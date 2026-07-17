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Nem várt bejelentést tett Győrfi Pál: 43 év után távozik

Pénzcentrum
2026. július 17. 15:55

Győrfi Pál 43 év után távozik a mentőszolgálattól. A szóvivői és kommunikációs vezetői pozíciójának megszüntetése után hetekig vívódott, maradjon‑e, végül a távozás mellett döntött. Azt mondja, a mentők örökre a szívében maradnak, most pedig új korszakot kezd, tele tettvággyal és új tervekkel.

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Győrfi Pál pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy távozik a mentőszolgálattól, ahol 43 évet töltött, és ahol szóvivőként az egyik legismertebb hazai közszereplővé vált.

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Posztjában arról ír, hogy a kommunikációs vezetői feladatok megszüntetése után nehéz hetek következtek számára, álmatlan éjszakákkal és azzal a dilemmával, hogy maradjon‑e a szervezetnél, vagy új irányt vegyen az élete.

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Végül a távozás mellett döntött. Azt írja, a mentők „örökre ott lesznek a szívében”, és hálás az elmúlt több mint négy évtizedért, amelyben minden percben azt érezte, hogy értelme van annak, amit csinál. A poszt szerint most új korszak kezdődik számára, tele tettvággyal és azzal a hittel, hogy a jövőben is az emberek hasznára lehet.

Győrfi arról is beszél, hogy a nehézségek szerinte egyben lehetőségek is, és ezt szeretné továbbadni a gyermekeinek: a külvilág hibáztatása helyett a saját erőbe vetett bizalom, a pozitív gondolkodás és az emberség visz előre. Rövid pihenés után új kihívások várják, és azt ígéri, hamarosan újra találkozhat vele a közönség.

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Címlapkép: MTI/Lakatos Péter
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