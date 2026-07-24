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Gazdaság

Csődbe ment a legendás cég: feldarabolnák a hitelezők, mi lesz a dolgozókkal?

Pénzcentrum
2026. július 24. 19:33

Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta. A német akkumulátorgyártó megmentésére tett kísérletek a sikertelen tőkebevonás miatt kudarcba fulladtak, így a 139 éves múltra visszatekintő vállalatot nagy valószínűséggel feldarabolják a hitelezők és a befektetők között.

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A stuttgarti bíróság megerősítette a fizetésképtelenségi kérelem beérkezését. Ez a lépés azután vált elkerülhetetlenné, hogy a tulajdonosok – köztük a Porsche és Michael Tojner osztrák vállalkozó – nem kívántak további tőkét biztosítani a veszteségesen működő cégnek.

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A csődeljárás megindításával egyre közelebb kerül a vállalat feldarabolása. A tervek szerint a fő hitelezők, köztük a Deutsche Bank és több fedezeti alap a nyereséges háztartásielem-üzletágat vennék át, míg Michael Tojner a mikroelemek gyártása iránt érdeklődik, amelyhez többek között a hallókészülékekbe szánt gombelemek előállítása is tartozik - jelentette a Portfolio.

Az 1887-ben alapított vállalat számára a mostani csődeljárás történelmi mélypontot jelent. A mindennapi használati tárgyakhoz gyártott elemeivel a márka korábban a háztartások elengedhetetlen részévé vált. A kétezres évek elején lezajlott első feldarabolása után a cég a vezeték nélküli fülhallgatókba, például az Apple AirPods-ba szánt apró akkumulátoraival sikeresen tért vissza a piacra.

A 2017-ben újra tőzsdére lépő Varta 2021-re már 900 millió eurós árbevételt ért el, az Apple-től való erős függőség azonban végzetesnek bizonyult. A megrendelések visszaesése és az ázsiai versenytársak térnyerése miatt 2022-ben a gombelemek értékesítése 47 százalékkal zuhant vissza. Bár egy 2024-es szerkezetátalakítási program keretében a Porsche és Tojner még tőkét biztosított a cégnek, a vállalat végül kikerült a tőzsdéről, a kisrészvényesek pedig elveszítették a befektetésüket. A társaságot így fennállása során másodszor is a teljes feldarabolás fenyegeti.

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Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 órája
Talán őket kellett volna inkább támogatni a kínai benyomulás helyett.
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