban nem az épület, hanem a felkészült és motivált személyzet adja – mondja az osztrák szakember, Alfred Hackl, a Le Primore Hotel & Spa vezérigazgatója.

Magyarországon is eljöhet a teljes sötétség napja? Itt a vészforgatókönyv az országos áramszünetre

Az elmúlt hónapokban Európát megrázta egy különösen súlyos és szokatlan áramszünet: Spanyolország és Portugália szinte teljes áramellátása egy napra leállt. A helyzet különlegessége nemcsak a blackout méretében rejlik, hanem abban is, hogy még napokkal később is csak találgatni lehetett, mi idézte elő. Bár az ilyen események még mindig extrém ritkák, egyre nyilvánvalóbb, hogy nem lehet őket teljesen kizárni. De vajon megtörténhet-e hasonló Magyarországon is? A témáról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.

Így teszi pokollá sok magyar életét a szomszédja: nem is tudják, de ezt szigorúan tilos

A galambok városi etetése nemcsak kedves gesztus, hanem komoly közegészségügyi és jogi problémák forrása is lehet. Bár sokan – főként magányos, idős emberek – szeretnének gondoskodni ezekről az állatokról, a jó szándék könnyen fordulhat a szomszédok kárára: az ürülék rongálja az épületeket, betegségeket terjeszthet, és zavarhatja a lakók nyugalmát. Budapesten több tízezer galamb élhet, évente akár 180 tonna szennyeződést hagyva maga után. A közterületi etetés jogszabályba ütközik, és társasházak esetén a galambetetés már birtokháborításnak is minősülhet. A probléma kezelése nemcsak társadalmi érzékenységet, hanem közösségi felelősségvállalást is igényel.

Szinte ingyen adják a telkeket ebben a csodás Balaton-felvidéki faluban: van egy feltételük

Hiába a Balaton közelsége, a tiszta levegő és a festői nyugalom, Köveskál népessége folyamatosan csökken: tíz év alatt ötven fővel lett kevesebb, és a fiatalok többsége nem lát itt jövőt. A település most két konkrét lépéssel próbálja megállítani az elnéptelenedést: szolgálati lakást újít fel, és szinte ingyen kínál építési telkeket azoknak, akik hosszú távra terveznek.

Erre sok magyar nem gondol, mielőtt nyaralást foglal: akkor döbbennek rá, mikor már késő

A nyári utazásaikat már sokan lefoglalták, mások inkább kivárják a last minute ajánlatokat. Egy dolgot azonban sokan figyelmen kívül hagynak, amikor összeállítják az itinert: a munkaszüneti napokat, ünnepnapokat. Ha ezekre gondolunk és előre felkészülünk, sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. A turisták csalódottan konstatálhatják ugyanis, hogy akár az érkezésük napján vagy másnapján nincsen nyitva egy bolt, vagy patika sem, esetleg zárva vannak a múzeumok, állatkertek, más látványosságok és változhatnak a menetrendek is. Mutatjuk, hogy érdemes kalkulálni nyáron az ünnepnapokkal külföldön, de akár belföldön is, hogy ez ne jelentsen meglepetést.

Így hullhat pénzeső magyar nyugdíjasok tömegeire: sokan nem is hiszik, hogy ez tényleg lehetséges

Sokan úgy érzik, ötven felett már késő belevágni a befektetésbe. Pedig a tudatos, fokozatos vagyonkezelés ebben az életkorban is jelentős előnyt jelenthet – különösen akkor, ha a megtakarításokat eddig kizárólag készpénzben tartották. A kulcs nem a gyorsaság, hanem az átgondolt lépések.